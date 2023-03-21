«Арсенал», «Ман Сити» и «Челси» интересуются Ньонто. «Лидс» хочет 35-40 млн евро за трансфер 19-летнего форварда

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Лидс Деньян Ньонто Футбол

«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Деньяном Ньонто.

Эти клубы следят за прогрессом 19-летнего нападающего, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Игрок попытается покинуть «Лидс» летом, если клуб не сумеет сохранить место в АПЛ по итогам сезона. 

«Павлины» хотят получить за возможный трансфер итальянца 35-40 миллионов евро и не намерены продавать форварда дешевле. 

Ньонто перешел в «Лидс» из «Цюриха» летом 2022 года. В 16 матчах текущего сезона АПЛ он забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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21 комментарий

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Konstar
Может клубы уже специально интересуются любым суповым набором в надежде, что Челси перебьёт предложение и спустит свой трансферный бюджет? А потом уже можно за реальные цели браться
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Tsamourlidis_mufc
Ответ don don
какой чемпиошип? не только же ливерпулю вас унижать, Сити тоже хочет
Тоже хочет выиграть лигу чемпионов хотя бы раз за всю историю?
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don don
Ответ Tsamourlidis_mufc
Чтоб в чемпионшипе был хотя бы один форвард, который не сбежал из клуба после понижения
какой чемпиошип? не только же ливерпулю вас унижать, Сити тоже хочет
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Anton Chesnokov
Ответ Илнур Кара
А Арсенал?
А нам он зачем, у нас Балогун в аренде Францию кошмарит
+3
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+3
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Three Days Grace
Ответ Amalfitano
Очередной чернокожий акселерат у которого из футбольных достоинств только возраст и атлетизм.
если у Нонто только возраст и атлетизм, то я хз что про других молодых игроков говорить
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Timur Zhorabekov
Ответ Tsamourlidis_mufc
Чтоб в чемпионшипе был хотя бы один форвард, который не сбежал из клуба после понижения
Ладно
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Timur Zhorabekov
Зачем он сити ? Что бы скамейку грел ?
Чтоб в чемпионшипе был хотя бы один форвард, который не сбежал из клуба после понижения
+3
-4
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Магомед Беков
Ответ Lord Atars
да вообще случайно увидел, сначала и не поверил, что это ты ахах)
ну ты искатель
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Lord Atars
Ответ Магомед Беков
хахаххаха откуда ты меня нашëл
да вообще случайно увидел, сначала и не поверил, что это ты ахах)
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Магомед Беков
Ответ Lord Atars
Комментарий удален модератором
хахаххаха откуда ты меня нашëл
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Илнур Кара
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Очередная порция уток. У него шанс только в мю, хоть какой нибудь английский кубок выиграет и в ЛЕ поиграет
А Арсенал?
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Lord Atars
Ответ Магомед Беков
те качества которых нет у тебя))
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Илнур Кара
Итальянец в АПЛ ну ну
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DolJun
итальянская газета набивает ценник на итальянца
+1
-1
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Вазген, друг Мхитаряна.
Очередная порция уток. У него шанс только в мю, хоть какой нибудь английский кубок выиграет и в ЛЕ поиграет
0
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Sevuska
Челси надо срочно искать замену возвращающемуся Лукаке 😊
0
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Мосгорсуд
А не многовато ли 30-40 за молодняк? такие деньги надо заслужить, не каждый клуб выложит
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-1
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Магомед Беков
Ответ Amalfitano
Очередной чернокожий акселерат у которого из футбольных достоинств только возраст и атлетизм.
те качества которых нет у тебя))
+7
-12
-5
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Владислав
2+3 в 16 матчах?Тупо из-за возраста что-ли хотят?
+11
-2
+9
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Timur Zhorabekov
Зачем он сити ? Что бы скамейку грел ?
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Misha Grizzly
Всем привет из футбольного менеджера)
+10
-1
+9
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Amalfitano
Очередной чернокожий акселерат у которого из футбольных достоинств только возраст и атлетизм.
+31
-5
+26
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