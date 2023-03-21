«Арсенал» – это Rolls-Royce. Не думаю, что их догонят. В матче с «Фулхэмом» они доминировали, будто играли против девятерых». Мерсон считает, что лондонцы выиграют АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что «Арсенал» станет победителем АПЛ в этом сезоне. 

«Судьба «Арсенала» будет решена, когда появится расписание телевизионных трансляций, станет известно, кто сыграет первым в выходные. Я говорю это, потому что, если «Арсенал» сыграет первым, они могут оторваться на 11 очков.

Я знаю, что у «Ман Сити» тогда в запасе будет две игры, но это огромный разрыв. 11 очков – это очень много, нельзя допускать ни одной ошибки. Давление может сказаться. Это очень большое преимущество – иметь возможность играть свой матч, не отвлекаясь.

Сейчас мне кажется, что «Арсенал» выиграет. То, как они сносят маленькие команды, нереально. На прошлой неделе можно было подумать, что «Арсенал» играл против девяти игроков «Фулхэма» – так они доминировали. То же самое было в игре с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» – это Rolls-Royce. Я не думаю, что их догонят», – написал экс-игрок «Арсенала» в своей колонке. 

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22 комментария

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WebZ
Еще 10 игр , вот за 1 до конца вал можно будет что-либо говорить .. а сейчас не время
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Григорий Геник
Ответ Фарид Харисов
Ролс Ройс это скорее Ман Сити. А Арсенал поддержанная Импреза/Легаси, которую адреналиновый студент несколько лет чинил, обновлял копил на движок и турбину чтобы нагнуть спорткары мажоров :)
Хорошо сказал, Фарид!
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fellx
Как против девятерых)) Тонко
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FNT
Ответ Artem Piatkov
Впереди Лидс, Ливерпуль, Вест Хэм, Сити и Челси Успеет ещё дно потерять очки
Называть команду, которая играет в очень качественный футбол и займет не ниже второго места в АПЛ, дном - это, конечно, очень тонкий и обоснованный анализ.
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Rhett Butler
ну не накаркайте!
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Александра Александрова
Арсенал это kia stinger , которая ещё на финишной прямой может сломаться , а Сити это Тойота crown , которая очень надежненько берет 4 апл , за 5 лет )
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vftxp7b2mx
Ответ Фарид Харисов
Ролс Ройс это скорее Ман Сити. А Арсенал поддержанная Импреза/Легаси, которую адреналиновый студент несколько лет чинил, обновлял копил на движок и турбину чтобы нагнуть спорткары мажоров :)
А почему через слэш?
Это же одна и та же машина
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Ocelot
Роллс Ройс то как в плане скорости не очень хорош)) сравнил бы тогда лучше с Феррари или Порше
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Ответ Фарид Харисов
ну Астон Мартин это оверпрайс спорткар бизнес класса, Челси больше подходит :)
А я подумал, что Челси - это Роллс-Ройс, как раз ))
Ну я не знаю, имхо, Арсенал на Субару не тянет. Может быть Мустанг, которого всё-таки привели в порядок и раскочегарили ) Потрачено было немало, но всё в точку
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Roman
Ответ Los Galácticos
МЮ должен брать кубок, Арсенал чемпионство, а МС возьмёт у Баварии в ЛЧ.
За судейскую победу на Олд Траффорде Маню получит от Сити даже больше, чем от Ливерпуля. Так что лучше нашему Маню в полуфинале кубка спокойно слиться и не доводить до греха
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AminO2
Ролс-Ройс - это "Боруссия"
"Арсенал" - это Букатти.
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Алексей Фирстов
Арсенал в этом году отлично играет, характер сильный! Были и травмы (Жезус, Салиба, Зинченко, Парти...) и незаслуженное судейство против (такое как линию забыли прочертить), но канониры идут вперед! Точные трансферы (без переплат) и грамотно выстроенная игра - залог успеха!
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Фарид Харисов
Ответ CriminalJoint62
Арсенал на протяжении 3 лет покупал много хороших игроков. Зинченко, Жезус, Уайт, Парти, Салиба и прочее. Это не история Лестера
Так и студент в поддержанную Импрезу много чего купил
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Artem Piatkov
Впереди Лидс, Ливерпуль, Вест Хэм, Сити и Челси

Успеет ещё дно потерять очки
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-9
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Фарид Харисов
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Интересное сравнение, я подумал про Астон Мартин )
ну Астон Мартин это оверпрайс спорткар бизнес класса, Челси больше подходит :)
+10
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CriminalJoint62
Ответ Фарид Харисов
Ролс Ройс это скорее Ман Сити. А Арсенал поддержанная Импреза/Легаси, которую адреналиновый студент несколько лет чинил, обновлял копил на движок и турбину чтобы нагнуть спорткары мажоров :)
Арсенал на протяжении 3 лет покупал много хороших игроков. Зинченко, Жезус, Уайт, Парти, Салиба и прочее. Это не история Лестера
+6
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Born is the King
Спортинг тогда что?
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Los Galácticos
МЮ должен брать кубок, Арсенал чемпионство, а МС возьмёт у Баварии в ЛЧ.
+7
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Iamliam
Сам очень жду чемпионства канониров! Но в АПЛ были случаи когда даже 12 очковый отрыв отыгрывался, а тут всего 5 очков. И Сити играет очень стабильно и сверхрезультативно. Пока рано говорить о чемпионстве.
+18
0
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Ответ Фарид Харисов
Ролс Ройс это скорее Ман Сити. А Арсенал поддержанная Импреза/Легаси, которую адреналиновый студент несколько лет чинил, обновлял копил на движок и турбину чтобы нагнуть спорткары мажоров :)
Интересное сравнение, я подумал про Астон Мартин )
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melmi
Канониры с таким графиком должны брать чемпионство
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-2
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Фарид Харисов
Ролс Ройс это скорее Ман Сити.

А Арсенал поддержанная Импреза/Легаси, которую адреналиновый студент несколько лет чинил, обновлял копил на движок и турбину чтобы нагнуть спорткары мажоров :)
+52
-12
+40
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