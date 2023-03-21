Сестра Себальоса: «Мой брат намного лучше Гави как футболист»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Дани Себальос Гави Футбол

Сестра Дани Себальоса ставит его выше как футболиста, чем хавбека «Барсы» Гави.

«Нет никакого соперничества, потому что, думаю, мой брат намного лучше как футболист», – сказала сестра 26-летнего полузащитника «Реала» в эфире Movistar+.

Отметим, что оба игрока родились в провинции Севилья: Себальос в городе Утрера, Гави – в Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. Между городами всего 10 км.

Журналист на улицах городов задавал вопросы людям и встретил сестру Дани.

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60 комментариев

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Игорь Климов
Ответ obidnyi
зачем ты называет их мужчинами, просто сливки, этого достаточно
От слова "сливать", или от другого?)
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Сурхай Лукманов
Ответ Shuller18
А ты думаешь, что с такой полузащитой как у Мадрида, Гави бы часто играл?)) Он бы дальше Кастильи не прошёл
Как бы себальос сам выбрал перейти из Бетиса в реал , он даже в аренде в арсенал не смог заиграть .
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Игорь Климов
Ответ Экспертное мнение
Сестрам Сыбальоса, Роналду, Неймара, жене Икарди и прочим почему бы не замутить свою медиалигу, думаю выстрелит
Да, им всем уже давно пора объединиться)
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Kaloyan Yalamov
Мини кр7 растет... Не повезло ему, всего лишь одна сестричка, а могли закрутить завертеть такое... Еххх
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Nika13
наследница сестры роналду
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Сурхай Лукманов
Ответ Игорь Климов
Это сам Петросян)
Вижу не один . Решил себя клонировать 😂
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rachidibrahimov
Ответ Сурхай Лукманов
А как же брат месси?
Это женская битва)
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Shuller18
Ответ Сурхай Лукманов
Напомни кто больше сидит на скамейке? Кто хозяин реала в Суперкубке? И говорить что себальос выиграл больше трофеев с клубом чем гави глупо вклад себальосу победы реала в лч , лл и в др совершенствованиях нет .
А ты думаешь, что с такой полузащитой как у Мадрида, Гави бы часто играл?)) Он бы дальше Кастильи не прошёл
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Сурхай Лукманов
Ответ obidnyi
даже там его забраковали
Держит уровень 💪
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Игорь Климов
Ответ Сурхай Лукманов
Ты случайно не пишешь Петросяну шутки?
Это сам Петросян)
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obidnyi
Ответ Сурхай Лукманов
Ты случайно не пишешь Петросяну шутки?
даже там его забраковали
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Сурхай Лукманов
Ответ rachidibrahimov
Сестра Роналду: Наконец-то, достойный соперник. Наша битва будет легедарной
А как же брат месси?
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Сурхай Лукманов
Ответ Мгер Цолакян
Гави в 18 лет основой игрок Барса и сборной Испании. Себальос так нигде и не смог закрепиться
Зато выиграл много трофеев . Это единственное что могут сказать фаны реала про это .
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Shuller18
Ответ Universal1000
Позвони Энрике, Куману, Хави и кто там новый треня испанцев? Вот ему тоже набери ага. Поясни че к чему. Думаю они все обдумают ухахаха. Гави это могильщик Модричей и Кроосов уже. Три надера в 2023 за 9 недель. Триии. И показательный снос бездаря себальоса как символ того что Гави делает с рм. Уверен Хави лично попросил его сделать это. ) Для эффектности и большего унижения сливочных девочек.
Кого он там надирал?)) Ладно Суперкубок, первый удачный матч Гави в сезоне, но в остальных? По-моему в последней игре вышедший вместо него футболист забил победный, что как бы намекает на пользу данного гопника.
Если серьезно, то какими сильными футбольными (я не про беготню с подкатами головой) качествами обладает Гави, вот конкретно в чем он так хорош? Техника, культура паса, дриблинг, результативность, видение поля, что у него хотя бы на околотоповом уровне? Нихрена от слова совсем, не веришь мне, зайди хотя бы на хускоред, все цифры абсолютно средние. Тогда с чего вдруг его так хвалят и считают будущей суперзвездой? Кстати, Энрике он знатно поднасрал на ЧМ, но Лучо тут уж сам виноват, нефиг было по дружбе и за откаты тащить всю лавку Барсы на турнир.
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Игорь Климов
Ответ Николай Васильков
Мадридские комплексы выходят на новый уровень)
У них имеется давняя традиция жаловаться семьями)
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Сурхай Лукманов
Ответ MstAndreev
Себальос лучше Гави! Чем лучше? Чем Гави!
В росте и возрасте 😂
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Игорь Климов
Были сёстры Авейру, а теперь ещё появилась и сестра Себальос)
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Сурхай Лукманов
Ответ Кокич
Ох уж эти сёстры!
И брат месси 😂
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Сурхай Лукманов
Ответ Shuller18
Ты серьезно считаешь, что Гави в 17 лет Энрике вызвал в сборную Испании спустя пару матчей на взрослом уровне исключительно по спортивному принципу, ещё и в старте вышел? И новый взрослый контракт, как и агент де ла Пенья, хороший знакомый Лучо, здесь совершенно не при делах?)) Какой ты наивный, я не могу. Бездарный середняк как раз Гави, которому повезло стать выгодным проектом.
Ты случайно не пишешь Петросяну шутки?
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Arrahmano Matcyev
Ответ Andrey Kulchitsky
это такой дух Мадрида, когда за мужчин впрягаются их сестры?
😂😂😂😂
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obidnyi
Ответ Andrey Kulchitsky
это такой дух Мадрида, когда за мужчин впрягаются их сестры?
зачем ты называет их мужчинами, просто сливки, этого достаточно
+3
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+3
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XavIniesta2008-2015
Если учитывать разницу в возрасте, то Гави однозначно сильнее. При сохранении текущей динамики, Гави прибавит в понимании игры, станет техничнее и к возрасту Себальоса станет игроком на пару голов выше чем Дани сейчас
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Сурхай Лукманов
Ответ Shuller18
Ты серьезно считаешь, что Гави в 17 лет Энрике вызвал в сборную Испании спустя пару матчей на взрослом уровне исключительно по спортивному принципу, ещё и в старте вышел? И новый взрослый контракт, как и агент де ла Пенья, хороший знакомый Лучо, здесь совершенно не при делах?)) Какой ты наивный, я не могу. Бездарный середняк как раз Гави, которому повезло стать выгодным проектом.
Напомни кто больше сидит на скамейке? Кто хозяин реала в Суперкубке? И говорить что себальос выиграл больше трофеев с клубом чем гави глупо вклад себальосу победы реала в лч , лл и в др совершенствованиях нет .
+1
-1
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Николай Васильков
Мадридские комплексы выходят на новый уровень)
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Сурхай Лукманов
Если только в возрасте и в росте и в времени на скамейке. Тогда да лучше
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