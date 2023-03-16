Букайо Сака: «Я не могу начать жаловаться, что на мне фолят. Это бессмысленно»

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Букайо Сака Футбол

Букайо Сака не жалуется на количество фолов на нем.

«Я не могу выйти [к журналистам] и начать жаловаться, что на мне фолят. Это бессмысленно, я ничего с этим не добьюсь.

«Арсенал» проводил встречи с судьями и тому подобное. Я думаю, нам стоит начать с этого и посмотреть, к чему это приведет.

Из-за того, как я играю, я всегда буду привлекать внимание. Проблема в том, сколько [будет фолов]. Я бы предпочел другие комплименты.

Я просто стараюсь вести себя как можно более профессионально, заботиться о себе. Я питаюсь как можно лучше, сплю столько, сколько могу.

На тренировках я учусь как можно большему, а в играх просто выкладываюсь на 100%. Остальное в руках Бога», – сказал хавбек «Арсенала».

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3 комментария

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Dr.Gebbelsss
Винисиус вышел из чата)
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Yuri Ten
Провокатор из Мадрида другого мнения
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Unreal Thierry
По складу характера напоминает Мане.
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