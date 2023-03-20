«Севилья» уволит Сампаоли в ближайшие часы. Команда идет 14-й в Ла Лиге

Теги Севилья Ла Лига возможные трансферы Хосе Луис Мендилибар Хорхе Сампаоли Фабрицио Романо Футбол

Хорхе Сампаоли покинет «Севилью» в ближайшие часы.

Как пишет Фабрицио Романо, андалусийский клуб уволит Сампаоли с поста главного тренера в ближайшие часы. «Севилья» уже работает над приглашением нового тренера.

По данным Marca, «Севилья» ведет переговоры с Хосе Луисом Мендилибаром, который ранее работал с «Алавесом» и «Эйбаром».

Сампаоли возглавил «Севилью» в октябре. Сейчас команда занимает 14-е место в таблице Ла Лиге. «Севилье» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы.

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22 комментария

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Yerbo
Ответ Football Forever
А зачем? В ЛЕ идут успешно, Сампаоли из зоны вылета их вытащил. Видимо опять трансферы не дали, как в Марселе
да ничего там успешного в Ле нет, еле еле отскочили от Фенербахче , даже в 1 матче . Просто конечный счёт может вводить в заблуждение тех кто игру не смотрел .
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спортикетт
Ответ Football Forever
А зачем? В ЛЕ идут успешно, Сампаоли из зоны вылета их вытащил. Видимо опять трансферы не дали, как в Марселе
чел, посмотри сколько там очков до зоны вылета. это модно назвать "вытащил"?
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спортикетт
как же так? нам секта мю и ювентуса говорила, что это у ромы самая легкая сетка с фейенордом(который проиграл всего лишь 1 матч в чемпионате и идет на требл)...
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deadjoker
Мы сначала распродадим пол состава, поменяем тренера посреди сезона, а потом ой, что это у нас результаты плохие.
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Артем Алмазов
Ради Лиги Европы можно было и оставить, но...
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Football Forever
А зачем? В ЛЕ идут успешно, Сампаоли из зоны вылета их вытащил. Видимо опять трансферы не дали, как в Марселе
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Direct free kick
Ответ Екн Лор
Теперь по классике надо назначить Марселино, потом Эмери
Скорее Хоакина Капарроса
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Сергей Орлов
Дураки что ли?
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Эль Иберико
Не покидает сомнение что Хосе Луис сможет кардинально исправить ситуацию
Чилаверт?
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Tahir Turk
Почему не Луис Энрике? Почему не Почеттино?
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QWertY
Ответ S.Mane10
Наконец-то, всегда раздражал антифутбол в его командах
Сампаоли можно критиковать за многое, но вот за антифутбол не получится, ибо его команды всегда закатывают зрелища: что в свою пользу, что в пользу соперника
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Левая бровь Анчелотти
Это вообще странно. Сампаоли назначили посреди кризисного сезона, у него не было предсезонки, результаты кстати немного улучшились, по логике надо было дать ему летнюю предсезонку и закупить игроков. Не понимаю
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S.Mane10
Наконец-то, всегда раздражал антифутбол в его командах
+1
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Эль Иберико
Не покидает сомнение что Хосе Луис сможет кардинально исправить ситуацию
0
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AF007
Ответ tfs
в этом сезоне особо за Ла Лигой не следил... севильцы еще и вылететь в Сегунду могут, наряду с Валенсией.. жесть
В ЛЕ при этом на классе идут за своим седьмым кубком. Магия похлеще отскоков Реала в ЛЧ
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Pertinax Gandi
Надеюсь, Сергей Юран уже выслал резюме?
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Lindeman
Ответ tfs
в этом сезоне особо за Ла Лигой не следил... севильцы еще и вылететь в Сегунду могут, наряду с Валенсией.. жесть
И взять ЛЕ. При этом в следующем сезоне играть в ЛЧ и в Сегунде)
+12
-1
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90 Minutes
Ответ tfs
в этом сезоне особо за Ла Лигой не следил... севильцы еще и вылететь в Сегунду могут, наряду с Валенсией.. жесть
Пускай.
+5
-3
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Жаргал Шадапов
Состав Севильи это печаль, беда, уныние
+1
-1
0
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Екн Лор
Теперь по классике надо назначить Марселино, потом Эмери
+15
-2
+13
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Рустам Атаев
Да все равно.
+2
-4
-2
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tfs
в этом сезоне особо за Ла Лигой не следил... севильцы еще и вылететь в Сегунду могут, наряду с Валенсией.. жесть
+9
-1
+8
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