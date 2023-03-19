Марку Силва: «Фулхэм» был лучше «МЮ» до удалений. Был явный пенальти в первом тайме – и никто не обратился к ВАР»

считает, что «Фулхэм» играл лучше « » до удалений.

«Фулхэм» проиграл манкунианцам (1:3) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

При счете 1:0 во втором тайме футболисты «Фулхэма» Виллиан и Александар Митрович получили красные карточки, а команда осталась вдевятером. После этого «Манчестер Юнайтед» забил три мяча.

«Давайте поговорим про весь матч, а не только об одном эпизоде. «Фулхэм» был лучше до пенальти и удалений. Мы были лучше. Это очевидно.

ВАР может принять такое решение. Но трудно понять, почему в первом тайме было две ситуации в штрафной площади, и одна из этих ситуаций – явный пенальти, и никто не обратился к ВАР, никто не увидел.

Мы были лучше до этого момента [с пенальти и удалениями]. Это сложно понять. Крис Кавана был главным арбитром нашего матча на выезде с «Вест Хэмом», когда было две явных игры рукой. Перед нами извинились за эти ошибки.

Прошлый матч в Кубке Англии против «Лидса» – и снова Кавана. Теперь четвертьфинальный матч – вновь он. Это сложно понять», – сказал главный тренер « ».

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