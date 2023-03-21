39-летний Адебайор объявил о завершении карьеры

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Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 39 лет. 

«Моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием со взлетами и падениями. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом на каждом шагу.

Я очень благодарен за все, и я воодушевлен тем, что должно произойти», – сказал Адебайор.

Адебайор начинал професииональную карьеру в «Метце», откуда перешел в «Монако». Позднее он представлял такие клубы, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Истанбул», «Кайсериспор» и «Олимпия Асунсьон». Его последней командой был тоголезский «Семасси». 

В составе «Реала» экс-нападающий стал победителем Кубка Испании. С «Монако» он дошел до финала Лиги чемпионов, с «Арсеналом» стал серебряным призером Кубка лиги, а с «Кристал Пэлас» взял серебро Кубка Англии. 

В составе сборной Того он провел 85 матчей и забил 32 гола. 

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31 комментарий

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Panther Black
а он не закончивал карьеру что ли
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S.Mane10
Офигеть, думал, года 2 назад закончил.
Легенда ТТХ! В Арсенале тоже был неплох.
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Я Гражданин Мира
Ответ VuNePonimaete
Вполне неплохим форвардом был. Моуринью бездарей не звал к себе в команду
Я не сказал что совсем без дарный.
Но я уверен что он далеко не уровня реала форвард был.
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Johny111
Я думал он уже давно...
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DavidRobertJosephBeckham
Карьера, конечно скомканной вышла, по сути нигде он долго не задерживался и стабильную игру не демонстрировал, но все же несколько сезонов в разных клубах провёл на уровне. Ну и на ЧМ 2006 сыграл и вряд ли Того ещё когда-либо туда попадёт.
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Momos
Ничего себе. Думал, его давно либо братишки в разборках прибили, либо за торговлю наркотой или изнасилование посадили.
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Mikhalych@
Роже Милла: "Отец! Наконец то у тебя настало свободное время!"
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Лакис Моисиди
В Монако был хорош, даже очень ))
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KoChegara
SEA. Life is good.
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Артем Алмазов
Легенда!
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LMakcJ
Вижу я далеко не один думал что он уже давно закончил))
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Михаил Цыганов 123
только сейчас?
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Я Гражданин Мира
Не знаю за что его Мадридскую карьеру хвалят здесь.
Ничего особенного он показал в Мадриде
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VuNePonimaete
Ответ Я Гражданин Мира
Да ладно, он что был отличным нападающим что-ли? Он играл в реале при моурине
Вполне неплохим форвардом был. Моуринью бездарей не звал к себе в команду
+6
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+6
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Я Гражданин Мира
Ответ VuNePonimaete
Сейчас бы такого нападающего как Адебайор, в конкуренты Кариму 😢
Да ладно, он что был отличным нападающим что-ли? Он играл в реале при моурине
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Я Гражданин Мира
Ответ Homelender_666
Я думал, что он лет пять назад закончил
Надо же , и я хотел так написать, смотрю вы уже написали
+1
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Stas Zaitsev
Ответ Homelender_666
Я думал, что он лет пять назад закончил
лет 5 назад думал, что ему 39
+15
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Александра Александрова
Думал , что он уже давно закончил !
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Вазген, друг Мхитаряна.
Хоть что-то выиграл в отличие от легендарного неудачника Стиви Джи
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N1ghtwolf
Легенда Тоттенхэма!
+2
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VuNePonimaete
Сейчас бы такого нападающего как Адебайор, в конкуренты Кариму 😢
+1
-1
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Dima Petrov
Зря он из Арсенала ушёл был мой любимчик. А так в свое время неплохо Реал выручил очень хороший форвард
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Андрей Хенто
Я думал, что Адебайор уже давно завершил. Спасибо ему за полугодичный вояж в Мадрид, здорово он тогда подменил травмированных, да и сам отзывается о том периоде и работе с Жозе, как об одном из лучших в своей карьере. Очень он хотел тогда остаться, но к сожалению не судьба.
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Lana Rhoades
Почет легенде!🌟
Столько всего в его жизни было
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Вадим Белозёров
В Арсенале хорош был
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