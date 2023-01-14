Фил Фоден: «МЮ» считали фаворитом каждого дерби с «Ман Сити», когда я был ребенком. Все изменилось»
Фил Фоден высказался о том, что «Ман Сити» теперь считают фаворитом дерби с «Ман Юнайтед».
«Все очень сильно изменилось. Когда я был ребенком, «Манчестер Юнайтед» считали фаворитом перед каждым дерби с «Ман Сити». Теперь все совсем иначе. Произошли значительные изменения, но в отдельном матче победить может любая команда.
Мы знаем, что подойдем к игре в лучшей форме, чтобы добиться результату. Футбол и стили игры поменялись, но дерби осталось прежним», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
В первом круге «горожане» победили команду Эрика тен Хага со счетом 6:3. Фоден в той игре сделал хет-трик, ставший для него первым в карьере.
Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прям Депортиво какое-то, гладишь, и третье пришествие Криштиану состоится, будет саудитам для возвращения сам доплачивать)))
Плюс фактор кабинета никто не отменял. В 00ые соперничать с 11 игроками 1 судьёй было достаточно трудно.
А пригород славился своими заходами в судейскую, особенно Ферги любил это дело.
Не секрет, что легенды МЮ Клаттенбург, Уэбб принесли пригороду пару чашек.
Но все стало на свои места. Есть горожане, короли Манчестера, и какой-то там клубишко на обочине.
Спортс: «произошли значительные дни, но в отдельном матче победить может любая команда».
Что ж это за «значительные дни» такие…