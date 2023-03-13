Хави об 1:0 с «Атлетиком»: «Победа на вес золота, «Барса» ее заслужила. Подходим к матчу с «Реалом» с уверенностью»
Хави после победы над «Атлетиком» (1:0) призвал «Барселону» играть лучше.
«Опять все то же самое. Нужно играть и атаковать лучше. Мы повели в счете на сложном стадионе, в итоге приходится терпеть, это нормально.
Эта победа на все золота, мы сохранили отрыв в 9 очков. Подходим к класико с уверенностью. Мы заслужили победу.
У нас было 2-3 явных момента. Мы должны были закрывать этот матч. Но уверенность в обороне тоже важна. Нужно совершенствоваться и быть более спокойными и терпеливыми в атаке.
Я очень доволен нашим положением. Мы на 9 очков опережаем «Реал», победителя Ла Лиги и Лиги чемпионов», – сказал тренер «блауграны» в эфире DAZN.
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