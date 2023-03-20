Хави выиграл у Анчелотти 4 матча из 6

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Хави увеличил преимущество в тренерском противостоянии с Карло Анчелотти.

«Барселона» обыграла «Реал» (2:1) в 26-м туре Ла Лиги.

Во главе каталонской команды Хави встречался с «Реалом» Анчелотти шесть раз. «Блауграна» выиграла четыре матча (4:0, 3:1, 1:0, 2:1) и дважды проиграла (2:3 и 1:3).

В этом сезоне клубы встретятся еще раз: 5 апреля в Кубке Испании.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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50 комментариев

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Bazilic
Ответ Игорь Новиков
Накупили игроков на 200 млн больше. Да, очень слабый состав.
Один Чупапимуняня 100 стоил
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спортикетт
у хави есть шанс взять кубок и чемпионство. неплохое начало. состав у него на много слабее
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_Amelina_ Landau
Ответ Артем Головачев
У мадрида впереди очень смутные времена после ухода кросса и Модрича. Ну а по футбольном интеллекту конечно Хави превосходит Анчи, тут даже разговоров быть не может. Если бы барса была с Педри и Дембузом, думаю, быть бы разгрому, мадриду в целом повезло, что у них есть Куртуа
🤣🤣🤣 Ты головой ударился? Хави до Анчи еще так далеко, как тебе до президентства. )
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_Amelina_ Landau
Ответ Wild91688
Пора Зизу возврашать Зизу,он выживет максимум из этого состава и при нем Реал редко проигрывал
Что за бред? Реал "второго пришествия " Зидана был ужасен и скучен. Это было мучение, а не футбол. Абсолютно не нужен он.
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soulsick
Ответ Андрей Хенто
Карло уж слишком боиться играть в открытый футбол с Барселоной. Из-за этого столько поражений. Сегодня было ощущение по ходу матча ( за исключением последних 15 минут), что это Мадрид имеет комфортное преимущество и им победа в матче особо и не нужна. Разочарован такой игрой, спасибо Тибо, что сохранил интригу до конца матча.
Игроки элементарно не успели восстановиться - такого количества брака в их действиях я не видел уже давно. При этом прекрасно помню матч против Ливерпуля, где буквально выгрызали каждый метр поля, и пасы были на высочайшем уровне.

И дело тут не в каком-то особом прессинге соперника - это абсолютно типичная картина для матчей после "больших игр". На месте Барсы мог быть любой другой клуб, и у Реала все равно были бы проблемы.

Иными словами, невозможно провести два подряд максимально энергозатратных матча на одной уровне.
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Влад Ким
Ответ jvs5t7gcrf
И кто то ещё что то тявкает в адрес Хави, он явно будет из категории серьезных тренеров
Тявкают только полные 0! Любому адекватному любителю футбола было понятно что из Хави будет отличный тренер ещё во времена, когда он был игроком. Он идеально читал игру, а такие футболисты всегда становятся топовыми тренерами: Беккенбауэр, Гвардиола, Зидан
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Игорь Климов
Хави быстро прогрессирует как тренер, респект!
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Влад Ким
Ответ Игорь Новиков
Хави на столько превосходит Анчи, но к ЛЧ даже близко пока не подобраться. Вот это топ. У Анчи их 4.
Хави только начал свой путь в качестве тренера в топ чемпионате. Анчи тоже не с первого раза лч взял и даже не с 3го. Поэтому твоя критика не к месту.
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Игорь Новиков
Ответ Артем Головачев
Хави сколько лет тренер?) вот тут собсна на выход) Барса входит в стадию, когда у нее мощнейший состав из молодых и перспективных воспитанников, идеальный для этих воспитанников тренер с абсолютно подходящей философией. Эта комбинация позволит на максимум раскрывать своих игроков. У мадрида остался протухающий от отсутствия идей Анчи и фарт. А, ну еще Родриго (имхо, этот парень и будет будущим Реала, а не Вини). Ближайшие N лет Мадриду будет тяжело, хотя по инерции все еще будет какой-то результат
Могу только пожелать удачи Хави. Когда выиграет ЛЧ, поговорим.
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balander09
это было заметно ещё в том сезоне
Карло ничего нового не придумывает, мол и так сойдет
одни и те же персонажи в центре поля и атаки, при чем не атакующий состав
когда в последний раз играли с двумя вингерами номинальнвми в старте против Барсы?
не могу сказать что Хави тут гигант мысли, скорее Карло слишком предсказуем
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ llolishe
А ведь будь Барселона не в ЛЕ ,а В ЛЧ еще и из ЛЧ выкидывала бы Реал
Ей бы для начала в лиге конференций попробовать
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Верховный Лорд
Ответ Артем Головачев
Хави сколько лет тренер?) вот тут собсна на выход) Барса входит в стадию, когда у нее мощнейший состав из молодых и перспективных воспитанников, идеальный для этих воспитанников тренер с абсолютно подходящей философией. Эта комбинация позволит на максимум раскрывать своих игроков. У мадрида остался протухающий от отсутствия идей Анчи и фарт. А, ну еще Родриго (имхо, этот парень и будет будущим Реала, а не Вини). Ближайшие N лет Мадриду будет тяжело, хотя по инерции все еще будет какой-то результат
У Зидана за полтора года 2 лч) Анчи на выход пора, даже если возьмут ЛЧ, нужно брать молодого тренера с идеями, ну а Барсу с чемпионством - это было максимально заслужено
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CHELSEA_2008
Не отстаёт от своего бывшего наставника Пепа)
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soulsick
Ответ Артем Головачев
У мадрида впереди очень смутные времена после ухода кросса и Модрича. Ну а по футбольном интеллекту конечно Хави превосходит Анчи, тут даже разговоров быть не может. Если бы барса была с Педри и Дембузом, думаю, быть бы разгрому, мадриду в целом повезло, что у них есть Куртуа
Причем тут футбольный интеллект? Реал отпахал по полной программе матч с Ливерпулем и, хвала Богам, все еще остается в ЛЧ.

