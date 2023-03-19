Марку Силва: «Фулхэм» был лучше «МЮ» до удалений. Был явный пенальти в первом тайме – и никто не обратился к ВАР»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Крис Кавана Марку Силва Футбол

Марку Силва считает, что «Фулхэм» играл лучше «Манчестер Юнайтед» до удалений.

«Фулхэм» проиграл манкунианцам (1:3) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

При счете 1:0 во втором тайме футболисты «Фулхэма» Виллиан и Александар Митрович получили красные карточки, а команда осталась вдевятером. После этого «Манчестер Юнайтед» забил три мяча.

«Давайте поговорим про весь матч, а не только об одном эпизоде. «Фулхэм» был лучше до пенальти и удалений. Мы были лучше. Это очевидно.

ВАР может принять такое решение. Но трудно понять, почему в первом тайме было две ситуации в штрафной площади, и одна из этих ситуаций – явный пенальти, и никто не обратился к ВАР, никто не увидел.

Мы были лучше до этого момента [с пенальти и удалениями]. Это сложно понять. Крис Кавана был главным арбитром нашего матча на выезде с «Вест Хэмом», когда было две явных игры рукой. Перед нами извинились за эти ошибки.

Прошлый матч в Кубке Англии против «Лидса» – и снова Кавана. Теперь четвертьфинальный матч – вновь он. Это сложно понять», – сказал главный тренер «Фулхэма».

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28 комментариев

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Максим Семин
Если бы Силва не психанул сам, вероятно и Митрович бы не удалился. А Силва налетел на судью еще до решения по ВАР.
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yurchik07
Ответ Clavicus Vile
МЮ подустал. Фулхэм себя максимально странно повёл в моменте с волейболом от Виллиана - вполне могли выиграть, если бы не абсолютно ненужное и необоснованное проявление эмоций. Дьяволом удачи. Тяжеловато будет взять кубок. Надеюсь ЭТХ встряхнет коллектив.
А они и не возьмут.Дойдут до Ман Сити и те их отпинают.
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luasanotu
Ответ stif 95
не знаю что сказал Силва судье, пендаль удаление100%, вынос мяча рукой из пустых ворот, бесспорно.Митрович, дурачек, что он вообще хотел ? пы.сы. Дачники и правда смотрелись лучше до удаления
Лол что, первый тайм 0.24 против 0.19 хГ
Фулхему повезло с голом
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Вовито Бомбито
По сути, Силва и запустил всю последующую дичь, разозлив судью. Фулхэм проиграл из за него. И это именно Фулхэм проиграл, а не МЮ выйграл. Наши, как вялые мухи сегодня играли. Перерыв как нельзя кстати.
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Вовито Бомбито
Походу этот физрук показал средний палец.
Ну ты Сильвестр
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damondiamond
Ответ vinylovich100
Когда Митрович нырял
а какая минута? не запомнился момент почему-то, хотя всегда подмечаю такие моменты, когда не ставят пенальти в матчах
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vinylovich100
Ответ damondiamond
про какой момент с пенальти он говорит?
Когда Митрович нырял
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Женя Григорьев
Фулхэм был лучше в Чемпионшип.
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damondiamond
про какой момент с пенальти он говорит?
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Clavicus Vile
МЮ подустал. Фулхэм себя максимально странно повёл в моменте с волейболом от Виллиана - вполне могли выиграть, если бы не абсолютно ненужное и необоснованное проявление эмоций.

Дьяволом удачи. Тяжеловато будет взять кубок. Надеюсь ЭТХ встряхнет коллектив.
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red hikkikomori
Ответ Андрей Томилов
А ты за кого болеешь? Может, тебе лучше обратить внимание на новость про свой клуб?
Это персофан Жозе, сегодня он слил римское дерби, вот он и плачется
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jepp ebriloff
Лучше, факт. Но потом Фулхэм решил самоустраниться
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QWertY
Фулхэм не бы лучшим, как и МЮ. По факту игра была равна, играли два молодца. Но у Фулхэма был шанс перевести игру на допы и пендали, вот только дачники сделали харакири
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mj23.net
Силва даже после тупой красной несет фигню. Фулхэм был лучше, но Санчо бил в пустые ворота. То есть лучше да лучше, но как бы если не рука, то матч как минимум свелся бы к ничье без всяких спорных ситуаций. И начинай все сначала. То есть не пенальти решил исход, а игрок, выбивший из пустых ворот мяч.
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Павел Ларичев
Сами виноваты. Все удаления по делу.
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Леонид Ботвинник
Ответ Андрей Томилов
А ты за кого болеешь? Может, тебе лучше обратить внимание на новость про свой клуб?
У него в клубе нет новостей. ))
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Леонид Ботвинник
Ответ Direct free kick
Весь сезон тащат середняк мюмю
Ты бы что то новое придумал, герасим .
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dimamak10
Ответ Direct free kick
Весь сезон тащат середняк мюмю
Рэшфорд Бруно Каземиро Де Хеа Лисандро Шоу Варан весь сезон тащат
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Андрей Томилов
Ответ Direct free kick
Весь сезон тащат середняк мюмю
А ты за кого болеешь? Может, тебе лучше обратить внимание на новость про свой клуб?
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Леонид Ботвинник
А что не так Марку ? Пенальти чистый, красная чистая и не было необходимости устраивать истерию - сами себе виноваты.
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ZamoRano
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-10
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Андрей Томилов
И чем он не доволен? Тем, что с этим судьёй они дошли до этой стадии кубка?
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dimamak10
Думал чуда не случиться как в прошлом раунде с Вест Хэмом когда проигрывали до 76й минуты и выиграли 3:1, но спасибо Сашке Митровичу
+8
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kacnep
Просто МЮ нужен еще один трофей, чтобы летом выбить более солидную сумму при продаже
+1
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stif 95
не знаю что сказал Силва судье, пендаль удаление100%, вынос мяча рукой из пустых ворот, бесспорно.Митрович, дурачек, что он вообще хотел ?

пы.сы. Дачники и правда смотрелись лучше до удаления
+36
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