Сестра Себальоса: «Мой брат намного лучше Гави как футболист»
Сестра Дани Себальоса ставит его выше как футболиста, чем хавбека «Барсы» Гави.
«Нет никакого соперничества, потому что, думаю, мой брат намного лучше как футболист», – сказала сестра 26-летнего полузащитника «Реала» в эфире Movistar+.
Отметим, что оба игрока родились в провинции Севилья: Себальос в городе Утрера, Гави – в Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. Между городами всего 10 км.
Журналист на улицах городов задавал вопросы людям и встретил сестру Дани.
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Если серьезно, то какими сильными футбольными (я не про беготню с подкатами головой) качествами обладает Гави, вот конкретно в чем он так хорош? Техника, культура паса, дриблинг, результативность, видение поля, что у него хотя бы на околотоповом уровне? Нихрена от слова совсем, не веришь мне, зайди хотя бы на хускоред, все цифры абсолютно средние. Тогда с чего вдруг его так хвалят и считают будущей суперзвездой? Кстати, Энрике он знатно поднасрал на ЧМ, но Лучо тут уж сам виноват, нефиг было по дружбе и за откаты тащить всю лавку Барсы на турнир.