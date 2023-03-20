Хави выиграл у Анчелотти 4 матча из 6
Хави увеличил преимущество в тренерском противостоянии с Карло Анчелотти.
«Барселона» обыграла «Реал» (2:1) в 26-м туре Ла Лиги.
Во главе каталонской команды Хави встречался с «Реалом» Анчелотти шесть раз. «Блауграна» выиграла четыре матча (4:0, 3:1, 1:0, 2:1) и дважды проиграла (2:3 и 1:3).
В этом сезоне клубы встретятся еще раз: 5 апреля в Кубке Испании.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
И дело тут не в каком-то особом прессинге соперника - это абсолютно типичная картина для матчей после "больших игр". На месте Барсы мог быть любой другой клуб, и у Реала все равно были бы проблемы.
Иными словами, невозможно провести два подряд максимально энергозатратных матча на одной уровне.
Карло ничего нового не придумывает, мол и так сойдет
одни и те же персонажи в центре поля и атаки, при чем не атакующий состав
когда в последний раз играли с двумя вингерами номинальнвми в старте против Барсы?
не могу сказать что Хави тут гигант мысли, скорее Карло слишком предсказуем
Барса выбыла из еврокубков и все силы бросила на ЛЛ - так что никакой магии.
У мадрида остался протухающий от отсутствия идей Анчи и фарт. А, ну еще Родриго (имхо, этот парень и будет будущим Реала, а не Вини).
Ближайшие N лет Мадриду будет тяжело, хотя по инерции все еще будет какой-то результат