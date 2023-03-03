Миранчук, Хвича, Ди Мария – среди претендентов на приз игроку месяца в Серии А

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока Серии А по итогам февраля.

В число претендентов вошли: (« »), , (оба – « »), Анхель Ди Мария (« ») и (« »).

Россиянин провел в феврале 4 матча, на его счету голевая передача. Статистику Алексея можно изучить здесь, Хвичи – здесь, Осимхена – здесь, Ди Марии – здесь, Баскиротто – здесь.

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