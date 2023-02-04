Хорхе Сампаоли: «Рынок использует игроков как товары, как банки с помидорами. А я вижу в раздевалке людей»

Теги Севилья Ла Лига Лукас Окампос Хорхе Сампаоли Брайан Хиль Футбол

Хорхе Сампаоли высказался об отношении к игрокам на трансферном рынке. 

«Это особенная тема, о которой мне трудно говорить. Когда я прихожу в раздевалку, то вижу людей, а рынок использует их как товары. Как банки с помидорами.

Иногда игроков покупают за огромные деньги, а через полгода отдают в аренду бесплатно. Я привожу пример Окампоса или Брайана Хиля, которые вернулись сюда, чтобы быть счастливыми, несмотря на то, что раньше у них были успешные трансферы», – сказал главный тренер «Севильи». 

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4 комментария

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ДедаДома.нет
Одна банка помидор экзотических заехала из Украины в Челси)
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Direct free kick
Разрисованный физрук разговорился
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Пако
В в циничном профессиональном спорте - главное результат: трофеи, титулы, прибыль.
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QWertY
Сампаоли: я вижу на футбольном поле людей, а их используют как развлекаловку для толпы
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