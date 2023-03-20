«Барселона» оторвалась от «Реала» на 12 очков за 12 туров до конца Ла Лиги
Отрыв «Барселоны» от «Реала» в чемпионате Испании вырос до 12 очков.
Команда Хави одолела «Реал» (2:1) в 26-м туре, теперь на ее счету 68 очков.
У мадридцев 56 баллов, они занимают второе место в таблице за 12 туров до конца.
Третьим в Испании идет «Атлетико» (51 очко), четвертым – «Сосьедад» (48).
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но спасибо конечно Анчи, все о нас (о Барсе) думает))))
Тебе бы теории заговоров писать:)
Я даже сам поверил в какой то момент твоим словам)))
Барса - ... А, я забыл, извините)
Выпустил состав, который весь матч отыграл с Ливерпулем в среду. Кроос с прошлого матча еще не отдышался, весь состав не успевал за игроками Барсы. Почему не выпустил со старта Себальоса, Родриго и Тчуамени? И как он хотел играть в атакующий футбол, если Родриго, Асенсио на лавке, не понятно