Ла Лига может внедрить полуавтоматическое определение офсайда со следующего сезона
В Ла Лиге могут внедрить системы полуавтоматического определения офсайда.
Над введением этой технологии со следующего сезона лига работает вместе с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).
На каждом стадионе будут установлены 12 камер, которые будут фиксировать расположение игроков на поле и их движения.
Сейчас технология полуавтоматического определения офсайда действует только в одной из европейских лиг – в Серии А.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Он и так в ярости, что уже много левых голов его клуба отменили