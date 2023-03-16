Тибо Куртуа: «Эрнандес Эрнандес позвал судью к ВАР после такой вот руки у «Лейпцига». Этот арбитр не ставил пенальти после более очевидной руки в дерби. Почему так?»
Тибо Куртуа обратился к судье Алехандро Эрнандесу Эрнандесу после 1:0 с «Ливерпулем».
Вратарь «Реала» высказался о пенальти, назначенном в ворота «РБ Лейпциг» в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:7).
После попытки удара Родри головой мяч легко коснулся руки Бенджамина Хенрихса в штрафной «РБ Лейпциг». Рука защитника была поднята, игрок находился к Родри спиной. Арбитр Славко Винчич после ВАР назначил пенальти по итогам этого эпизода.
«Вчера Эрнандес Эрнандес был на ВАР, и он позвал арбитра к монитору после вот такой руки у игрока «Лейпцига»... Этот тот же арбитр, которого позвали к ВАР в дерби после более очевидной руки, и он не назначил пенальти. Хотел бы спросить: почему так?» – сказал вратарь «Реала».
Речь идет о матче «Реала» и «Атлетико», который состоялся в марте 2021 года. На 41-й минуте игры защитник «Атлетико» Фелипе коснулся мяча рукой. Судья Алехандро Эрнандес Эрнандес после ВАР не стал назначать пенальти.
Фото: кадр из трансляции Movistar
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PS Пенальти в матче с МС ставить тоже не надо было. Так его же поставил судья в поле, а не Эрнандес Эрнандес.
В ворота Реала подобного плана уже ставили за аналогичную руку Асенсио, поэтому, Тибо и спросили про руку.
Очевидно, что свежий пример Сити будет на примере + судья из Ла Лиги, отсюда и память на его спорные действия.
Опять же, ничего вразумительного ты не ответил, а просто начал: а вот Реалу судят...
😄
Я не говорю что пенку против атлетико правильно не назначили. Смешон сам факт, что игрок реала вспомнил матч 2 летней давности и бегает выискивает что-то в других матчах, как будто первый день в футбол играет.
Если покопаться в матчах реала, то в каждом найдешь кучу претензий, но об этом куртуа не заикается.
Вон каземиро как ушел из кабинета, так сразу начал картоны хватать.
Ну подумаешь спорную пенку поставили для Сити и разом прибили РБ или даже фола не свистнули за хит от Эдерсона.
Мяч коснулся - факт. Дальше работает судья (в нашем случае как может), а не редактор сайта )