39-летний Адебайор объявил о завершении карьеры

объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 39 лет.

«Моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием со взлетами и падениями. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом на каждом шагу.

Я очень благодарен за все, и я воодушевлен тем, что должно произойти», – сказал Адебайор.

Адебайор начинал професииональную карьеру в « », откуда перешел в «Монако». Позднее он представлял такие клубы, как « », « », «Реал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Истанбул», «Кайсериспор» и «Олимпия Асунсьон». Его последней командой был тоголезский «Семасси».

В составе « » экс-нападающий стал победителем Кубка Испании. С «Монако» он дошел до финала Лиги чемпионов, с «Арсеналом» стал серебряным призером Кубка лиги, а с «Кристал Пэлас» взял серебро Кубка Англии.

В составе сборной Того он провел 85 матчей и забил 32 гола.

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