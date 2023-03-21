Карпин о политике: «Иногда руки опускаются после заявлений футбольных, нефутбольных людей, депутатов. Думаешь: «Да ###». Хочется послать их и уехать»

рассказал об отношении к политике.

– Вы следите за общественно-политическими новостями?

– Прям слежу – нет. Ну, попадается когда что-то в интернете – да.

– Бывает такое, что накрывает чувство безнадеги, руки опускаются на фоне того, что происходит в мире?

– Нет, такого нет. Иногда бывает, что руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно. Просто думаешь: «Да ### (блин – Sports.ru)!» Хочется плюнуть на все, послать их и уехать.

– Как вы такие моменты преодолеваете? Что помогает удерживаться на плаву?

– Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, пускай они 30-летние. У них у всех каждый день что-то происходит. Не только на поле. Есть чем заняться. И это отвлекает от всего остального. Это помогает, – сказал главный тренер « » и сборной России в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

Карпин о скандале из-за встречи с игроками сборной Эстонии: «Мир сошел с ума. Все вернется на круги своя. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то – нет»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас