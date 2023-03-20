Анчелотти о назасчитанном голе: «Есть сомнения, что офсайд был. Едем в Мадрид с подозрениями. «Реал» не заслужил поражение»
Тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил сомнения из-за незасчитанного гола в матче с «Барселоной».
Мадридский клуб проиграл со счетом 1:2 в игре Ла Лиги.
На 81-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио был отменен после консультации с ВАР и видеопросмотра из-за положения вне игры.
«У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями.
Честно говоря, мы не заслужили поражение. На ЧМ-2022 офсайды были очень явными, но здесь у меня остались сомнения.
Январь после ЧМ-2022 дорого нам обошелся. Но сейчас все хорошо. Думаю, что «Реал» хорошо завершит сезон.
Хорошая подготовка к матчам – это наш приоритет. Только так сможем хорошо закончить сезон. Этот матч я завершил с гордостью», – сказал главный тренер «Реала».
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2.03.2022. Анчелотти про 0:1 с «Барселоной»: «Реал» не заслуживал поражения.
Это становится уже автографом.
а в ЛЕ? 🤔😁
Сказалось нагрузка не успевали за игроками барсы вообще и Куртуа затащил
Хави пылить и пылить долго и упорно, чтобы его начали сравнивать с папой Карло 🤷
Но можно было б удалять Роберто в первом тайме грубил два раза на жёлтую и во втором все таки дали одну
А так барсу с чемпионством думаю сомнений уже нет что она чемпион.
А Реалу лч и кубок можно забрать тем более 9 лет не выигрывали кубок.
Всем добра.
Всем любви.
HALA MADRID!
Видимо, речь о матче 18 апреля 2017 года? Спешу напомнить, что некто Карло Анчелотти возглавлял на тот момент клуб под названием "Бавария".
Реально Ллолище:))