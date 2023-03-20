«Севилья» уволит Сампаоли в ближайшие часы. Команда идет 14-й в Ла Лиге

покинет «Севилью» в ближайшие часы.

Как пишет , андалусийский клуб уволит Сампаоли с поста главного тренера в ближайшие часы. «Севилья» уже работает над приглашением нового тренера.

По данным Marca, « » ведет переговоры с , который ранее работал с «Алавесом» и «Эйбаром».

Сампаоли возглавил «Севилью» в октябре. Сейчас команда занимает 14-е место в таблице . «Севилье» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы.

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