Президент «Баварии» Хайнер: «Нельзя допустить разрыва с АПЛ и Ла Лигой. Фанаты хотят видеть звезд, нужно инвестировать в игроков, чтобы выступать на высшем уровне в Европе»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Ла Лига Герберт Хайнер деньги Футбол

Президент «Баварии» считает, что клуб должен вкладывать средства в подписание звезд.

«По большей части [распоряжение денежными средствами] должно быть предоставлено клубам. Например, «Бавария» не обязана вкладывать значительные средства в свою инфраструктуру. У нас есть первоклассный стадион и ультрасовременная тренировочная база. Если мы хотим продолжать выступать на высшем уровне в Европе, нужно инвестировать в игроков. Другие клубы должны сами решать, в чем они нуждаются. Нужно не допустить дальнейшего увеличения разрыва с АПЛ и Ла Лигой.

Мы слишком сильно сосредоточились на внутреннем рынке, остальным лигам не уделялось должного внимания. Однако Бундеслига станет привлекательной только в том случае, если ее клубы будут успешны на международном уровне. Для этого нужны хорошие игроки. Если бы у «Баварии» не было денег, они не смогли бы финансировать игроков, соответствующих самым высоким стандартам, и тогда мы стали бы менее привлекательными. Фанаты хотят видеть звезд», – сказал Герберт Хайнер.

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18 комментариев

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Сергей Штырков
Ответ bam bam
типо Рамос 15 лет ломалтноги это было нормально, Дельфин 10 лет выпрашивал пенальти на газоне это нормально. Я про Реал образца Моуринью вообще молчу. а тут мальчишка который в 18 лет выходит на Классико заряженный и вертит ветеранов , вызвал обеспокоенность , лицемерие
Но нужно добавить что этот мальчишка выходит и ручку поднимает когда играет против Баварии, и коленки у него дрожат, менталитет гиены не больше
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Сергей Штырков
Ответ v.belorussky
Буднес в отличии от Ла Лиги не может предложить такое шикарное шоу, как Эль Класико. Про Дер Класикер писать не надо, оно ещё со времен ухода Клоппа потеряло важность. Ну а о такой третьей силе, как Атлетико, которое может в сезон, где два основных лидера уснут, пробиться в чемпионы, плюс дважды играли в финале ЛЧ - о таком бундесу остаётся только мечтать.
Рб станет третьей силой.
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kvn9
Хайнер конечно прав, какая картина складывается в кубках? Немецкие команды физически, тактически и организационно готовы на высшем уровне, не хватает только тех, кто делает разницу, создаёт качественное превосходство. Вот самые свежие примеры - только Унион проиграл противостояние объективно уступающему в финансах клубу (был бы сторонником теории заговоров, сказал бы что слили, уж очень странный дисбаланс сложился в этих играх - за 25 матчей в БЛ 28 пропущенных мячей, а за два матча с Юнионом - 6, явная аномалия), в остальных парах - Дортмунд в два раза по стоимости состава уступает Челси, Лейпциг - более, чем в два раза МС, так же как и Айнтрахт Наполи, Фрайбург почти в три раза Ювентусу. Бавария достаточно уверенно прошла сопоставимый ПСЖ, а Байер закономерно превзошёл уступающий Ференцварош. Без повышения качества состава стабильно улучшить результаты в ЕК не выйдет, а по факту налицо тотальное недофинансирование (недоинвестирование), хотя инфраструктура, финансовая стабильность, болельщики, рынок - всё на высшем уровне. Реально ли сделать это при правиле 50+1 (которое само по себе имеет и сильные стороны)? Навряд ли.
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v.belorussky
Ответ Fona
От ЛаЛиги Бундес точно не отстает, разве что пора добивать команды до 20, а вот с лидерством АПЛ остается только смириться. Хотя я думаю, что немцы смогут конкурировать, если правило 50 + 1 уйдет в небытие
Буднес в отличии от Ла Лиги не может предложить такое шикарное шоу, как Эль Класико. Про Дер Класикер писать не надо, оно ещё со времен ухода Клоппа потеряло важность.

Ну а о такой третьей силе, как Атлетико, которое может в сезон, где два основных лидера уснут, пробиться в чемпионы, плюс дважды играли в финале ЛЧ - о таком бундесу остаётся только мечтать.
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like a boss
Ответ Fona
От ЛаЛиги Бундес точно не отстает, разве что пора добивать команды до 20, а вот с лидерством АПЛ остается только смириться. Хотя я думаю, что немцы смогут конкурировать, если правило 50 + 1 уйдет в небытие
Наоборот, отказ от правила 50+1 это шаг в пропасть (это как хлебать водку, чтобы согреться на зимней рыбалке в минус 30, эффект будет обратный желаему).
И формат в 18 команд лучше и конкурентннее в высшем дивизионе, чем в 20 команд (нет лишних клубов-пассажиров).
В Бундеслиге почти в все порядке самый стабильный и экономически здоровый топ чемпионат Европы без мыльного пузыря АПЛ, их лидерство временное и не стоит быть как АПЛ.
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bam bam
Ответ simplehumble
Ты ветки перепутал. Всегда удивлялся на счет срача в комах на ветке ла лиги
сорян, реально перепутал )))
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Сурхай Лукманов
Ответ simplehumble
Ты ветки перепутал. Всегда удивлялся на счет срача в комах на ветке ла лиги
Здесь вижу спокойствие, а на ветках барсы и реала полный пипец
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simplehumble
Ответ bam bam
типо Рамос 15 лет ломалтноги это было нормально, Дельфин 10 лет выпрашивал пенальти на газоне это нормально. Я про Реал образца Моуринью вообще молчу. а тут мальчишка который в 18 лет выходит на Классико заряженный и вертит ветеранов , вызвал обеспокоенность , лицемерие
Ты ветки перепутал. Всегда удивлялся на счет срача в комах на ветке ла лиги
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Rio de Janeiro
Никому бундес-водокачка 1 команды неинтересна
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Пирс Морган
С новым законопроектом, чтобы Бавария точно стала монополистом, говорить обо всем этом смешно
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Эль Иберико
Герберт красавец, истину глаголит.
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bam bam
типо Рамос 15 лет ломалтноги это было нормально, Дельфин 10 лет выпрашивал пенальти на газоне это нормально. Я про Реал образца Моуринью вообще молчу. а тут мальчишка который в 18 лет выходит на Классико заряженный и вертит ветеранов , вызвал обеспокоенность , лицемерие
+2
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Fona
От ЛаЛиги Бундес точно не отстает, разве что пора добивать команды до 20, а вот с лидерством АПЛ остается только смириться. Хотя я думаю, что немцы смогут конкурировать, если правило 50 + 1 уйдет в небытие
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Блуждающий странник
Вы уже допустили разрыв. Середняк АПЛ Челси без шансов оба матча вынес Боруссию, а это первое место сейчас в лиге. И не в обиду фанаты Челси, просто факт Челси идет в середине таблицы
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DolJun
про апл понятно, до нее всем лигам далеко. а чем ему мешает отрыв от ла лиги? бундеслига уже привлекательнее чемпа испанской водокачки и разрыв будет только расти, это ли не на руку баварии?
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Sevuska
Большего разрыва между Бундеслигой и Лалигой чем 2:8 и ведь не пожелаешь 😆
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Роман Князефф
У кого там из боруссии дортмунд заканчивается контракт летом 😂😂😂😂
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Александр Козлов
уже поздно
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