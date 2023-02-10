Кафанов о переходе Хайкина в «Бристоль»: «Уйти из тепличных условий и начать заново доказывать достойно уважения»

Теги высшая лига Норвегия чемпионшип Виталий Кафанов Бристоль Сити Буде-Глимт Никита Хайкин Футбол

Виталий Кафанов оценил переход Никиты Хайкина в «Бристоль» из Чемпионшипа.

Ранее вратарь выступал за норвежский «Буде-Глимт».

«Общался с Хайкиным после его перехода в «Бристоль Сити». Такое решение достойно уважения, потому что уйти из тепличных условий и начать заново доказывать — сложно. Как говорит Никита, это другая страна, атмосфера, менталитет. Ему там интересно. Хочу пожелать, чтобы у Хайкина все сложилось.

Усложнил ли переход в английский клуб вызов в сборную? Эту тему пока не обсуждали», — сказал тренер вратарей сборной России.

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4 комментария

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Арсений Элин
У хайкина гражданство Великобритании, он жил там большую часть жизни,парень домой вернулся,так что Бристоль идеальный вариант! )
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Бухгалтер2021
да сейчас дети больше тепличные
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Yndestad
https://youtu.be/gkEkaNfFgpE

Сразу "Остров Сокровищ" на ум приходит)
0
0
0
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Mazzari2.0
Да я с Бристолем, лигу чемпионов выиграл. Конечно это повышение.
+1
0
+1
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