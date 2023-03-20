Анчелотти о назасчитанном голе: «Есть сомнения, что офсайд был. Едем в Мадрид с подозрениями. «Реал» не заслужил поражение»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил сомнения из-за незасчитанного гола в матче с «Барселоной».

Мадридский клуб проиграл со счетом 1:2 в игре Ла Лиги.

На 81-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио был отменен после консультации с ВАР и видеопросмотра из-за положения вне игры.

«У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями.

Честно говоря, мы не заслужили поражение. На ЧМ-2022 офсайды были очень явными, но здесь у меня остались сомнения.

Январь после ЧМ-2022 дорого нам обошелся. Но сейчас все хорошо. Думаю, что «Реал» хорошо завершит сезон.

Хорошая подготовка к матчам – это наш приоритет. Только так сможем хорошо закончить сезон. Этот матч я завершил с гордостью», – сказал главный тренер «Реала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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69 комментариев

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TheCasper13
Так и не понял причём тут чм22…
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antimadridista_alex
Ответ kholkir
При всём уважении к Карло, тут не так много поводов для гордости(в игровом плане): игра была серенькой по меркам Реала. Оффсайд на Варе тоже был. Стареет Карло, если говорит, что думает на самом деле. В любом случае поздравляю свой клуб с победой, сливочным - удачи в ЛЧ.
Если ты болельщик барсы как можно им желать успехов в ЛЧ? Я уважаю всех соперников. В то числе и реал. Но никогда им желать успехов не буду. Ну не понимаю я этого. :))) Реал это враг. Я с 1993 болею за барсу и так было всегда для меня. Вот предстате Как может фан селтика желать успехов глазго рейнджерс:))) Какие на.. успехов реалу:)))?
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Невский баклан
Там и офсайд был и барса выиграла по делу, давайте признаем это и живём дальше
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badaboom
Собака-подозревака)
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atomio
Ответ Donald Subanov
Представьте сколько голов с реала было засчитано с офсайда до эпохи ВАРа
в ЛЧ большинство так точно.
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Александр Киричев
Ответ кто-то
Барселона на голову была сильнее Реала, как вы не заслужили поражение?
рял всегда не заслуживает поражения, это у них стиль игры такой
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Александр Киричев
анчи не заслужил старкис, как и предыдущее ЛЧ
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Universal1000
Ахахаха.

2.03.2022. Анчелотти про 0:1 с «Барселоной»: «Реал» не заслуживал поражения.

Это становится уже автографом.
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Футбол_это_жизнь
У меня есть подозрения на тайные отношения Анчелотти и Винисуса, а иначе зачем дед держит его даже в тех матчах когда он полное дно?!
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GuruFutbola
Ответ Martin Naceri
Забыл как старый несколько лет заставлял тебя грустить ?😂 Память как у рыбы ?
Клиент Барсы может как-то заставлять грустить?) спасибо ему за требл Барсы, кстати модрид никогда не узнает что это такое, держу в курсе)
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evil_bear
Ответ llolishe
У всего мира есть сомнения в честности ЛЧ и фаворитизма судей в пользу Реала
как там дела в ЛЧ? 🤔😬
а в ЛЕ? 🤔😁
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Алиш Мухамеджан
Ответ Ramal Ali
А почему молчишь про вторую жёлтую Начо?
Да и начо можно было дать вторую жёлтую но он там даже фола не сфистнул почему то а так по игре реал проиграл по всем статьям
Сказалось нагрузка не успевали за игроками барсы вообще и Куртуа затащил
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evil_bear
Ответ Экспертное мнение
Карло решил выехать на фоне скандалов вокруг Барсы, чтобы все забыли о том, что Хави его хозяин))) И это всеми уважаемый маэстро?
хозяин?? 🤦‍♂️🤦‍♂️
Хави пылить и пылить долго и упорно, чтобы его начали сравнивать с папой Карло 🤷
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Экспертное мнение
Карло решил выехать на фоне скандалов вокруг Барсы, чтобы все забыли о том, что Хави его хозяин))) И это всеми уважаемый маэстро?
Да всем понятно, что "добрый дедушка" добрый только когда всё хорошо. Когда три класико подряд "пустынный физрук" его почему-то побеждает, то бровь улетает в стратосферу, а жвачка во рту расщепляется на атомы😬
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llolishe
Ответ soulsick
Господи, кто плюсует такому невежде:)) Видимо, речь о матче 18 апреля 2017 года? Спешу напомнить, что некто Карло Анчелотти возглавлял на тот момент клуб под названием "Бавария". Реально Ллолище:))
Ну Анчелотти сейчас тренер Реала-если ты не понимаешь что под мы подразумевается мадридский клуб то о чем с тобой говорить)))
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Ibragim Mejidow
Реал ноет про судей, когда проигрывают... как обычно.
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Ramal Ali
Ответ yrok77
доминирование это громко сказано
Так и было до 80 минуты
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Ramal Ali
Ответ Алиш Мухамеджан
Реал не заслужил ничьи и победы это факт.очень очень плохо сыграли как будто без плана на игру эх Но можно было б удалять Роберто в первом тайме грубил два раза на жёлтую и во втором все таки дали одну А так барсу с чемпионством думаю сомнений уже нет что она чемпион. А Реалу лч и кубок можно забрать тем более 9 лет не выигрывали кубок. Всем добра. Всем любви. HALA MADRID!
А почему молчишь про вторую жёлтую Начо?
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Алиш Мухамеджан
Реал не заслужил ничьи и победы это факт.очень очень плохо сыграли как будто без плана на игру эх
Но можно было б удалять Роберто в первом тайме грубил два раза на жёлтую и во втором все таки дали одну
А так барсу с чемпионством думаю сомнений уже нет что она чемпион.
А Реалу лч и кубок можно забрать тем более 9 лет не выигрывали кубок.
Всем добра.
Всем любви.
HALA MADRID!
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xDe xDe
Ответ soulsick
Честно говоря, официальный кадр был с не самого удачного ракурса - под углом. Что касается линий, то я впервые увидел нечто, похожее на неуклюжие рисунки ребенка, а не серьезную судейскую работу.
Не знаю, я сразу увидел на общем плане. Огорчился, конечно, но что поделать, офсайд есть офсайд.
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Сурхай Лукманов
Ответ Tristan...
Что не его дело? Это вообще то его работа
Такой себе из него работник получается
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kholkir
При всём уважении к Карло, тут не так много поводов для гордости(в игровом плане): игра была серенькой по меркам Реала. Оффсайд на Варе тоже был. Стареет Карло, если говорит, что думает на самом деле. В любом случае поздравляю свой клуб с победой, сливочным - удачи в ЛЧ.
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soulsick
Ответ llolishe
Анчелотти-Верните времена без ВАР-тогда Роналду мог забивать два гола с оффсайдов Баварии и мы проходили дальше в ЛЧ)))
Господи, кто плюсует такому невежде:))

Видимо, речь о матче 18 апреля 2017 года? Спешу напомнить, что некто Карло Анчелотти возглавлял на тот момент клуб под названием "Бавария".

Реально Ллолище:))
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yrok77
Ответ Alejandro_27
Честно говоря, мы не заслужили поражение. ...О чём он говорит??? Весь Мир видел доминирование Барсы, Барса - Реал xG матча 1,75 - 0,62
доминирование это громко сказано
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Alexlagodny
Это еще Дембеле и Педри не было, а то вообще с позором уехали)))
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