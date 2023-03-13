Хави об 1:0 с «Атлетиком»: «Победа на вес золота, «Барса» ее заслужила. Подходим к матчу с «Реалом» с уверенностью»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Хави Ла Лига Класико Футбол

Хави после победы над «Атлетиком» (1:0) призвал «Барселону» играть лучше.

«Опять все то же самое. Нужно играть и атаковать лучше. Мы повели в счете на сложном стадионе, в итоге приходится терпеть, это нормально.

Эта победа на все золота, мы сохранили отрыв в 9 очков. Подходим к класико с уверенностью. Мы заслужили победу.

У нас было 2-3 явных момента. Мы должны были закрывать этот матч. Но уверенность в обороне тоже важна. Нужно совершенствоваться и быть более спокойными и терпеливыми в атаке.

Я очень доволен нашим положением. Мы на 9 очков опережаем «Реал», победителя Ла Лиги и Лиги чемпионов», – сказал тренер «блауграны» в эфире DAZN.

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13 комментариев

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antimadridista_alex
Ответ Alexander Sragovich
А ты посмотри статистику внимательнее. Контроль мяча, удары по воротам. по голевым моментам одинаково. Много теряли мяч правда, особенно с выходом Кессие.
Да я этого и не отрицаю. Да сложный матч. Да много теряли. Но результат на табло. И это в такой ситуации главное. Сейчас у нас спад небольшой. В первом круге мы этот бильбао 4-0 порвали.
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Валентин Шишкин
Ответ Raman Janukevich
По стате Атлетик был лучше
Победа в таких матчах - это всегда путь чемпиона.
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Alexander Sragovich
Ответ antimadridista_alex
По счету Барса была лучше.
А ты посмотри статистику внимательнее. Контроль мяча, удары по воротам. по голевым моментам одинаково. Много теряли мяч правда, особенно с выходом Кессие.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Рэд Уайт
Педри и Дембеле очень не хватает .Летом если будет щанс взять в аренду Канселу ,то нужно это сделать,фланги защиты в атаке очень слабы
ФлангИ защиты в атаке слабы? Бальде с бэкапом в виде Альбы слева посмеялись. Вот справа да, кринжатина полнейшая. Тихоход Роберто, пожарящий Кунде не на родной позиции и Араухо, выходящий чисто на выгул Винисиуса🤓
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Рэд Уайт
Педри и Дембеле очень не хватает .Летом если будет щанс взять в аренду Канселу ,то нужно это сделать,фланги защиты в атаке очень слабы
+1
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antimadridista_alex
Ответ Raman Janukevich
По стате Атлетик был лучше
По счету Барса была лучше.
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antimadridista_alex
Ответ леннорыч-абрамович
Неприятный тип этот Хави
Чем он тебе неприятен?:))
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Raman Janukevich
По стате Атлетик был лучше
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Burel
тяжело играть вдесятером без нападающих
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леннорыч-абрамович
Неприятный тип этот Хави
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Тен мать его Хаг
Ответ zamzam
Реал хоть и клиент Барсы, но столько моментов никогда не простит. Если создаст) Надо что то делать с защитой
Не беспокойся, хозяин Вини Араухо придет и Реал опять будет играть в свой любимый навес бол на Штегена
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Рэд Уайт
Ответ zamzam
Реал хоть и клиент Барсы, но столько моментов никогда не простит. Если создаст) Надо что то делать с защитой
с Араухо будет спокойнее
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+13
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zamzam
Реал хоть и клиент Барсы, но столько моментов никогда не простит. Если создаст)

Надо что то делать с защитой
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-2
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