Хави об 1:0 с «Атлетиком»: «Победа на вес золота, «Барса» ее заслужила. Подходим к матчу с «Реалом» с уверенностью»

после победы над « » (1:0) призвал «Барселону» играть лучше.

«Опять все то же самое. Нужно играть и атаковать лучше. Мы повели в счете на сложном стадионе, в итоге приходится терпеть, это нормально.

Эта победа на все золота, мы сохранили отрыв в 9 очков. Подходим к класико с уверенностью. Мы заслужили победу.

У нас было 2-3 явных момента. Мы должны были закрывать этот матч. Но уверенность в обороне тоже важна. Нужно совершенствоваться и быть более спокойными и терпеливыми в атаке.

Я очень доволен нашим положением. Мы на 9 очков опережаем « », победителя и Лиги чемпионов», – сказал тренер «блауграны» в эфире DAZN.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас