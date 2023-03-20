Каманцев заявил, что судьи будут объяснять решения после матчей: «Просто эти опыты не для весны. Не хотелось бы вгонять их в дополнительный стресс»

Теги премьер-лига Россия телевидение РФС судьи Матч ТВ Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев заявил, что российские судьи будут давать послематчевые комментарии. 

– Можно ли в России применить практику, когда судьи после игры объясняют природу своих ошибок?

– Мы изучали подобные практики и вообще разные медиаактивности судей. Общались с другими лигами, в том числе с австралийской, нидерландской. Там подход в том, что это возможно с определенными судьями, в определенных моментах, с разрешением департамента и только для основного вещателя.

К такому формату мы тоже подойдем через какое‑то время. Просто эти опыты с медиаактивностью не для весны.

Не хотелось бы вгонять судей в дополнительный стресс, чтобы они не принимали из‑за этого потенциально неправильные решения. Пока руководство будет брать этот удар на себя, – сказал глава департамента судейства РФС в эфире «Матч Премьер». 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
Ответ Mechel**
Который уже раз несёт ахинею
Плюсики не собирай .Все по делу он говорит сейчас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mechel**
Который уже раз несёт ахинею
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
А было бы интересно Кукуляка после матча Зенит-Динамо послушать, очень интересно!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Они будут это делать летом и зимой, когда у команд межсезонье. Все правильно!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий