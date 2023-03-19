Конте объяснил совету директоров «Тоттенхэма», что критиковал игроков в своем выступлении. К руководству это не относится
Антонио Конте адресовал свою критику футболистам, а не руководству «Тоттенхэма».
18 марта «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре АПЛ с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте.
После этого в интервью главный тренер «Тоттенхэм» резко раскритиковал футболистов, назвав их «эгоистами».
Итальянец объяснил совету директоров клуба, что его реакция связана в первую очередь с недовольством игроками. Его претензии не относятся к владельцу «Тоттенхэма».
Конте задался вопросом, почему всю ответственность за результат несут клуб и тренер, а игроки остаются неприкосновенными.
Конте о «Тоттенхэме»: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»
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