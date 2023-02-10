Кафанов о переходе Хайкина в «Бристоль»: «Уйти из тепличных условий и начать заново доказывать достойно уважения»

оценил переход в «Бристоль» из Чемпионшипа.

Ранее вратарь выступал за норвежский « ».

«Общался с Хайкиным после его перехода в « ». Такое решение достойно уважения, потому что уйти из тепличных условий и начать заново доказывать — сложно. Как говорит Никита, это другая страна, атмосфера, менталитет. Ему там интересно. Хочу пожелать, чтобы у Хайкина все сложилось.

Усложнил ли переход в английский клуб вызов в сборную? Эту тему пока не обсуждали», — сказал тренер вратарей сборной России.

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