Букайо Сака: «Я не могу начать жаловаться, что на мне фолят. Это бессмысленно»

не жалуется на количество фолов на нем.

«Я не могу выйти [к журналистам] и начать жаловаться, что на мне фолят. Это бессмысленно, я ничего с этим не добьюсь.

«Арсенал» проводил встречи с судьями и тому подобное. Я думаю, нам стоит начать с этого и посмотреть, к чему это приведет.

Из-за того, как я играю, я всегда буду привлекать внимание. Проблема в том, сколько [будет фолов]. Я бы предпочел другие комплименты.

Я просто стараюсь вести себя как можно более профессионально, заботиться о себе. Я питаюсь как можно лучше, сплю столько, сколько могу.

На тренировках я учусь как можно большему, а в играх просто выкладываюсь на 100%. Остальное в руках Бога», – сказал хавбек « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас