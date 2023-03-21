«Арсенал» – это Rolls-Royce. Не думаю, что их догонят. В матче с «Фулхэмом» они доминировали, будто играли против девятерых». Мерсон считает, что лондонцы выиграют АПЛ

считает, что «Арсенал» станет победителем в этом сезоне.

«Судьба «Арсенала» будет решена, когда появится расписание телевизионных трансляций, станет известно, кто сыграет первым в выходные. Я говорю это, потому что, если «Арсенал» сыграет первым, они могут оторваться на 11 очков.

Я знаю, что у « » тогда в запасе будет две игры, но это огромный разрыв. 11 очков – это очень много, нельзя допускать ни одной ошибки. Давление может сказаться. Это очень большое преимущество – иметь возможность играть свой матч, не отвлекаясь.

Сейчас мне кажется, что «Арсенал» выиграет. То, как они сносят маленькие команды, нереально. На прошлой неделе можно было подумать, что «Арсенал» играл против девяти игроков «Фулхэма» – так они доминировали. То же самое было в игре с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» – это Rolls-Royce. Я не думаю, что их догонят», – написал экс-игрок « » в своей колонке.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас