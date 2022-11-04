Хайкин объявил об уходе из «Буде-Глимт». Контракт российского вратаря рассчитан до конца года

Российский вратарь объявил об уходе из «Буде-Глимт».

Контракт 27-летнего голкипера с норвежским клубом рассчитан до конца этого года.

«Иногда я должен напоминать себе, как же круто было стать частью «Буде-Глимт» и как многого мы достигли за эти четыре сезона. Честно, я и не представлял себе, что окажусь в месте, которое навсегда изменит мою жизнь.

После нескольких отказов в 2019-м я был максимально близок к завершению карьеры. Но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии, и с тех пор началось мое невероятное приключение!

Мы вместе росли, становились сильнее с каждой тренировкой, с каждым перенесенным из-за непогоды рейсом и с каждым черно-желтым флагом, которые болельщики нашего клуба вывешивают на балконах.

Мы творили историю в Европе. Будь то последний шаг на пути к группе ЛЧ или квалификация где-то далеко от Буде, фанаты всегда были рядом с зарядами: «Мы «Буде-Глимт» и нам это нравится!»

У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Буде-Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни.

В Норвегии я узнал многое о местной культуре, познакомился с потрясающими людьми и добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моем пути. Я всегда буду благодарен Буде за то, кем я стал.

Куда бы ни привела меня судьба, частичка моего сердца всегда будет черно-желтой. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания!» – написал Хайкин в инстаграме.