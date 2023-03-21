Карпин о политике: «Иногда руки опускаются после заявлений футбольных, нефутбольных людей, депутатов. Думаешь: «Да ###». Хочется послать их и уехать»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Политика брань контент Футбол

Валерий Карпин рассказал об отношении к политике.

– Вы следите за общественно-политическими новостями?

– Прям слежу – нет. Ну, попадается когда что-то в интернете – да.

– Бывает такое, что накрывает чувство безнадеги, руки опускаются на фоне того, что происходит в мире?

– Нет, такого нет. Иногда бывает, что руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно. Просто думаешь: «Да ### (блин – Sports.ru)!» Хочется плюнуть на все, послать их и уехать.

– Как вы такие моменты преодолеваете? Что помогает удерживаться на плаву?

– Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, пускай они 30-летние. У них у всех каждый день что-то происходит. Не только на поле. Есть чем заняться. И это отвлекает от всего остального. Это помогает, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

Карпин о скандале из-за встречи с игроками сборной Эстонии: «Мир сошел с ума. Все вернется на круги своя. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то – нет»

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58 комментариев

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Павел Мельников
Ответ Russ Ivan
Карпуха умеет хайповать на тинэйджерах. При том сам иногда ляпает, думаешь - Да ###, хочется послать его и чтоб он уехал...
Так пошли, он тебя послушает обязательно.
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Russ Ivan
Карпуха умеет хайповать на тинэйджерах. При том сам иногда ляпает, думаешь - Да ###, хочется послать его и чтоб он уехал...
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Oleg A.A.
Валера выразился очень точно за нас всех
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Павел Мельников
Ответ Павел Ларичев
Карпин дипломат, конечно. Как сказать что-то, ничего не сказав. Трактовать можно как угодно.
А по-моему все предельно понятно, так как одни новости читаем, одни каналы смотрим. Это Нагроный о fanid вчера что-то пространное выpoдил - злоумышленники есть, демократия там должна сработать и подобное.
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Алексей Виноградов
Ответ Игорь Волков
Никуда он не уедет, так как в Европе дураков мало, никто ему таких денег платить больше не будет
у него и деньги есть и паспорт. если вдруг без работы останется - улетит быстро, думаю. ну или если захочется на пенсию выйти и детьми заняться.
скорее всего и недвижимость тоже есть. а может и в бизнесе каком доля.
а так заняться нечем, конечно же.
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Jhon Jhon
Ответ Тимофей Кушнир
Валера в своем лице выразил мнение 80 процентов комментаторов Спортс.
Да не только комментаторов)
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Павел Ларичев
Ответ Теннисный абсолют
Карпин, наша страна воюет и борется за свое существование. Сейчас на время критиковать власть.
А он кого-то критикует? Он же ZA.
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lightrip
Валера, а надо отвечать, и желательно погромче, чтобы это было слышно в общественном пространстве. Только так, похоже, можно добиться трансформаций.
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Павел Ларичев
Карпин дипломат, конечно.
Как сказать что-то, ничего не сказав.
Трактовать можно как угодно.
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МИХАЛЫЧ
Зачем нам такой тренер сборной , Валера как девочка перед выбором
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Айвенго
Уехать он может, вот только никто ему столько не будет платить. Специалист-то он никакой.
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Павел Мельников
Ответ Ростов-на-Дону
... потому и тут, а не там. Второй раз на грабли вряд-ли захочет. Поныть решил просто.
Классные грабли у него в Виго получились. Я бы ему, как тренеру, таких же бы пожелал.
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Ростов-на-Дону
Ответ Игорь Волков
Никуда он не уедет, так как в Европе дураков мало, никто ему таких денег платить больше не будет
он там, нахрен, никому не нужен, от слова СОВСЕМ, с деньгами или без
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maks44
Ответ Onion
Ну, это лечится терапевтически, таблеточками.
Не, я по старинке. Налил - отлегло.
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Ростов-на-Дону
Ответ Павел Мельников
В 94ом наверняка находились те, кто точь-в-точь также ему говорили. Он уже это проходил...
... потому и тут, а не там. Второй раз на грабли вряд-ли захочет. Поныть решил просто.
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Pavel Tyazhev
Ответ Onion
Ну, это лечится терапевтически, таблеточками.
Таблеточки ещё нужно правильно подобрать. Но посыл верный: лучше обратиться за помощью.
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Павел Мельников
Ответ Назар Игорь
Это общие фразы, никакой конкретики. Назвать фамилии Валере слабО.
Ну назови сам с высокой трибуны. Хотя бы вполовину от той, что есть у Карпина.
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Дмитрий Джи
не в бровь, а в глаз. без мата тут не обойтись
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Benner
Ответ Дядя ТУРА
написано же спортс. зомби в одноклассниках больше обитают
Типа на спортсе адекватные собрались?🤣
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Serj Serj
Ответ ДМ-1чемпион
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гребешок.быстренько на фронт
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Pol Belov
Ответ Onion
Ну, это лечится терапевтически, таблеточками.
а где берешь? по рецепту или сам подбираешь?
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Алекс Я
Уезжай ,Валера ,уезжай
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Павел Мельников
Ответ Ростов-на-Дону
Никому ты там, Валера, не нужен - локти грызть потом будешь. Сиди, жопа рядом.
В 94ом наверняка находились те, кто точь-в-точь также ему говорили. Он уже это проходил...
+2
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Игорь Волков
Никуда он не уедет, так как в Европе дураков мало, никто ему таких денег платить больше не будет
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Дядя ТУРА
Ответ Benner
Вы слишком оптимистичны)) Как раз таки 80% в рф - омби
написано же спортс.
зомби в одноклассниках больше обитают
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