Орлов о «Спартаке»: «Не приветствую закрытость команд от СМИ. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно уходить от этого»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов призвал «Спартак» и Гильермо Абаскаля быть более открытыми к СМИ.

«Я слежу за мировым футболом. Был на чемпионатах мира, Европы, Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Могу сказать, что открытость – это ментальное состояние. Я не приветствую закрытость команд от СМИ. Открытость должна быть на паритетных началах. Я работал журналистом еще в Советском Союзе. Очень часто попадались закрытые спортсмены. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно от него уходить.

Странно, что Абаскаль так поступает, учитывая, что он иностранец. Нужно уходить от этого. Цивилизованный мир – нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу», – сказал комментатор.

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15 комментариев

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.ru
нужно открываться и идти с улыбкой навстречу... отходняку капитализма
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Ильдар Фарукшин
Ответ GLASGOW
Фанаты самобытного клуба из Петербурга часто упрекают Салихову, мол ни дня она прожить не может, чтобы не вспомнить про их клуб. Аналогично можно сказать и про Орлова. Пенса хлебом не корми, дай только о Спартаке посудачить.
Но она хоть чушь такую не несёт. Абаскаль. Режим, комуняки
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GLASGOW
Фанаты самобытного клуба из Петербурга часто упрекают Салихову, мол ни дня она прожить не может, чтобы не вспомнить про их клуб.

Аналогично можно сказать и про Орлова. Пенса хлебом не корми, дай только о Спартаке посудачить.
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Zenith forever
Про закрытость Спартака Орлов не прав. Просто у них есть Зарема, которая все время вещает, и остальным уже нечего добавить.
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kin
А как он раньше комментировал Серию А!
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OldRedWhite
Ответ Назар Игорь
Я болельщик Зенита, но за высказывания Орлова часто становится неловко.
Да бросьте Вы !
Пусть говорит в свое удовольствие!
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Алексей Ненахов
С какими СМИ ? Если про Матч Тв , то любая уважающая команда должна от меня их отказаться ,уровень корреспондентов комментаторов очень низкий , зачастую несут ересь , но больше всего мне нравиться «эксперты» Аля Мостовой , Григорян , Быстров и Радимов , сидят физручелы и строят из себя тактиков и аналитиков
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last_guard
Отрыжка коммунистического режима - это Гена-маразматик.
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Назар Игорь
Ответ OldRedWhite
Лучше так : Абаскаль с томиком Ленина приезжает навестить Орлова в спецприемник !
Я болельщик Зенита, но за высказывания Орлова часто становится неловко.
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OldRedWhite
Ответ Назар Игорь
Представил картину - Орлов и Абаскаль с улыбками идут навстречу друг другу.
Лучше так :
Абаскаль с томиком Ленина приезжает навестить Орлова в спецприемник !
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Кино Музыка
Нельзя так.
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Ярик01
Не пускать в раздевалку журналистов матчтв - совершенно нормально, на остальное есть объем предусмотренный регламентом и собственная служба.
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Назар Игорь
Представил картину - Орлов и Абаскаль с улыбками идут навстречу друг другу.
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Cat Behemoth
К сожалению, именно Орлов - это и есть отрыжка.
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Sportfootball
Вообще не согласен с ним. Странная точка зрения
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