Губерниев о травмах Головина и Миранчука перед играми сборной: «Странное совпадение. Было бы неплохо, чтобы РФС и Карпин имели заключение врачей»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Дмитрий Губерниев товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Дмитрий Губерниев назвал странными травмы Александра Головина и Алексея Миранчука.

Полузащитник «Монако» и хавбек «Торино» получили повреждения перед мартовским сбором сборной России, на котором команда Валерия Карпина должна сыграть с Ираном и Ираком.

«Если у них есть заключение докторов, то такое бывает – трагические, нелепые случайности. Будем желать им выздоровления.

Я не сторонник того, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное, и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей», – сказал телеведущий и спортивный комментатор.

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16 комментариев

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Честный контроль
Не сомневался. В это сборище мясных дилетантов Валерика нормальные игроки не пойдут.
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charly_54
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Губерниеву самому бы неплохо предъявить заключение лечащего врача, весна всё таки
Он записку от родителей может только предоставить
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angry horse
Зачем вообще дёргать из Европы игроков ради ненужных и бесполезных товарняков?🤔
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{ЧЕЛОВЕК}
Ответ Kulver
Да зачем им это надо - ничего не решающие матчи, а травмироваться могут. Да и возраст призывной, возьмут у трапа под белы рученьки - и поминай, как звали. По мне - так нечего им сюда соваться, пока время не придет.
Действительно, брат
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Alestern
Ответ Tigo_Volchara93
Как раз таки ничего странного в этом не вижу. Люди играют в топ чемпионатах, и не хотят ехать непонятно куда и играть непонятно зачем
Ты хоть понимаешь, что ерунду написал? Пусть тогда меняют гражданство и валят из страны! По твоей логике только так получается.
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Kit244098
Не боись, Губер, справки по Вотсапу пришлют. Бумага все вытерпит))
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Alestern
Ответ Kulver
Да зачем им это надо - ничего не решающие матчи, а травмироваться могут. Да и возраст призывной, возьмут у трапа под белы рученьки - и поминай, как звали. По мне - так нечего им сюда соваться, пока время не придет.
Потом эти «патриоты» и близко не нужны будут..
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Alestern
Ну а что… в подозрениях Губерниева что то есть..
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Anders_b
Это не странность, а профессионализм. Зачем ехать в сборную, так и обратно могут не пустить, вот и придумывают себе "травмы".
+3
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Ковид 07.10.52
Дайте заключение, чтобы заточить их в заключение....
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Zenith forever
После объявления состава сборной я сразу написал, что Миранчук и Головин придумают причины, чтобы не приезжать. Как на меня многие накинулись.....даже объясняли, что им нет проблем с перелетами через Стамбул....
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Тренерские конспекты Бормана
Губерниеву самому бы неплохо предъявить заключение лечащего врача, весна всё таки
+20
-4
+16
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Dmitry_1986
Тут Спартак достиг новых вершин, став базовым клубом сборной, у них сейчас фейерверки в головах, а какие то легионеры буквально прямым текстом говорят, что в этой сборной и на этих товарняках делать нечего. Так нельзя, это заговор, так нечестна.....
+2
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Kulver
Да зачем им это надо - ничего не решающие матчи, а травмироваться могут.
Да и возраст призывной, возьмут у трапа под белы рученьки - и поминай, как звали.
По мне - так нечего им сюда соваться, пока время не придет.
+4
-5
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Tigo_Volchara93
Как раз таки ничего странного в этом не вижу.
Люди играют в топ чемпионатах, и не хотят ехать непонятно куда и играть непонятно зачем
+12
-6
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evil
объявить иноагентами
+2
-4
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