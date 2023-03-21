«Арсенал», «Ман Сити» и «Челси» интересуются Ньонто. «Лидс» хочет 35-40 млн евро за трансфер 19-летнего форварда
«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Деньяном Ньонто.
Эти клубы следят за прогрессом 19-летнего нападающего, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Игрок попытается покинуть «Лидс» летом, если клуб не сумеет сохранить место в АПЛ по итогам сезона.
«Павлины» хотят получить за возможный трансфер итальянца 35-40 миллионов евро и не намерены продавать форварда дешевле.
Ньонто перешел в «Лидс» из «Цюриха» летом 2022 года. В 16 матчах текущего сезона АПЛ он забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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