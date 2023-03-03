Миранчук, Хвича, Ди Мария – среди претендентов на приз игроку месяца в Серии А

Теги Торино Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Лечче Анхель Ди Мария Алексей Миранчук Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Федерико Баскиротто Футбол

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока Серии А по итогам февраля.

В число претендентов вошли: Алексей МиранчукТорино»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба – «Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Федерико БаскироттоЛечче»).

Россиянин провел в феврале 4 матча, на его счету голевая передача. Статистику Алексея можно изучить здесь, Хвичи – здесь, Осимхена – здесь, Ди Марии – здесь, Баскиротто – здесь

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37 комментариев

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Baylamos
Ответ Di Khizh
просто ЧМ
Не только
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Di Khizh
Ответ Baylamos
Ди Мария!
просто ЧМ
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Di Khizh
Ответ Андер Эррера
РПЛ сила?
хмммм когда то?! да,... но давно не сейчас !
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Kit244098
Миранчук, он конечно самый лучший. Особенно против Ювентуса здорово сыграл. Вспомнишь - вздрогнешь))
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Team_Coach
При всем уважении к Миранчуку, но здесь Хвича, хотя Ди Мария тоже был неплох.
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Shamo Mstoyan
Меня сейчас возможно заминусуют , но я извиняюсь за такой нескромный вопрос , а где хотя бы 1 игрок Милана , команда на подьеме , 4 победы подряд , 3 Сухих матча , и 1 пропущенный мяч всего . Могли бы добавить центрального защитника Малика Тшау открытия настоящее .
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Tim_FJ
Красавчики, заслужено !
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Bs Insaf
Ответ Алексей Гусев
его арендовали из Рустави в 18 лет как бы...Будучи воспитанником Динамо Тбилиси как бы.
Спасибо, буду знать
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Алексей Гусев
Ответ Bs Insaf
Его из академии брали в Локо
его арендовали из Рустави в 18 лет как бы...Будучи воспитанником Динамо Тбилиси как бы.
+4
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+4
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casatt
Опыт рпл даёт о себе знать
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Tyler_Durden14
Ответ Дурачок
Миранчук заслужил - Спартаку 2 положил.
Можно было комментарий не оставлять, а просто прочерк поставить, никнейм то говорящий
+1
-3
-2
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Serzhique
Ответ Давид Agabekyan
Серия А настолько деградировала?
Не так как ты)
+2
0
+2
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Serzhique
Ответ Давид Agabekyan
У Торино в феврале 1 победа, а у Миранчука 1 голевое действие. Интересно за что он попал
Может за 6 ключевых передач в одном матче, когда поставил рекорд Серии А за сезон?
+9
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+9
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Эдгар Карапетян
ДИ Марино И Менхетрян
Джозе Марино так точно 1кк+ 2 матча дисквы🤦‍♂️🤭.......
0
0
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Эдгар Карапетян
ДИ Марино И Менхетрян
🤭😄
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Милан. Тонали. 8.
В число претендентов вошли: Алексей Миранчук

- чегооооо??? 🤦‍♂️🤡🤡🤡
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Эдгар Карапетян
ДИ Марино И Менхетрян
0
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Bs Insaf
Ответ Давид Agabekyan
Серия А настолько деградировала?
Ну значит, что другие игроки были хуже
+7
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+7
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Bs Insaf
Ответ Алексей Гусев
Хвича воспитанник Локо? атэта новости...
Его из академии брали в Локо
0
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Алексей Гусев
Ответ Bs Insaf
И Хвича, и Лëша воспитанники Локо, между прочим)
Хвича воспитанник Локо? атэта новости...
+40
-2
+38
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Даниил Яцишiн
Локомотив неплохо пустил корни в Еаропу😀
+1
-1
0
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Давид Agabekyan
Ответ Bs Insaf
За игру, естественно
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+4
-16
-12
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Пошлю любого, кто против футбола!
Но приз получит Осимхен)
+1
0
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Di Khizh
А за Лёшу всегда я рад!
+3
0
+3
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Di Khizh
Хвича! хоть я и за ЛОКО! Хвича тоже нашь! и он реально лучший!
+1
-1
0
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