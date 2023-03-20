Лопетеги о судействе в АПЛ: «Я жду не извинений, а справедливости. Решения судей – это что-то невероятное, против нас совершают одни и те же ошибки»

недоволен судейством в .

В 28-м туре АПЛ « » уступил «Лидсу» со счетом 2:4.

«Решения арбитров [с момента моего назначения] – это что-то невероятное. Может быть, когда против вас из раза в раз совершают одни и те же ошибки, что-то идет не так. Если нельзя повлиять на справедливость, возможно, нам придется действовать лучше.

Я не жду извинений, я хочу справедливости. Я могу понять ошибки, потому что людям они свойственны. Я видел [потенциальный] пенальти на Нельсона Семеду – [в этом эпизоде] он получил травму колена, а [ ] не дотрагивается до мяча. У судьи есть прекрасный обзор с камер. Я не знаю, почему он не изменил своего решения.

Эпизод [с удалением ] – это не красная карточка. При четвертом голе «Лидса» был очень явный фол. Я видел те же изображения, что и [рефери], но он сказал «нет». Очень жаль. Я зол, прежде всего, потому что мы не заслуживали поражения.

Сейчас не самое подходящее время для анализа происходящего. Мы должны сосредоточиться на следующей игре», – сказал главный тренер «Вулверхэмптона» в эфире Match of the Day на BBC.

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