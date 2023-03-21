«Севилья» уволила Сампаоли. Тренер возглавлял команду с октября и провел 31 матч

Теги Севилья Ла Лига отставки Хорхе Сампаоли Футбол

Хорхе Сампаоли покидает «Севилью». 

Испанский клуб объявил об увольнении 63-летнего аргентинца с поста главного тренера. 

Сампаоли возглавил команду в октябре 2022 года. С тех пор команда под его руководством провела 31 матч, одержав 13 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 12 поражений. 

Сообщалось, что андалусийцы ведут переговоры с бывшим тренером «Алавеса» и «Эйбара» Хосе Луисом Мендилибаром.

После 26 туров Ла Лиги «Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. 

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24 комментария

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Stasinho7
Не трогайте Гаритано из Эйбара!!!!!!
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Лёха Жданчик
Надо Эмери брать под ЛЕ))
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Stasinho7
Ответ Мохнатый55
Несколько лет назад казался топ-тренером. Но так и не сумел проявить себя на клубном уровне.
По Марселю он показал себя если не топ тренером, то уровнем выше среднего.
В Севилье даже у Лопетеги, который этот состав не получилось.

Так и не решился вопрос - кому играть в центре обороны.
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Дядя Тима
странное решение,в ле севилья еще выступает ,хотя в ла лиге сезон и провален ,если бы взяли ле как севилья умеет то сампаоли можно было и простить внутренний чемпионат
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XavIniesta2008-2015
Ответ Мохнатый55
Топом казался после двух триумфов с Чили. А кроме Севильи был ещё и Марсель, где он тоже не задержался.
В Марселе он не задержался по причине конфликта с руководством. Результаты там были хорошие и качество игры на достойном уровне
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Мадрид наказывает!
Ответ Мохнатый55
Несколько лет назад казался топ-тренером. Но так и не сумел проявить себя на клубном уровне.
никогда это хомячок не казался топ-тренером, как и всякие Скалони
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Кирилл Голивец
Ответ Мохнатый55
Топом казался после двух триумфов с Чили. А кроме Севильи был ещё и Марсель, где он тоже не задержался.
В Чили Бьелса построил базу. И гениальное поколение 87-88 Санчес-Медель-Видаль-Исла. Они еще на молодежном ЧМ до знакомства с Бьелсой крутые были в 2007-м.

Там от Сампаоли требовалось развитие в рамках стиля. Он его дал. Там, где предыдущий костяк был не под его футбол, он не добивался выдающихся успехов.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Не справился Лопетеги, теперь не справился Сампаоли(не самые плохие специалисты)может дело всё таки не в тренерах?
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Макс Кидалов
Теперь я думаю Севилья фаворит лиги Европы, с новым тренером не удивлюсь их моральному подьему и вспышке, которая поможет выграть лигу Европы.
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Anonim 008
А что думало руководство, продавая Кунде и Диего Карлоса?
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Filipp Gorski
Марселино был бы классным вариантом
Эпичное возвращение
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Мохнатый55
Ответ XavIniesta2008-2015
Не знаю, когда Сампаоли казался топ-тренером, но и плохим тренером он не является. Ситуация с Севильей не показательна
Топом казался после двух триумфов с Чили. А кроме Севильи был ещё и Марсель, где он тоже не задержался.
+5
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Amalfitano
Ответ Shikari
да там в команде забивать некому, если за 26 матчей лучший бомбардир забивает 5 мячей, то стоит задуматься о качестве игроков.
Абсолютно верно. Дело не в Лопетеги и Сампаоли.
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Amalfitano
Когда-то Севилья была тем местом где раскрывались неизвестные игроки. Сейчас же это место скопления футбольных стариков и сбитых лётчиков. Обидно.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Мохнатый55
Несколько лет назад казался топ-тренером. Но так и не сумел проявить себя на клубном уровне.
Не знаю, когда Сампаоли казался топ-тренером, но и плохим тренером он не является. Ситуация с Севильей не показательна
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Shikari
да там в команде забивать некому, если за 26 матчей лучший бомбардир забивает 5 мячей, то стоит задуматься о качестве игроков.
Помимо этого еще и защиту перед началом сезона разобрали на винтики. В этом отношении вопросов больше к менеджменту, чем к тренеру.
+9
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Дима Берин
Ответ 90 Minutes
Деньги заработал. Остальное ему до лампочки
Какая глупость. В этом виде спорта репутация принесет тебе гораздо больше денег, чем один жирный контракт
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Yuri Ten
Продали топ защиту, купили лазаретчика Маркао и необстреляного Ньянзу, на что рассчитывали с Гуделем в защите?
+3
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Shikari
да там в команде забивать некому, если за 26 матчей лучший бомбардир забивает 5 мячей, то стоит задуматься о качестве игроков.
+10
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Теннисный абсолют
Странное решение
Как бы теперь не вылетели вообще
+9
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Tiestorzn17
Как то рассыпались они неожиданно, хотя еще осенью более менее живые были.
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Роман Князефф
Зачем? ? Игроков лучше бы зимой купили. ..
0
-4
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90 Minutes
Деньги заработал. Остальное ему до лампочки
+9
-4
+5
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Мохнатый55
Несколько лет назад казался топ-тренером. Но так и не сумел проявить себя на клубном уровне.
+15
-7
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