Некоторые игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте ушел из клуба немедленно

Некоторые игроки «Тоттенхэма» больше не хотят работать с Антонио Конте.

18 марта «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре АПЛ с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте. После этого в интервью главный тренер «Тоттенхэм» резко раскритиковал футболистов, назвав их «эгоистами».

Ранее Sky Sports сообщил, что некоторые игроки «Тоттенхэма» считают уход Конте из клуба вопросом времени. Они думают, что во время эмоциональной пресс-конференции тренер пересек черту.

The Guardian подтверждает эту информацию и добавляет, что некоторые футболисты «шпор» хотели бы, чтобы Конте ушел немедленно. Есть серьезные сомнения относительно того, что достаточное количество игроков готовы играть за команду под его руководством.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей. У «Ньюкасла», который сыграл на две игры меньше, – 47 баллов.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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