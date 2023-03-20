«Барселона» 7 раз пробила в створ, «Реал» – 3. Удары по воротам – 17:11

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» превзошла «Реал» по статистике ударов по воротам.

Каталонский клуб одержал победу в класико (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Команда тренера Хави нанесла 17 ударов в сторону ворот соперника, из которых семь пришлись в створ.

Мадридцы пробили 11 раз в сторону ворот, три из них – в створ.

«Барселона» владела мячом 54 процента времени, «Реал» – 46 процентов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Serdida Orayew
Так а реал то не забил))))
Вот Араухо и сломал систему 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdida Orayew
Ответ Catalonia is the independent republic
Треть корпуса - это миллиметровый оффсайд?
Возможно там треть корпуса муравьи имеется ввиду?)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdida Orayew
Ответ Jaha Kudusov
Игра была с интригой до последних минут... Лично я думал, что пойдут волны атак Реала и всё закончится пенальти в ворота Барсуков... А нет, Барса хотела ещё забить, что очень отрадно! Гави! Этот энерджайзер таки выдохся, но отработал, пусть созидание хромает, но то что он как та тварьская мошка перед глазами, которую не прибить и не прогнать - сильно бесило сливочных... Гави молодца! И все остальные 👍🏼 Араухо - пахарь! Дейонг, Рафинья, Бальде, Кристенсен - ну красавцы что сказать... Лёва теряет запал, но не потерял в искушённости! Пас пяткой был шикарен, а еслиб ещё и гол забил в падении, то ну был бы ваще фейерверк! Жаль, но заметен спад... Мою любимую Барсу с победой! Всех болельщиков блауграны с ПОБЕДОЙ!
А я думаю хорошо что не забил, а так раньше времени сели бы в автобус как мне кажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdida Orayew
Ответ VuNePonimaete
Бензема начинает раздражать. От любви до ненависти один шаг как говорится, но что он творит в финальные фазы атаки это цензурными словами не описать.. Он находится где угодно, но только не в штрафной. Если он хочет уйти, то пусть выйдет и скажет об этом. Вини был неплох в первом тайме, ужасен во втором. Тяжело смотреть на такую атаку
Та ладно не гони ты так на легенду свою, вот наш Роберт, сколько уже не забивает но ниче, зато пользу приносит. Просто сейчас Вам некем его заменить. Удачи вам в ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdida Orayew
Ответ Сурхай Лукманов
Говорили что если реал забьет, то он выиграет . Араухо решил сломать систему 😂
Так а реал то не забил))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdida Orayew
Ответ Виталий
да, ходил по полю
Он даже коснулся мяча и отдал пару пасов)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdida Orayew
Ответ VuNePonimaete
Барселона заслуженно выиграла и этот матч и чемпионат
Ты куплен Барсой☺
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vill maren
Ответ Barsa! bolshe chem klub
не переживайте фаны Реала. за то Аль-Наср победил и Роналду забил
Сразу видно глор, смой себя пожалуйста ты позоришь даже фанатов барсы своим присутствием, интересно когда ты футбол начал смотреть если такие вещи пишешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Барса трëху забила сегодня 🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Catalonia is the independent republic
Треть корпуса - это миллиметровый оффсайд?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vill maren
Ответ Кирилл
Но нет, сейчас некоторые болельщики Реала будут кричать что Барселона не заслуженно выиграла )
Не путай настоящих болельщиков и глоров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Андрей Хенто
Последние пятнадцать минут - вот это было настоящее Класико по которому я так давно скучал, надеюсь, что ответный матч в Кубке Короля будет именно таким.
Это точно. Только вот нервы конечно не справляются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarkis
Ответ VuNePonimaete
Барселона заслуженно выиграла и этот матч и чемпионат
Что ??? Адекватный фанат ?? Редкое явление, только уважение !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaha Kudusov
Игра была с интригой до последних минут...
