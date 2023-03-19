Томас Мюллер: «Боруссия» победила в 9 из 10 последних матчей, «Бавария» под огромным давлением»
Томас Мюллер подчеркнул необходимость обыгрывать «Боруссию» 1 апреля.
«Бавария», проиграв «Байеру» (1:2) в 25-м туре Бундеслиги, упустила первое место в таблице.
«Сейчас мы под огромным давлением. Мы сами себе создали эту проблему.
Теперь все внимание сосредоточено на «Дортмунде». У него 9 побед за 10 последних матчей [в чемпионате]. Это заявление. Мы обязаны побеждать!» – сказал полузащитник «Баварии».
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