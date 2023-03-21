Ла Лига может внедрить полуавтоматическое определение офсайда со следующего сезона

В Ла Лиге могут внедрить системы полуавтоматического определения офсайда.

Над введением этой технологии со следующего сезона лига работает вместе с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).

На каждом стадионе будут установлены 12 камер, которые будут фиксировать расположение игроков на поле и их движения.

Сейчас технология полуавтоматического определения офсайда действует только в одной из европейских лиг – в Серии А.

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