Тибо Куртуа: «Эрнандес Эрнандес позвал судью к ВАР после такой вот руки у «Лейпцига». Этот арбитр не ставил пенальти после более очевидной руки в дерби. Почему так?»

обратился к судье после 1:0 с «Ливерпулем».

Вратарь «Реала» высказался о пенальти, назначенном в ворота «РБ Лейпциг» в игре 1/8 финала против « » (0:7).

После попытки удара Родри головой мяч легко коснулся руки Бенджамина Хенрихса в штрафной « ». Рука защитника была поднята, игрок находился к Родри спиной. Арбитр Славко Винчич после ВАР назначил пенальти по итогам этого эпизода.

«Вчера Эрнандес Эрнандес был на ВАР, и он позвал арбитра к монитору после вот такой руки у игрока «Лейпцига»... Этот тот же арбитр, которого позвали к ВАР в дерби после более очевидной руки, и он не назначил пенальти. Хотел бы спросить: почему так?» – сказал вратарь «Реала».

Речь идет о матче «Реала» и «Атлетико», который состоялся в марте 2021 года. На 41-й минуте игры защитник «Атлетико» Фелипе коснулся мяча рукой. Судья Алехандро Эрнандес Эрнандес после ВАР не стал назначать пенальти.

Фото: кадр из трансляции Movistar

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