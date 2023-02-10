Кафанов о переходе Хайкина в «Бристоль»: «Уйти из тепличных условий и начать заново доказывать достойно уважения»
Виталий Кафанов оценил переход Никиты Хайкина в «Бристоль» из Чемпионшипа.
Ранее вратарь выступал за норвежский «Буде-Глимт».
«Общался с Хайкиным после его перехода в «Бристоль Сити». Такое решение достойно уважения, потому что уйти из тепличных условий и начать заново доказывать — сложно. Как говорит Никита, это другая страна, атмосфера, менталитет. Ему там интересно. Хочу пожелать, чтобы у Хайкина все сложилось.
Усложнил ли переход в английский клуб вызов в сборную? Эту тему пока не обсуждали», — сказал тренер вратарей сборной России.
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