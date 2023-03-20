Президент «Баварии» Хайнер: «Нельзя допустить разрыва с АПЛ и Ла Лигой. Фанаты хотят видеть звезд, нужно инвестировать в игроков, чтобы выступать на высшем уровне в Европе»

Президент «Баварии» считает, что клуб должен вкладывать средства в подписание звезд.

«По большей части [распоряжение денежными средствами] должно быть предоставлено клубам. Например, « » не обязана вкладывать значительные средства в свою инфраструктуру. У нас есть первоклассный стадион и ультрасовременная тренировочная база. Если мы хотим продолжать выступать на высшем уровне в Европе, нужно инвестировать в игроков. Другие клубы должны сами решать, в чем они нуждаются. Нужно не допустить дальнейшего увеличения разрыва с АПЛ и Ла Лигой.

Мы слишком сильно сосредоточились на внутреннем рынке, остальным лигам не уделялось должного внимания. Однако Бундеслига станет привлекательной только в том случае, если ее клубы будут успешны на международном уровне. Для этого нужны хорошие игроки. Если бы у «Баварии» не было денег, они не смогли бы финансировать игроков, соответствующих самым высоким стандартам, и тогда мы стали бы менее привлекательными. Фанаты хотят видеть звезд», – сказал .

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