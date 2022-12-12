Иско может покинуть «Севилью» в январе. У игрока конфликт с Мончи (Marca)
Иско может покинуть «Севилью» из-за конфликта с руководством.
Marca сообщает, что руководство клуба – в частности, спортивный директор Мончи – не устраивает поведение полузащитника и его окружения. Кроме того, трансфер Иско состоялся по желанию Хулена Лопетеги, покинувшего клуб в начале октября. Новый тренер Хорхе Сампаоли не видит Иско в своей команде. Руководство хочет, чтобы полузащитник покинул клуб в январе.
Иско перешел в «Севилью» в августе свободным агентом после истечения контракта с «Реалом». Его соглашение с клубом из Андалусии рассчитано до 2024 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
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