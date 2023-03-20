Каманцев заявил, что судьи будут объяснять решения после матчей: «Просто эти опыты не для весны. Не хотелось бы вгонять их в дополнительный стресс»

заявил, что российские судьи будут давать послематчевые комментарии.

– Можно ли в России применить практику, когда судьи после игры объясняют природу своих ошибок?

– Мы изучали подобные практики и вообще разные медиаактивности судей. Общались с другими лигами, в том числе с австралийской, нидерландской. Там подход в том, что это возможно с определенными судьями, в определенных моментах, с разрешением департамента и только для основного вещателя.

К такому формату мы тоже подойдем через какое‑то время. Просто эти опыты с медиаактивностью не для весны.

Не хотелось бы вгонять судей в дополнительный стресс, чтобы они не принимали из‑за этого потенциально неправильные решения. Пока руководство будет брать этот удар на себя, – сказал глава департамента судейства в эфире «Матч Премьер».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас