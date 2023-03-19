В федерации футбола Таджикистана призвали относиться к участию России в чемпионате CAFA без сарказма: «Это отталкивает. Здесь к россиянам относятся с теплотой, говорят на русском»

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Вице-президент Федерации футбола Таджикистана рассказал о Футбольной ассоциации CAFA.

Ранее стало известно, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир состоится в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

Участие в нем также примут команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

Алишер Урунов считает, что CAFA как организация нужна азиатскому региону, потому что одной Азиатской футбольной конфедерации (АФК) не хватает для проведения нужного объема соревнований.

«Благодаря Центрально-Азиатской футбольной ассоциации в том числе возрождаются связи между странами, которые в недавнем прошлом были частью одного государства. Кроме того, у Афганистана и Ирана с нами общая история, язык: по сути, все мы говорим на фарси и прекрасно друг друга понимаем», – сказал Урунов.

Он также призвал российских болельщиков и журналистов относиться к идее турнира для национальных сборных и выступлению там сборной России без сарказма.

«Своим желанием проводить турниры и приглашением к участию сборной России мы не заслуживаем такого отношения. Это отталкивает людей, а тем временем здесь, в Таджикистане, относятся к россиянам с теплотой, по-прежнему отдают детей в русские школы, говорят на русском языке», – добавил Урунов.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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21 комментарий

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BananaMama
Ответ Аталанта расправила плечи
Пригласите в знак уважения президента Россия в Таджикистан. Можете заслужить очень много уважения в ответ, если понимаете о чем я.
Зная его "смелость", он теперь вряд ли поедет даже в Беларусь, не то что в Таджикистан
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Alexander Kochet
Поэтому вырезали, насиловали, выгоняли в 90х оттуда оставшихся русских
а 1 сентября открыли 5 новых русскоязычных школ, причём учиться там будут большинство таджикских детей.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ DroDmit11
Слушайте пу, идите на фронт и умрите непонятно за что?
к чему тут это?
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Моутиньо оформляет 40
Относятся с сарказмом, чтобы не относиться с грустью
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DroDmit11
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
не слушайте либерасню. это всё от них.
Слушайте пу, идите на фронт и умрите непонятно за что?
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marshalericsson1357
Ответ Pechn!k
Вообще как временное решение вопроса это лучше, чем товарняки. Лишь бы временное не стало постоянным :)
Нет ничего более постоянного, чем временное.
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С 2009 года здесь
Ответ Alexander Kochet
Поэтому вырезали, насиловали, выгоняли в 90х оттуда оставшихся русских
ух потрепало тебя, вырезали ,потом изнасиловали,потом выгнали . прям джекпот собрал
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Саша Пушкин
Любопытный факт: Таджикистан является страной ратифицировавший Римский статут Международного уголовного суда. В Кремле важно это помнить, а то вдруг главный болельщик сборной России задумает наведаться в Таджикистан и случится такой неприятный казус....
вот гражданина Таджикистана и может этот суд преследовать.. Даже амеры не признают этот суд. А кто не ратифицировал его, тот и не может быть подсудным. учи мат.часть , сынок.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
не слушайте либерасню. это всё от них.
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Саша Пушкин
Ответ Pechn!k
Вообще как временное решение вопроса это лучше, чем товарняки. Лишь бы временное не стало постоянным :)
Любопытный факт: Таджикистан является страной ратифицировавший Римский статут Международного уголовного суда.
В Кремле важно это помнить, а то вдруг главный болельщик сборной России задумает наведаться в Таджикистан и случится такой неприятный казус....
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m2n2
с теплотой ска)))
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blaugrano
На каком уровне играете, так люди и относятся. Видишь ли, хотят, чтобы этот цирк воспринимали всерьёз.
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Аталанта расправила плечи
Пригласите в знак уважения президента Россия в Таджикистан. Можете заслужить очень много уважения в ответ, если понимаете о чем я.
+7
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Pechn!k
Вообще как временное решение вопроса это лучше, чем товарняки. Лишь бы временное не стало постоянным :)
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Александр Марьюшкин
Представьте что по стечению обстоятельств, сборная России играет в финале этого турнира, а нам на 94 минуте забивает Остон Урунов. 1:0 мы проигрываем. Может ну на фиг такое приключение?
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svft
манная кафа
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Подкат Мальдини
Ответ Alexander Kochet
Поэтому вырезали, насиловали, выгоняли в 90х оттуда оставшихся русских
Ты хочешь действительно поговорить о том кто кого и где резал и насиловал ?
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Кто составил коспекты Лобановского?
Новые олимпийские игры.
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-4
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<~Inter~>
Ну так это же фигня полная. Тратятся бюджетные деньги на имитацию турнира. Никакой финансовой, политической и профессиональной выгоды он в себе не несёт
+5
-11
-6
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Alexander Kochet
Поэтому вырезали, насиловали, выгоняли в 90х оттуда оставшихся русских
+6
-11
-5
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Подкат Мальдини
Нашальника
+4
-10
-6
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