Игроки «Тоттенхэма» считают уход Конте вопросом времени. Они думают, что тренер пересек черту, назвав их «эгоистами»
Игроки «Тоттенхэма» ожидают, что Антонио Конте покинет клуб в конце сезона.
18 марта «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре АПЛ с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте. После этого в интервью главный тренер «Тоттенхэм» резко раскритиковал футболистов, назвав их «эгоистами».
Как пишет Sky Sports, многие футболисты «Тоттенхэма» считают, что будут работать под руководством нового тренера в следующем сезоне. Игроки полагают, что уход Конте из клуба – это вопрос времени.
Отмечается, что футболисты готовы принять ответственность за неудачные матчи и слабые результаты, но в команде возникло ощущение, что Конте пересек черту, назвав их «эгоистами» и задавшись вопросом об их самоотдаче.
В ходе паузы на матчи сборные председатель правления «Тоттенхэма» Дэниэл Леви решит, применять ли санкции в отношении Конте после эмоциональной пресс-конференции.
«Тоттенхэм» занимает 4-е место в АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей. У «Ньюкасла», который сыграл на две игры меньше, – 47 баллов.
«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»
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Конте вообще известен тем, что склочный тренер. ладно бы ещё ТТХ привёл к новым успехам, так и этого нет. поэтому в этой ситуации у игроков есть резоны быть недовольными больше, чем у тренера.
*Думают только о себе