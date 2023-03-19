Губерниев о травмах Головина и Миранчука перед играми сборной: «Странное совпадение. Было бы неплохо, чтобы РФС и Карпин имели заключение врачей»

назвал странными травмы и .

Полузащитник «Монако» и хавбек «Торино» получили повреждения перед мартовским сбором сборной России, на котором команда Валерия Карпина должна сыграть с Ираном и Ираком.

«Если у них есть заключение докторов, то такое бывает – трагические, нелепые случайности. Будем желать им выздоровления.

Я не сторонник того, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное, и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей», – сказал телеведущий и спортивный комментатор.

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