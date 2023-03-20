Некоторые игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте ушел из клуба немедленно

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Некоторые игроки «Тоттенхэма» больше не хотят работать с Антонио Конте.

18 марта «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре АПЛ с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте. После этого в интервью главный тренер «Тоттенхэм» резко раскритиковал футболистов, назвав их «эгоистами».

Ранее Sky Sports сообщил, что некоторые игроки «Тоттенхэма» считают уход Конте из клуба вопросом времени. Они думают, что во время эмоциональной пресс-конференции тренер пересек черту.

The Guardian подтверждает эту информацию и добавляет, что некоторые футболисты «шпор» хотели бы, чтобы Конте ушел немедленно. Есть серьезные сомнения относительно того, что достаточное количество игроков готовы играть за команду под его руководством.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей. У «Ньюкасла», который сыграл на две игры меньше, – 47 баллов.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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42 комментария

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Brigant
Рошарлиссон в числе этих футболистов я так понимаю !
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Ответ Gutalin
Моур не смог, хотя там самодур перед финалом уволил. Конте не смог. Ну точно проклятое место
Мавр провалили борьбу за ЛЧ, за это и уволили.
Деньги давно научились считать в Европе.
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Begmyrat Bayramow
Ответ dmitry.tchidakin
Конте, Моуриньо... Что эти тренеры делали в Тоттенхэме? Это же гиблое место
Да тут в том матче Конте прав на 100% а некоторые футболисты стали как бабы а не спортсмены капризные
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v.belorussky
В эту помойку теперь даже условный Шон Дайч не пойдёт.
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kutavlik
Дожили, игрочишки решают, кто будет их тренировать, а кто нет!!!!
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Amalfitano
Ответ Сурхай Лукманов
Челси был тогда лучшим клубом лиги ? Или Интер?
Интер однозначно да. Челси как раз тот случай когда он добавил дисциплиты, тактики и нароботок. Сарри потом подтвердил это выиграв евро тррфей.
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Сурхай Лукманов
Ответ Amalfitano
Конте качественный тренер когда у него на руках самый лучший состав лиги, приличный бюджет и возможность каждые пол года покупать по 2-3 игрока для основы. Да, и среднему составу он может добавить стройности за счёт тактики, дисциплины и тренерских наработок. Но не более того.
Челси был тогда лучшим клубом лиги ? Или Интер?
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Gutalin
Моур не смог, хотя там самодур перед финалом уволил.
Конте не смог.
Ну точно проклятое место
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Средний палец Кирана Тирни
Леви зажал неустойку, а то, что Ттх не попадёт в четверку после такой дизморали, он не думает.
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Мохнатый55
Наверняка в Роме похожая ситуация.
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Роман Марченко
Ответ Evgeny Trifonov
Действительно в друг ещё трофеи будут какие то.
товарищ, лучше в подругу
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Lavinka
Нужно звать Почетинно !
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Dimonty
Ответ dmitry.tchidakin
Конте, Моуриньо... Что эти тренеры делали в Тоттенхэме? Это же гиблое место
Д - Деньги
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Южанин78
К сожалению, современные реалии диктуют свои правила, сейчас тренер это больше менеджеры, а ольдскульные варианты не работают. Раньше если тренер сказал бы такое, игроки неделю ему на глаза не попадались от стыда.
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Amalfitano
Ответ Jeicob Harlon
Конте очень качественный тренер!,но не всё в его руках
Конте качественный тренер когда у него на руках самый лучший состав лиги, приличный бюджет и возможность каждые пол года покупать по 2-3 игрока для основы. Да, и среднему составу он может добавить стройности за счёт тактики, дисциплины и тренерских наработок. Но не более того.
+3
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Мукунку хороший
Заколдованный участок)
+1
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Amalfitano
Я бы хотел, чтобы Конте дотащил их до зоны ЛЧ, плюнул всем в рожу и ушел бы.
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Жан Поль Бельманда
Glushakov: Respect
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Gagarin Party
Ответ dmitry.tchidakin
Конте, Моуриньо... Что эти тренеры делали в Тоттенхэме? Это же гиблое место
зарабатывали и Конте еще не ушел.
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Сергей Орлов
Самодур.
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Noxxx Leon
Ответ Jeicob Harlon
Конте очень качественный тренер!,но не всё в его руках
Качественный токсик, ему дали больше по трансферам, чем любому тренеру в истории шпор, убрали неугодных игроков, он сам отказался от Мэдисона и сейчас виноваты все кроме него
+4
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Ко-ко-джамбо
Конте набентанкурил
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Ко-ко-джамбо
Футбол Конте не нравится, но ещё больше не нравится, что Сон стал меньше забивать при нем.
Натащил всяких бентанкуров
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Вася Столяр
Ответ Aleksey Yashin
##########? (Ришарлисон)
Откройте букву "А" !
+5
0
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спортикетт
ахахаах) как же похорошела атмосфера в тоттенхэме после "токсичного диктатора" жозе))
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