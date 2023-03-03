Миранчук, Хвича, Ди Мария – среди претендентов на приз игроку месяца в Серии А
Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока Серии А по итогам февраля.
В число претендентов вошли: Алексей Миранчук («Торино»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба – «Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Федерико Баскиротто («Лечче»).
Россиянин провел в феврале 4 матча, на его счету голевая передача. Статистику Алексея можно изучить здесь, Хвичи – здесь, Осимхена – здесь, Ди Марии – здесь, Баскиротто – здесь.
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