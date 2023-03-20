«Барселона» 7 раз пробила в створ, «Реал» – 3. Удары по воротам – 17:11

«Барселона» превзошла « » по статистике ударов по воротам.

Каталонский клуб одержал победу в класико (2:1) в матче 26-го тура .

Команда тренера нанесла 17 ударов в сторону ворот соперника, из которых семь пришлись в створ.

Мадридцы пробили 11 раз в сторону ворот, три из них – в створ.

« » владела мячом 54 процента времени, «Реал» – 46 процентов.

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