Президент «Баварии» Хайнер: «Нельзя допустить разрыва с АПЛ и Ла Лигой. Фанаты хотят видеть звезд, нужно инвестировать в игроков, чтобы выступать на высшем уровне в Европе»
Президент «Баварии» считает, что клуб должен вкладывать средства в подписание звезд.
«По большей части [распоряжение денежными средствами] должно быть предоставлено клубам. Например, «Бавария» не обязана вкладывать значительные средства в свою инфраструктуру. У нас есть первоклассный стадион и ультрасовременная тренировочная база. Если мы хотим продолжать выступать на высшем уровне в Европе, нужно инвестировать в игроков. Другие клубы должны сами решать, в чем они нуждаются. Нужно не допустить дальнейшего увеличения разрыва с АПЛ и Ла Лигой.
Мы слишком сильно сосредоточились на внутреннем рынке, остальным лигам не уделялось должного внимания. Однако Бундеслига станет привлекательной только в том случае, если ее клубы будут успешны на международном уровне. Для этого нужны хорошие игроки. Если бы у «Баварии» не было денег, они не смогли бы финансировать игроков, соответствующих самым высоким стандартам, и тогда мы стали бы менее привлекательными. Фанаты хотят видеть звезд», – сказал Герберт Хайнер.
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Ну а о такой третьей силе, как Атлетико, которое может в сезон, где два основных лидера уснут, пробиться в чемпионы, плюс дважды играли в финале ЛЧ - о таком бундесу остаётся только мечтать.
И формат в 18 команд лучше и конкурентннее в высшем дивизионе, чем в 20 команд (нет лишних клубов-пассажиров).
В Бундеслиге почти в все порядке самый стабильный и экономически здоровый топ чемпионат Европы без мыльного пузыря АПЛ, их лидерство временное и не стоит быть как АПЛ.