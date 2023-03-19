В федерации футбола Таджикистана призвали относиться к участию России в чемпионате CAFA без сарказма: «Это отталкивает. Здесь к россиянам относятся с теплотой, говорят на русском»

Вице-президент Федерации футбола Таджикистана рассказал о ассоциации CAFA.

Ранее стало известно, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир состоится в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

Участие в нем также примут команды , , , , Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

Алишер Урунов считает, что CAFA как организация нужна азиатскому региону, потому что одной Азиатской футбольной конфедерации (АФК) не хватает для проведения нужного объема соревнований.

«Благодаря Центрально-Азиатской футбольной ассоциации в том числе возрождаются связи между странами, которые в недавнем прошлом были частью одного государства. Кроме того, у Афганистана и Ирана с нами общая история, язык: по сути, все мы говорим на фарси и прекрасно друг друга понимаем», – сказал Урунов.

Он также призвал российских болельщиков и журналистов относиться к идее турнира для национальных сборных и выступлению там сборной России без сарказма.

«Своим желанием проводить турниры и приглашением к участию сборной России мы не заслуживаем такого отношения. Это отталкивает людей, а тем временем здесь, в Таджикистане, относятся к россиянам с теплотой, по-прежнему отдают детей в русские школы, говорят на русском языке», – добавил Урунов.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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