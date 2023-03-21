«Севилья» уволила Сампаоли. Тренер возглавлял команду с октября и провел 31 матч

покидает «Севилью».

Испанский клуб объявил об увольнении 63-летнего аргентинца с поста главного тренера.

Сампаоли возглавил команду в октябре 2022 года. С тех пор команда под его руководством провела 31 матч, одержав 13 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 12 поражений.

Сообщалось, что андалусийцы ведут переговоры с бывшим тренером «Алавеса» и «Эйбара» Хосе Луисом Мендилибаром.

После 26 туров « » занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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