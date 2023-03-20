Анчелотти о назасчитанном голе: «Есть сомнения, что офсайд был. Едем в Мадрид с подозрениями. «Реал» не заслужил поражение»

Тренер «Реала» выразил сомнения из-за незасчитанного гола в матче с «Барселоной».

Мадридский клуб проиграл со счетом 1:2 в игре .

На 81-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио был отменен после консультации с ВАР и видеопросмотра из-за положения вне игры.

«У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями.

Честно говоря, мы не заслужили поражение. На ЧМ-2022 офсайды были очень явными, но здесь у меня остались сомнения.

Январь после ЧМ-2022 дорого нам обошелся. Но сейчас все хорошо. Думаю, что хорошо завершит сезон.

Хорошая подготовка к матчам – это наш приоритет. Только так сможем хорошо закончить сезон. Этот матч я завершил с гордостью», – сказал главный тренер «Реала».

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