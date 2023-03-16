Тибо Куртуа: «Эрнандес Эрнандес позвал судью к ВАР после такой вот руки у «Лейпцига». Этот арбитр не ставил пенальти после более очевидной руки в дерби. Почему так?»

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Тибо Куртуа обратился к судье Алехандро Эрнандесу Эрнандесу после 1:0 с «Ливерпулем».

Вратарь «Реала» высказался о пенальти, назначенном в ворота «РБ Лейпциг» в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:7).

После попытки удара Родри головой мяч легко коснулся руки Бенджамина Хенрихса в штрафной «РБ Лейпциг». Рука защитника была поднята, игрок находился к Родри спиной. Арбитр Славко Винчич после ВАР назначил пенальти по итогам этого эпизода.

«Вчера Эрнандес Эрнандес был на ВАР, и он позвал арбитра к монитору после вот такой руки у игрока «Лейпцига»... Этот тот же арбитр, которого позвали к ВАР в дерби после более очевидной руки, и он не назначил пенальти. Хотел бы спросить: почему так?» – сказал вратарь «Реала».

Речь идет о матче «Реала» и «Атлетико», который состоялся в марте 2021 года. На 41-й минуте игры защитник «Атлетико» Фелипе коснулся мяча рукой. Судья Алехандро Эрнандес Эрнандес после ВАР не стал назначать пенальти.

Фото: кадр из трансляции Movistar

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27 комментариев

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S.Bernabeu
Ответ Vitto
Куртуа за это хочет пенальти? Ну это наглость... PS Пенальти в матче с МС ставить тоже не надо было. Так его же поставил судья в поле, а не Эрнандес Эрнандес.
ВАР подтвердил пенальти
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Vitto
Куртуа за это хочет пенальти? Ну это наглость...
PS Пенальти в матче с МС ставить тоже не надо было. Так его же поставил судья в поле, а не Эрнандес Эрнандес.
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natetinain
просто судья фернандес совершенствуется и стал еще бОльшим прохвостом. а вообще-то за такой пенальти, который дали сити, надо пожизненно лицензии лишать.
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mr kovalsky
Ответ Homelender_666
Это нормально. Испанские судьи🤝российские судьи
Да все лол. Будто бы Английские нормальные, в каждом туре какой то скандал да случится
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Нефанатик
Ответ #SharkTeam
уже третий десяток лет смотрю футбол, вечно если скандал то в пользу реала, даже все эти "великие голы миятовичей" и то из оффсайдов
Гол Миятовича из офсайда для таких как ты. Для нормальных людей там офсайда не было и в помине. Самое интересное, в том матче (который ты не мог видеть ввиду своего возраста) даже игроки Юве не аппелировали к судье, а фанатик арабского мешка решил сострить, это при том, что еще пару дней назад судья подарил его мешку левейший пенальти.
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Homelender_666
Ответ #SharkTeam
уже третий десяток лет смотрю футбол, вечно если скандал то в пользу реала, даже все эти "великие голы миятовичей" и то из оффсайдов
Никто, кроме Реала, из оффсайда не забивал? И если давным-давно куплены, то почему Реал 12 лет не мог выиграть ЛЧ? Хватит искать заговоры там, где их нет. Думай о своём клубе. Когда всплывёт какой-нибудь Негрейра, тогда поговорим.
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Нефанатик
Ответ Мирас Камалов
В принципе вполне возможно, что рекомендации у судьям в ЛЧ и в Ла Лиге отличаются
Так и есть. Рекомендации разные. Из-за этих рекомендаций началось дело Негрейры
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Усы Годзиллы
Ответ #SharkTeam
Прибили тех, кто с самого начала лапки поднял? Даже угловой заработали запрессинговав вратаря. Единственный момент спорный это жк Эдерсону. Я не говорю что пенку против атлетико правильно не назначили. Смешон сам факт, что игрок реала вспомнил матч 2 летней давности и бегает выискивает что-то в других матчах, как будто первый день в футбол играет. Если покопаться в матчах реала, то в каждом найдешь кучу претензий, но об этом куртуа не заикается. Вон каземиро как ушел из кабинета, так сразу начал картоны хватать.
вот видишь, ты ноешь за Каземиро, но удаления в матче Реала с Ливерпулем не было, а спорный момент с пенальти был.

