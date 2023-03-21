Сестра Себальоса: «Мой брат намного лучше Гави как футболист»

Сестра Дани Себальоса ставит его выше как футболиста, чем хавбека «Барсы» Гави.

«Нет никакого соперничества, потому что, думаю, мой брат намного лучше как футболист», – сказала сестра 26-летнего полузащитника « » в эфире Movistar+.

Отметим, что оба игрока родились в провинции Севилья: Себальос в городе Утрера, Гави – в Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. Между городами всего 10 км.

Журналист на улицах городов задавал вопросы людям и встретил сестру Дани.

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