Фил Фоден: «МЮ» считали фаворитом каждого дерби с «Ман Сити», когда я был ребенком. Все изменилось»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Филип Фоден Футбол

Фил Фоден высказался о том, что «Ман Сити» теперь считают фаворитом дерби с «Ман Юнайтед».

«Все очень сильно изменилось. Когда я был ребенком, «Манчестер Юнайтед» считали фаворитом перед каждым дерби с «Ман Сити». Теперь все совсем иначе. Произошли значительные изменения, но в отдельном матче победить может любая команда.

Мы знаем, что подойдем к игре в лучшей форме, чтобы добиться результату. Футбол и стили игры поменялись, но дерби осталось прежним», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В первом круге «горожане» победили команду Эрика тен Хага со счетом 6:3. Фоден в той игре сделал хет-трик, ставший для него первым в карьере.

Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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28 комментариев

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fellx
Ответ Нил Робертсон
Без Фергюсона МЮ поплыл; уйдет Гвардиола посмотрите, что будет с МС
Причём тут Гвардиола?)))
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City!
Ответ Бродяга-симпатяга
Бабло побеждает, 21 век ху ли
Бабло побеждает зло (с)
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ Бродяга-симпатяга
Бабло побеждает, 21 век ху ли
У МЮ-то бабла что ли нет?
Прям Депортиво какое-то, гладишь, и третье пришествие Криштиану состоится, будет саудитам для возвращения сам доплачивать)))
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Висита Эльмурзаев
Ответ Нил Робертсон
Без Фергюсона МЮ поплыл; уйдет Гвардиола посмотрите, что будет с МС
МС задолго до прихода Пепа начал доминировать в противостоянии с МЮ.
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Человек из футбола
Ответ Нил Робертсон
Без Фергюсона МЮ поплыл; уйдет Гвардиола посмотрите, что будет с МС
Сити и без Гвардиолы после покупки шейхами часто брал чемпионство
+1
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MU4evainmyheart!!!
Таков круговорот жизни. В том числе и в футболе. Сегодня ты на коне, а завтра ты пеший. Спад МЮ затянулся. Но с приходом ЭТХ появилась надежда. Плюс ещё Глейзеры собрались продавать клуб наконец.
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Бродяга-симпатяга
Бабло побеждает, 21 век ху ли
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RealJericho
Ответ Slavick Nemkovsky
"Произошли значительные дни" - это что вообще значит? Гугл сломался?)
А у sports свой личный переводчик: Дядя Миша сантехник))
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Jordan95
Неудивительно, ведь Сити стали мешком относительно недавно, а МЮ был мешком почти всегда. Плюс фактор кабинета никто не отменял. В 00ые соперничать с 11 игроками 1 судьёй было достаточно трудно. А пригород славился своими заходами в судейскую, особенно Ферги любил это дело. Не секрет, что легенды МЮ Клаттенбург, Уэбб принесли пригороду пару чашек. Но все стало на свои места. Есть горожане, короли Манчестера, и какой-то там клубишко на обочине.
Фигню сморозил, дружок
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Jordan95
Ответ Нил Робертсон
Без Фергюсона МЮ поплыл; уйдет Гвардиола посмотрите, что будет с МС
Да, без Фергюсона и Уэбба совсем поплыл наш МЮ(
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Jordan95
Неудивительно, ведь Сити стали мешком относительно недавно, а МЮ был мешком почти всегда.

Плюс фактор кабинета никто не отменял. В 00ые соперничать с 11 игроками 1 судьёй было достаточно трудно.
А пригород славился своими заходами в судейскую, особенно Ферги любил это дело.

Не секрет, что легенды МЮ Клаттенбург, Уэбб принесли пригороду пару чашек.

Но все стало на свои места. Есть горожане, короли Манчестера, и какой-то там клубишко на обочине.
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Джавез Тилл
Какой же все-таки Фергюсон был великий!!! Со старым старым составом дожал максимум и перед своим уходом взял АПЛ и мог нагнуть в ЛЧ если бы не этот конченый рахит Чакыр!!!
А что Чакыр? Именно в том матче он отсудил неплохо. Красная заслуженная для Нани. Или он должен был оставить Нани на поле после того, как он влетел прямой ногой в соперника? В тех двух встречах МЮ выглядел получше, но свои шансы не использовали Уэлбек и РВП, ещё и Нани подвёл команду. Я тоже при просмотре матча на эмоциях подумал, что Чакыр испортил игру: мог бы показать и жёлтую, но остыв, понял всё-таки, что он поступил в рамках правил. Поэтому претензии отпали.
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ASH11
Ответ Нил Робертсон
Без Фергюсона МЮ поплыл; уйдет Гвардиола посмотрите, что будет с МС
До Гвардиолы тоже было неплохо. Тут нет такой зависимости.
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AL27
Ответ Нил Робертсон
Без Фергюсона МЮ поплыл; уйдет Гвардиола посмотрите, что будет с МС
Как будто до Пепа Сити не выигрывал чемпионства и МЮ не обыгрывал
+1
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Яйца Тен Хага
Ну когда ЛУИ был у руля, я бы не назвал фаворитом Сити ))) ой щегол опустят же вес сегодня на ОТ.
+1
-1
0
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Stadjer
Оригинал: «It has been a massive change but on any day, anyone can win».
Спортс: «произошли значительные дни, но в отдельном матче победить может любая команда».
Что ж это за «значительные дни» такие…
+2
0
+2
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Мукунку хороший
Ответ Совесть Черданцева
Дитём, отгрузившем хет-трик МЮ в первом круге
Отскочило.. бывает)
+1
-2
-1
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Slavick Nemkovsky
"Произошли значительные дни" - это что вообще значит? Гугл сломался?)
+7
0
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Совесть Черданцева
Ответ Мукунку хороший
Ты так и остался дитём… Вперёд дьяволы!
Дитём, отгрузившем хет-трик МЮ в первом круге
+7
-3
+4
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Ar41
Ответ Isshin88
Здесь скорее важно не когда уйдёт Гвардиола, а когда уйдут деньги шейхов из МС.
У ПМЖ тоже есть деньги шейхов, но игра МанСити поинтереснее будет. Так что, думаю, лысый шарлатан что-то всё-таки делает))
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Джавез Тилл
Какой же все-таки Фергюсон был великий!!! Со старым старым составом дожал максимум и перед своим уходом взял АПЛ и мог нагнуть в ЛЧ если бы не этот конченый рахит Чакыр!!!
+1
-3
-2
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Нил Робертсон
Без Фергюсона МЮ поплыл; уйдет Гвардиола посмотрите, что будет с МС
Ничего не будет. Если Сити и станет слабее, то ненамного. Там академия топ и денег много
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Isshin88
Ответ Нил Робертсон
Без Фергюсона МЮ поплыл; уйдет Гвардиола посмотрите, что будет с МС
Здесь скорее важно не когда уйдёт Гвардиола, а когда уйдут деньги шейхов из МС.
+1
-1
0
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ман сити фейк
Ответ Нил Робертсон
Без Фергюсона МЮ поплыл; уйдет Гвардиола посмотрите, что будет с МС
Без Пепа Сити брал трофеи. 2 АПЛ если чё
+2
-3
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Мукунку хороший
Ты так и остался дитём… Вперёд дьяволы!
+2
-4
-2
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