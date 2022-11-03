Гендиректор Суперлиги о ФФП: «Клубы с неограниченными ресурсами убивают конкуренцию на трансферном рынке, а УЕФА не наказывает за нарушения так, как следовало бы»
Генеральный директор Суперлиги высказался о финансовом фэйр-плей.
«На данный момент есть сомнения в надежности финансового фэйр-плей, потому что УЕФА не наказывает за его нарушение так, как следовало бы.
Клубы с почти неограниченными ресурсами способны предлагать игрокам безумные контракты и платить огромные зарплаты, в отличие от таких клубов, как «Реал» или «Бавария», которые подотчетны им.
Учитывая, что клубы соревнуются в том числе и на трансферном рынке, такой расклад убивает конкуренцию», – сказал Бернд Райхарт в подкасте Тони Крооса Einfach Mal Luppen.
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