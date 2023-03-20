Хави выиграл у Анчелотти 4 матча из 6

увеличил преимущество в тренерском противостоянии с .

« » обыграла «Реал» (2:1) в 26-м туре .

Во главе каталонской команды Хави встречался с « » Анчелотти шесть раз. «Блауграна» выиграла четыре матча (4:0, 3:1, 1:0, 2:1) и дважды проиграла (2:3 и 1:3).

В этом сезоне клубы встретятся еще раз: 5 апреля в Кубке Испании.

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