Президент «Баварии» об изменении ФФП: «Успех зависит от того, насколько суровыми будут санкции независимо от клуба. Нужна честная конкуренция – так больше продолжаться не может»

Президент «Баварии» считает, что финансовый регламент нуждается в изменениях.

«Успех этого нового регламента будет зависеть от того, насколько суровыми будут санкции, независимо от того, к какому клубу они применяются. Они будут разными, вплоть до исключения из соревнований. Если правила будут ясны, то впоследствии будет сложнее их нарушать. Я думаю, все понимают, что так в футболе продолжаться больше не может. Нам нужна честная конкуренция.

Измененная, расширенная концепция Лиги чемпионов, которая скоро появится, на мой взгляд, выглядит многообещающе. Суперлиги, как это планировалось около двух лет назад, не будет», – сказал Герберт Хайнер.

УЕФА обновил ФФП. Правила стали чуть мягче, санкции – оперативнее и разнообразнее