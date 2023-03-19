Томас Мюллер: «Боруссия» победила в 9 из 10 последних матчей, «Бавария» под огромным давлением»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер подчеркнул необходимость обыгрывать «Боруссию» 1 апреля.

«Бавария», проиграв «Байеру» (1:2) в 25-м туре Бундеслиги, упустила первое место в таблице.

«Сейчас мы под огромным давлением. Мы сами себе создали эту проблему.

Теперь все внимание сосредоточено на «Дортмунде». У него 9 побед за 10 последних матчей [в чемпионате]. Это заявление. Мы обязаны побеждать!» – сказал полузащитник «Баварии».

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2 комментария

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Михо
Отличный Дер классикер нас ждет! Я конечно за Баварию, с уважением к Боруссии. Болею за шмелей во всех их матчах, исключая встречи с Баварией)
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Heitinga
Хорошей игры обеим командам и без травм, у Баварии Сити на носу, у Дортмунд заруба с Лейпцигом в кубке а спустя 2 дня с Унионом в БЛ
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