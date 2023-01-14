Фил Фоден: «МЮ» считали фаворитом каждого дерби с «Ман Сити», когда я был ребенком. Все изменилось»

высказался о том, что «Ман Сити» теперь считают фаворитом дерби с «Ман Юнайтед».

«Все очень сильно изменилось. Когда я был ребенком, « » считали фаворитом перед каждым дерби с « ». Теперь все совсем иначе. Произошли значительные изменения, но в отдельном матче победить может любая команда.

Мы знаем, что подойдем к игре в лучшей форме, чтобы добиться результату. Футбол и стили игры поменялись, но дерби осталось прежним», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В первом круге «горожане» победили команду Эрика тен Хага со счетом 6:3. Фоден в той игре сделал хет-трик, ставший для него первым в карьере.

Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.