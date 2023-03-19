Конте объяснил совету директоров «Тоттенхэма», что критиковал игроков в своем выступлении. К руководству это не относится

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Дэниэл Леви Футбол

Антонио Конте адресовал свою критику футболистам, а не руководству «Тоттенхэма».

18 марта «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре АПЛ с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте.

После этого в интервью главный тренер «Тоттенхэм» резко раскритиковал футболистов, назвав их «эгоистами».

Итальянец объяснил совету директоров клуба, что его реакция связана в первую очередь с недовольством игроками. Его претензии не относятся к владельцу «Тоттенхэма».

Конте задался вопросом, почему всю ответственность за результат несут клуб и тренер, а игроки остаются неприкосновенными.

Конте о «Тоттенхэме»: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»

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10 комментариев

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Ksandvankneshas
Что ж ты фраер сдал назад...
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kbakha
Я сказал "бляха" ©
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Morning Again
Антонио сначала классно все разложил по фактам, а потом уже поплыл
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Yuri Ten
Ему что не нужна неустойка🤔
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tackle by Moore
Предлагаю полностью поддержать маэстро Антонио, продлить его на пару лет и помочь ему вымести гнилые яблоки из тоттенхэмовской раздевалки. Например Харри Кейна. И например в МЮ. Пускай страдают. А нам в Тоттенхэм нужны настоящие бойцы. Лападула и Пелузо отлично подойдут
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Yri Yrov
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
что же ты сдал назад
там итак было ясно что игроки вбесили Конте
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Vvild
Ответ svft
тонкую игру ведет. мастер.
Лучше бы он на поле её вёл. Да и в чём тонкость? На боссов то очково лаять. Но он уже наговорил себе на увольнение, так что обратной дороги нет.
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svft
тонкую игру ведет. мастер.
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Степанова Диана
Если уж топить, то до самого конца.
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Almaz KENZHEBEKOV
что же ты сдал назад
+27
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