В ворота Реала подобного плана уже ставили за аналогичную руку Асенсио, поэтому, Тибо и спросили про руку.

Очевидно, что свежий пример Сити будет на примере + судья из Ла Лиги, отсюда и память на его спорные действия.

Опять же, ничего вразумительного ты не ответил, а просто начал: а вот Реалу судят...

😄
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Катя Авейру.
Ответ Бестрофейник 19/20
Эрнандес Эрнандес игрок Барселоны. С чего бы ему ставить пенальти в пользу Реала?
Это тебе не Мансано
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Мирас Камалов
В принципе вполне возможно, что рекомендации у судьям в ЛЧ и в Ла Лиге отличаются
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Мукунку хороший
Такое ощущение,что это свыше наказание за то,что влезли и стали менять классические правила футбола.. Раньше ошибки были единичны.. сейчас регулярны..Хотели зрелищности и честности..Но получили скандал на скандале..
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#SharkTeam
Ответ Homelender_666
Всё ещё больно после полуфинала?) Иначе я не знаю, с какой целью ты строчишь комменты про Реал и судейство
уже третий десяток лет смотрю футбол, вечно если скандал то в пользу реала, даже все эти "великие голы миятовичей" и то из оффсайдов
+2
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#SharkTeam
Ответ Усы Годзиллы
Потому, что только ошибки из матчей Реала афишируют. Ну подумаешь спорную пенку поставили для Сити и разом прибили РБ или даже фола не свистнули за хит от Эдерсона.
Почему куртуа не бегает не спрашивает, вот каземиро в АПЛ удаляют, а у нас не удаляли. Почему?
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#SharkTeam
Ответ Усы Годзиллы
Потому, что только ошибки из матчей Реала афишируют. Ну подумаешь спорную пенку поставили для Сити и разом прибили РБ или даже фола не свистнули за хит от Эдерсона.
Прибили тех, кто с самого начала лапки поднял? Даже угловой заработали запрессинговав вратаря. Единственный момент спорный это жк Эдерсону.
Я не говорю что пенку против атлетико правильно не назначили. Смешон сам факт, что игрок реала вспомнил матч 2 летней давности и бегает выискивает что-то в других матчах, как будто первый день в футбол играет.
Если покопаться в матчах реала, то в каждом найдешь кучу претензий, но об этом куртуа не заикается.
Вон каземиро как ушел из кабинета, так сразу начал картоны хватать.
+3
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Serega Fart
Судьи сами не особо разбираются с правилом рук в штрафной, видать правила фифа скидывают англоязычные и приходится переводить через транслятор, поэтому такие разногласия
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Homelender_666
Ответ #SharkTeam
я новость комментирую, а вот поступок куртуа... еще и речь про матч 2021 года
Всё ещё больно после полуфинала?) Иначе я не знаю, с какой целью ты строчишь комменты про Реал и судейство
+6
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Мадрид наказывает!
Потому что Эранандес Эрнандес на зарплате у Негрейры, все просто.
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Igor Agnev
Потому что после вашего постоянного нытья решил переложить ответственность на главного арбитра. Таким образом ты не будешь ныть что опять не дали пенальти за игру рукой. Умей принять результат, даже если он несправедлив и бороться дальше.
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vals1702
вы не заплатили Тешейре) вот потому ...
+8
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Усы Годзиллы
Ответ #SharkTeam
лицемерные сливки уже по другим матчам бегают заговоры ищут
Потому, что только ошибки из матчей Реала афишируют.

Ну подумаешь спорную пенку поставили для Сити и разом прибили РБ или даже фола не свистнули за хит от Эдерсона.
+10
-1
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Клод
Было бы здорово, если бы редакторы спортс писали объективно и сухо - «мяч коснулся руки», без суждений «легко», «чуть-чуть» и так далее.
Мяч коснулся - факт. Дальше работает судья (в нашем случае как может), а не редактор сайта )
+1
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#SharkTeam
Ответ Homelender_666
Пока только ты прибежал)
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Бестрофейник 19/20
Эрнандес Эрнандес игрок Барселоны. С чего бы ему ставить пенальти в пользу Реала?
+53
-16
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Homelender_666
Это нормально. Испанские судьи🤝российские судьи
+13
-4
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Homelender_666
Ответ #SharkTeam
лицемерные сливки уже по другим матчам бегают заговоры ищут
Пока только ты прибежал)
+29
-7
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