Президент «Баварии» об изменении ФФП: «Успех зависит от того, насколько суровыми будут санкции независимо от клуба. Нужна честная конкуренция – так больше продолжаться не может»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Герберт Хайнер финансовый фэйр-плей Суперлига Европы Футбол

Президент «Баварии» считает, что финансовый регламент нуждается в изменениях.

«Успех этого нового регламента будет зависеть от того, насколько суровыми будут санкции, независимо от того, к какому клубу они применяются. Они будут разными, вплоть до исключения из соревнований. Если правила будут ясны, то впоследствии будет сложнее их нарушать. Я думаю, все понимают, что так в футболе продолжаться больше не может. Нам нужна честная конкуренция.

Измененная, расширенная концепция Лиги чемпионов, которая скоро появится, на мой взгляд, выглядит многообещающе. Суперлиги, как это планировалось около двух лет назад, не будет», – сказал Герберт Хайнер.

УЕФА обновил ФФП. Правила стали чуть мягче, санкции – оперативнее и разнообразнее

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11 комментариев

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Георгий Большаков
Представитель Баварии говорит про конкуренцию.
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buFFon
Ответ Неби Бабаханов
их тоже будут обходить. к примеру подписной бонус. бонус агенту и т.п. т.е. будут платить игроку через агента например. на любое действие есть противодействие
все эти подписные бонусы в бюджет, обошли, если поймают, на 3 года бан в ЕК и понижение в чемпионате)
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Romeo Yankovich
Ответ GuruFutbola
Если он это говорил не обмотавшись 🏳️‍🌈 флагом, то их никто по привычке не воспримет)
если ты это говоришь, окутавшись майкой ПСЖ - то тебе и радужный флаг не нужен, с тобой всё ясно
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Неби Бабаханов
Ответ buFFon
сделать фикс бюджет на ЗП и трансферы допустим в 300-350млн.
их тоже будут обходить. к примеру подписной бонус. бонус агенту и т.п. т.е. будут платить игроку через агента например.

на любое действие есть противодействие
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Romeo Yankovich
Ответ Глебиньо
так,по сути,Бавария один из самых гнусных клубов,собирающих таланты по всей Германии,ни копейки при этом не тратя.Эти шейх клубы хотя бы остальным заработать средства для существования дают
погоди. если игроки не хотят продлевать контракты, видя, что Бавария самый большой клуб Германии, то в чём вина мюнхенцев?? да, есть закулисные разговоры, но все там взрослые люди, а ты так говоришь, будто там дети малые и наивные, которые одурачивают
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Тиджани Бабангида
Понятные всем правила и жёсткие санкции - это основное.
Пока ФФП работает лишь на бумаге
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Metalloid
Сейчас бы баварии о честной конкуренции говорить, ага.
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buFFon
сделать фикс бюджет на ЗП и трансферы допустим в 300-350млн.
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Marcus-light
Надо как со штрафами в Швейцарии - наказание зависит от доходов. Отлучить Лудогорец от ЛЧ это всё равно, что оштрафовать Сити на 5 миллиардов.
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Глебиньо
так,по сути,Бавария один из самых гнусных клубов,собирающих таланты по всей Германии,ни копейки при этом не тратя.Эти шейх клубы хотя бы остальным заработать средства для существования дают
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GuruFutbola
Если он это говорил не обмотавшись 🏳️‍🌈 флагом, то их никто по привычке не воспримет)
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