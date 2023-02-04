Хорхе Сампаоли: «Рынок использует игроков как товары, как банки с помидорами. А я вижу в раздевалке людей»

высказался об отношении к игрокам на трансферном рынке.

«Это особенная тема, о которой мне трудно говорить. Когда я прихожу в раздевалку, то вижу людей, а рынок использует их как товары. Как банки с помидорами.

Иногда игроков покупают за огромные деньги, а через полгода отдают в аренду бесплатно. Я привожу пример или , которые вернулись сюда, чтобы быть счастливыми, несмотря на то, что раньше у них были успешные трансферы», – сказал главный тренер «Севильи».