Конте объяснил совету директоров «Тоттенхэма», что критиковал игроков в своем выступлении. К руководству это не относится

адресовал свою критику футболистам, а не руководству «Тоттенхэма».

18 марта «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте.

После этого в интервью главный тренер « » резко раскритиковал футболистов, назвав их «эгоистами».

Итальянец объяснил совету директоров клуба, что его реакция связана в первую очередь с недовольством игроками. Его претензии не относятся к владельцу «Тоттенхэма».

Конте задался вопросом, почему всю ответственность за результат несут клуб и тренер, а игроки остаются неприкосновенными.

Конте о «Тоттенхэме»: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»

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