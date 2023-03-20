«Барселона» 7 раз пробила в створ, «Реал» – 3. Удары по воротам – 17:11
«Барселона» превзошла «Реал» по статистике ударов по воротам.
Каталонский клуб одержал победу в класико (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Команда тренера Хави нанесла 17 ударов в сторону ворот соперника, из которых семь пришлись в створ.
Мадридцы пробили 11 раз в сторону ворот, три из них – в створ.
«Барселона» владела мячом 54 процента времени, «Реал» – 46 процентов.
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Лично я думал, что пойдут волны атак Реала и всё закончится пенальти в ворота Барсуков... А нет, Барса хотела ещё забить, что очень отрадно!
Гави! Этот энерджайзер таки выдохся, но отработал, пусть созидание хромает, но то что он как та тварьская мошка перед глазами, которую не прибить и не прогнать - сильно бесило сливочных... Гави молодца! И все остальные 👍🏼
Араухо - пахарь! Дейонг, Рафинья, Бальде, Кристенсен - ну красавцы что сказать...
Лёва теряет запал, но не потерял в искушённости! Пас пяткой был шикарен, а еслиб ещё и гол забил в падении, то ну был бы ваще фейерверк! Жаль, но заметен спад...
Мою любимую Барсу с победой! Всех болельщиков блауграны с ПОБЕДОЙ!