Лично я думал, что пойдут волны атак Реала и всё закончится пенальти в ворота Барсуков... А нет, Барса хотела ещё забить, что очень отрадно!
Гави! Этот энерджайзер таки выдохся, но отработал, пусть созидание хромает, но то что он как та тварьская мошка перед глазами, которую не прибить и не прогнать - сильно бесило сливочных... Гави молодца! И все остальные 👍🏼
Араухо - пахарь! Дейонг, Рафинья, Бальде, Кристенсен - ну красавцы что сказать...
Лёва теряет запал, но не потерял в искушённости! Пас пяткой был шикарен, а еслиб ещё и гол забил в падении, то ну был бы ваще фейерверк! Жаль, но заметен спад...
Мою любимую Барсу с победой! Всех болельщиков блауграны с ПОБЕДОЙ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
Барса чемпион
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Ответ Real Madrid l
В кубке скорее всего вернутся в состав Педри и Дембеле
но после травм, а значит не в оптимальных кондициях. Лева тоже не вышел на форму до травмы(
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Wild91688
Успокойся,не гони на бенза,сегодня весь Реал играл уныло,да и весь сезон,Анчи пора на выход
да всмысле не гнать? Этот господин весь сезон сливает в унитаз, в сентябре он болт положил на клуб и вместо матчей клуба отправился готовиться к ЧМ. Там его кинула сборная, как обычно тепло принял родной клуб и что в ответ? Бензема даже на матчах выкладываться перестал, он не делает ничего. Ему лень в штрафную забегать, когда атака идет. Реал даже навесы не делает, потому что в штрафной 0 игроков, 0 Карл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Ответ SanEffect
Да, у Лёвы в последнее время не очень с голами, но пас вышел легендарный)
и главное зрячий
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
артмаст
Ответ VuNePonimaete
Бензема начинает раздражать. От любви до ненависти один шаг как говорится, но что он творит в финальные фазы атаки это цензурными словами не описать.. Он находится где угодно, но только не в штрафной. Если он хочет уйти, то пусть выйдет и скажет об этом. Вини был неплох в первом тайме, ужасен во втором. Тяжело смотреть на такую атаку
ты самый адекватный болельщик реала, удачи тебе )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ad Adev
Ответ Негрейра
Барселона полностью переиграла реал, даже без Педри и Дембеле. Заслуженная победа
Ник у тебя не плохо 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real Madrid l
Ответ Donald Subanov
Реал должен благодарить Кунде за созданные свои моменты. Ну и случайный отскок от Араухо. Теперь должны хоронить сливочных в кубке и оформлять золотой дубль
В кубке скорее всего вернутся в состав Педри и Дембеле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
Ответ VuNePonimaete
Бензема начинает раздражать. От любви до ненависти один шаг как говорится, но что он творит в финальные фазы атаки это цензурными словами не описать.. Он находится где угодно, но только не в штрафной. Если он хочет уйти, то пусть выйдет и скажет об этом. Вини был неплох в первом тайме, ужасен во втором. Тяжело смотреть на такую атаку
Успокойся,не гони на бенза,сегодня весь Реал играл уныло,да и весь сезон,Анчи пора на выход
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real Madrid l
Ответ Андрей Хенто
Последние пятнадцать минут - вот это было настоящее Класико по которому я так давно скучал, надеюсь, что ответный матч в Кубке Короля будет именно таким.
Играли классно обе команды, будто без центра поля, только быстрые атаки на встречных курсах))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rachidibrahimov
Ответ Nick Y
Потому что родриго вышел перегружать фланг винисиуса. Нельзя со старта в такое играть, потому что это риск
Почему нельзя ? Потому что Реал выходить на первые минуты, не с мыслю забить а с мыслью не пропустить. Именно по этому, большинство матчей в этом сезоне, валидолные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Бензема начинает раздражать. От любви до ненависти один шаг как говорится, но что он творит в финальные фазы атаки это цензурными словами не описать.. Он находится где угодно, но только не в штрафной. Если он хочет уйти, то пусть выйдет и скажет об этом. Вини был неплох в первом тайме, ужасен во втором. Тяжело смотреть на такую атаку
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий