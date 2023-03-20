Орлов о «Спартаке»: «Не приветствую закрытость команд от СМИ. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно уходить от этого»

призвал « » и быть более открытыми к СМИ.

«Я слежу за мировым футболом. Был на чемпионатах мира, Европы, Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Могу сказать, что открытость – это ментальное состояние. Я не приветствую закрытость команд от СМИ. Открытость должна быть на паритетных началах. Я работал журналистом еще в Советском Союзе. Очень часто попадались закрытые спортсмены. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно от него уходить.

Странно, что Абаскаль так поступает, учитывая, что он иностранец. Нужно уходить от этого. Цивилизованный мир – нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу», – сказал комментатор.

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