Барса выбыла из еврокубков и все силы бросила на ЛЛ - так что никакой магии.
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Влад Ким
Если Хави - "физрук", как утверждают ассы на спортсе, то кто тогда Анчи?
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Артем Головачев
Ответ Игорь Новиков
Хави на столько превосходит Анчи, но к ЛЧ даже близко пока не подобраться. Вот это топ. У Анчи их 4.
Хави сколько лет тренер?) вот тут собсна на выход) Барса входит в стадию, когда у нее мощнейший состав из молодых и перспективных воспитанников, идеальный для этих воспитанников тренер с абсолютно подходящей философией. Эта комбинация позволит на максимум раскрывать своих игроков.
У мадрида остался протухающий от отсутствия идей Анчи и фарт. А, ну еще Родриго (имхо, этот парень и будет будущим Реала, а не Вини).
Ближайшие N лет Мадриду будет тяжело, хотя по инерции все еще будет какой-то результат
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EminenceGrise
Ответ D3SP7C1TO
Хави есть над чем подумать перед полуфиналом кубка. Там, где Араухо сдерживает одного бразильца, с двумя он уже не справляется. После выхода Родриго чуть не отдали игру, такие опасные контратаки были у Реала через левый фланг. Повезло, что ничем не закончились Так что сегодня Анчелотти почти переиграл Хави по ходу матча, но у Кессье были другие планы 🤗
Так там Педри выйдет и все закроет! Он доработает в обороне эти моменты.
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VuNePonimaete
Ответ Wild91688
Какие навесы,посмотри первые три сезона,он рвал всех тактикой,игрой в пас
Самая ж была во второй его приход. В первый у него был топ состав и там его тренерские слабости не были так заметны
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Catalonia is the independent republic
Ответ Игорь Новиков
Хави на столько превосходит Анчи, но к ЛЧ даже близко пока не подобраться. Вот это топ. У Анчи их 4.
Хави только в позапрошлом году карьеру тренерскую начал))
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Wild91688
Ответ Faulheit
скинешь скрмн ставки или как обычно лукавишь?
Он тот ещё балабол
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ДЖИН
Хави чемп Испании выйграл.
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Игорь Новиков
Ответ Burel
с более слабым составом везёт 12 очков, и 4 победы за год 😂😂
Накупили игроков на 200 млн больше. Да, очень слабый состав.
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Iamliam
Как же Хави крут, это идеальный тренер для Барсы. Никакой суперпрофи со стороны не смог бы быть лучше Хави на месте главного тренера Барсы. Это вообще лучшая идея задействовать воспитанников и приглашать тренировать бывших легенд клуба. ДНК клуба должно быть выше наемников, только так можно достичь больших успехов. Всех с победой!
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Wild91688
Ответ VuNePonimaete
Зидан это единственный тренер который вынудил меня на время перестать смотреть матчи Реала. Я не хочу видеть основной тактикой навесы, на это тяжело смотреть
Какие навесы,посмотри первые три сезона,он рвал всех тактикой,игрой в пас
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Игорь Новиков
Ответ Артем Головачев
У мадрида впереди очень смутные времена после ухода кросса и Модрича. Ну а по футбольном интеллекту конечно Хави превосходит Анчи, тут даже разговоров быть не может. Если бы барса была с Педри и Дембузом, думаю, быть бы разгрому, мадриду в целом повезло, что у них есть Куртуа
Хави на столько превосходит Анчи, но к ЛЧ даже близко пока не подобраться. Вот это топ. У Анчи их 4.
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-7
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