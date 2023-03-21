Ла Лига может внедрить полуавтоматическое определение офсайда со следующего сезона

Теги Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Футбол

В Ла Лиге могут внедрить системы полуавтоматического определения офсайда.

Над введением этой технологии со следующего сезона лига работает вместе с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). 

На каждом стадионе будут установлены 12 камер, которые будут фиксировать расположение игроков на поле и их движения. 

Сейчас технология полуавтоматического определения офсайда действует только в одной из европейских лиг – в Серии А. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ bestvideox
Работа лайцмена скоро перестанет быть востребована, как работа зажигателя свеч в начала 20 века.
лайцмен не только определяет офсайд, он еще помогает главному видеть другие нарушения. Главный не может одновременно смотреть во все стороны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Ответ ezheloko
А РПЛ уже внедрила систему полуавтоматического определения дисквалификаций. Половину работы делает автоматика, половину Бобров из Спорт-Экспресса
Там система работает четко....со счета газпрома списывается определенная сумма...потом судье приходит смс о пополнении счета и все)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stasinho7
На ЧМ хорошо зарекомендовала система. Надеюсь будет скоро везде, как и ВАР.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
РПЛ работает над системой как вернуть зрителей на стадионы))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ bestvideox
Работа лайцмена скоро перестанет быть востребована, как работа зажигателя свеч в начала 20 века.
У них есть другие функции, например, замечать как Начо ставит шлагбаум Рафинье. Всё равно один главный судья не может видеть всё что происходит на поле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Помню, в матче Катар-Эквадор такой офсайд зафиксировали при голе Эквадора, который ни один человек из 8 милдиардов не заметил бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Суд должен приговорить Барсу к полному автомату - робота не возможно подкупить 😎
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezheloko
А РПЛ уже внедрила систему полуавтоматического определения дисквалификаций. Половину работы делает автоматика, половину Бобров из Спорт-Экспресса
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Реал и его болельщики в трауре
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
пожалейте переса.. как же тогда реал из офсайдов будет забивать.
Он и так в ярости, что уже много левых голов его клуба отменили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bestvideox
Работа лайцмена скоро перестанет быть востребована, как работа зажигателя свеч в начала 20 века.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Это топ. Надеюсь, скоро человеческий фактор будет играть минимум роли
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий