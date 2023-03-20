Игроки «Тоттенхэма» считают уход Конте вопросом времени. Они думают, что тренер пересек черту, назвав их «эгоистами»

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Sky Sports Футбол

Игроки «Тоттенхэма» ожидают, что Антонио Конте покинет клуб в конце сезона.

18 марта «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре АПЛ с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте. После этого в интервью главный тренер «Тоттенхэм» резко раскритиковал футболистов, назвав их «эгоистами».

Как пишет Sky Sports, многие футболисты «Тоттенхэма» считают, что будут работать под руководством нового тренера в следующем сезоне. Игроки полагают, что уход Конте из клуба – это вопрос времени.

Отмечается, что футболисты готовы принять ответственность за неудачные матчи и слабые результаты, но в команде возникло ощущение, что Конте пересек черту, назвав их «эгоистами» и задавшись вопросом об их самоотдаче.

В ходе паузы на матчи сборные председатель правления «Тоттенхэма» Дэниэл Леви решит, применять ли санкции в отношении Конте после эмоциональной пресс-конференции.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей. У «Ньюкасла», который сыграл на две игры меньше, – 47 баллов.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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44 комментария

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спортикетт
А значит это плюс к 320млн еще и неустойка. Не говоря уже что после увольнения будут трансферы какие-то. И так мы приближаемся к полмиллиарду трат. История точь-в-точь повторяет владельца Манчестера Юн. Стоило оно того после увольнения Жозе? Кто был прав? Полмиллиарда исправили ситуацию? Или все таки жозе выжимал максимум? В приципе не из кармана секты снг же это забирают. Вопрос риторический, обращние к Леви...

А Жозе обходился 100 миллионами в 2 сезона, если что, и отказался от неустойки.
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Yri Yrov
Ответ Антон Фалафель
Верните им ментального по духу лузера Покетинью.
к Почетино какие претензии?
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Marcus-light
Ответ Ashot Kafka
Тоттенхэму нужен системный тренер, который планомерно будет строить команду, в том числе и прививать правильную психологию. Конте - это явно не тот человек
Почеттино?
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Классный руководитель
срочно тренера с газмяса надо ставить, чтоб этих обиженных балерин на место поставил
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Мартинелли
Ответ Мальчик Весёлый
Капец они нежные, назвали их эгоистами, надо же
а тренер почему на себя не взял ответственность хотя бы частичную?
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zer
такие вещи нужно решать внутри коллектива, а не выносить на суд общественности. Конте может и прав по сути, но не прав по форме. к тому же полкоманды он под себя покупал сам

Конте вообще известен тем, что склочный тренер. ладно бы ещё ТТХ привёл к новым успехам, так и этого нет. поэтому в этой ситуации у игроков есть резоны быть недовольными больше, чем у тренера.
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Marcus-light
Ответ Мальчик Весёлый
Капец они нежные, назвали их эгоистами, надо же
Есть понятие корпоративная этика. Когда тренер публично противопоставляет себя игрокам, глупо ожидать, что они это съедят и пойдут биться. Тем более в данной ситуации, когда Конте уже несколько месяцев не может сосредоточиться на клубе
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Beriya
коню понятно, что они сливают тренера
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Zakir Hanseidov
Слишком многого ждали от прихода Конте, чуть ли не чемпиона АПЛ.
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Ashot Kafka
Тоттенхэму нужен системный тренер, который планомерно будет строить команду, в том числе и прививать правильную психологию. Конте - это явно не тот человек
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Буратино55
Ответ Мальчик Весёлый
Капец они нежные, назвали их эгоистами, надо же
+++ сами же подверждают его слова
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Iuasamotu
Конте пришёл в ТТХ случайным человеком, логично, что таким же и уйдёт
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kin
Конте: А ещё они до вершин не добрались!
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Rassel_Crowe
Придет Тухель, выдаст мощную концовку сезона, в начале следующего разругается со всеми в клубе и как раз освободится Поттер
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Rafael Nadal Parero
Ответ Михаил Родченков
этот лузер их до финала лч довел
и оборонял 1-0 в пользу ливера весь матч
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Zlatan Ibra
Как он мог назвать нас эгоистами!

*Думают только о себе
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B_Boris
Ответ Михаил Родченков
этот лузер их до финала лч довел
Топ состав
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B_Boris
Ответ Tpy6kaMerlina
Конте вообще не дипломат. Старая тренерская школа. Что бы игроки шпор сказали на то, что тренер начал бы швырять бутсами в звезду клуба в раздевалке.
Или молодых боковыми ложил.
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Сергей Орлов
Конте удивительный самодур, конечно. Даже Гасперини переплюнул.
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Дима Зезуль
Дядька посмотрел на них, и понял что пора уходить, но не самому.
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tem.8888
Ответ Денис Давыдов
Ну не совсем так. Он хотел несколько иных футболистов, брали 3-4 выборы его
а кого он хотел?
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Дима Зезуль
Можно представить что было бы если наших кто то так назвал- Дзюба уже бы к начальству побежал
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Денис Давыдов
Ответ Нурбол Жумаскалиев
так там пол состава тупо сам конте и набрал, а вторая половина - ветераны типа сона и кейна, которых не думаю что возможно в чем-то упрекнуть да и сам дон антон ни на что не способен, раз команду построить не в силах.
Ну не совсем так. Он хотел несколько иных футболистов, брали 3-4 выборы его
+4
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Михаил Родченков
Ответ Антон Фалафель
Верните им ментального по духу лузера Покетинью.
этот лузер их до финала лч довел
+11
-4
+7
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Metalloid
Мда, им бы классического тренера для лентяев, типа Брайна Клаффа или Магата, я бы посмотрел на этих неженок.
+5
-1
+4
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