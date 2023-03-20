«Барселона» оторвалась от «Реала» на 12 очков за 12 туров до конца Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад Хави Ла Лига Футбол

Отрыв «Барселоны» от «Реала» в чемпионате Испании вырос до 12 очков.

Команда Хави одолела «Реал» (2:1) в 26-м туре, теперь на ее счету 68 очков.

У мадридцев 56 баллов, они занимают второе место в таблице за 12 туров до конца.

Третьим в Испании идет «Атлетико» (51 очко), четвертым – «Сосьедад» (48).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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87 комментариев

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Богдан Агафонов
Ну, сократят разницу в титулах ЛЛ до -8…
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Goofts
Ответ Человек1991
Барселона 9 раз громила судейскую реалку в 21 веке, у реалки ноль таких побед)) 20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0. 19 ноября 2005 года: «Реал» - Барселона» – 0:3. 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6. 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0. 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. 23декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3. 28октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1. 27февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3. 20марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. И вообщем побед за последние 15 лет намного больше , чем у реалки, реалка всего несколько раз выиграла честно без судей и по игре. Так что всё уже не интересно , Барселона прошла реалку и Ла Лигу )), надо переходить в Чемпионат Франции , будет новое, интересное , конкурентное классико с ПСЖ . Тем более после мерзкого поведения всей Испании , клубов и федерации.
Классико - это когда играют две команды, а выигрывает Барселона (с)
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Gdy tak siedzimy
Ответ Ебздрогыч
С чемпионом сегодня определились
Ну давайте еще чемпионский автобус заказывать. Еще матчей предостаточно.
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Kyancey
Ответ Barca_mania
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К тебе, Иванушка, это не относится :)
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Barca_mania
Ответ nikolozi33
Сегодня Реал официально оформил чемпионский титул Барсы. С чем и поздравляю всех адекватных поклонников каталонской команды.
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GuruFutbola
Ответ f0rmoceft
Похороны будут после дела Негрейры)
Терпи
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Serdida Orayew
Ответ ts_vlad
Кем его менять? Мариано или Азаром?)))
Не плохой вариант, Бензема ведь тоже потух под конец. А так была бы угроза хотя бы.

Но спасибо конечно Анчи, все о нас (о Барсе) думает))))
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Экспертное мнение
Победы Реала в Лиге Чемпионов с 2014 года для Барсы ничего не стоят, так как Перец грел шары избегая встреч с Барсой. Подумайте, Реал за это время сыграл в ЛЧ со всеми топ клубами, кроме Барсы. Такой случайности не бывает, ибо Барса тоже часто играла в 1/4 за это время. ЛЧ Реала это всего лишь чашки в обход Барсе, которая в Ла Лиге всегда указывала им на место. Создали иллюзию о лучшем клубе) 0 треблов за 120 лет - величайший клуб, анекдот.
Дайте пациенту таблеток, не видите что ли, обострение началось
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maska017
Воч мне что понравилось, Асенсе после гола так показывал на лого мадрида вроде оно для него все, надеюсь все таки слухи что Барса его хочет так и останутся слухами
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real7
Ответ Экспертное мнение
Победы Реала в Лиге Чемпионов с 2014 года для Барсы ничего не стоят, так как Перец грел шары избегая встреч с Барсой. Подумайте, Реал за это время сыграл в ЛЧ со всеми топ клубами, кроме Барсы. Такой случайности не бывает, ибо Барса тоже часто играла в 1/4 за это время. ЛЧ Реала это всего лишь чашки в обход Барсе, которая в Ла Лиге всегда указывала им на место. Создали иллюзию о лучшем клубе) 0 треблов за 120 лет - величайший клуб, анекдот.
))))))))))))) чувак у тебя фантазия улетнаЯ
Тебе бы теории заговоров писать:)
Я даже сам поверил в какой то момент твоим словам)))
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Маратбек Абакиров
Ответ D3SP7C1TO
Пока отрыв не как у Наполи, расслабляться рано. Но сегодня серьёзную заявочку сделали 😏
для этого надо что бы у реала отобрали 15 очков ))
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Rasul33
Ответ Ебздрогыч
С чемпионом сегодня определились
Еще не конец сезона
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Serdida Orayew
Ответ ts_vlad
Адекватных болельщиков Барселоны поздравляю с чемпионством, а всяким гуруфутболкам и барсаманиям напоминаю, что это ваша первая победа на кампноу с 2018 года)) Ну а Мадридистам не унывать, впереди еще ЛЧ и кубок, на которые теперь можно бросить все силы
Неважно как и где выигрывают, важно что бы была стабильность, и у нас сейчас это есть. Как никак, три подряд победы над таким соперником как реал о многом говорит
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Rasul33
Ответ Андрей Andrey
уже от Барселоны получает там и Челси накидает
Реал - Челси
Барса - ... А, я забыл, извините)
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Адепт Суперлиги
Ответ Андрей Andrey
уже от Барселоны получает там и Челси накидает
Не волнуйся, в ЛЧ без шансов будет вынос мешка
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Маратбек Абакиров
Ответ ts_vlad
Адекватных болельщиков Барселоны поздравляю с чемпионством, а всяким гуруфутболкам и барсаманиям напоминаю, что это ваша первая победа на кампноу с 2018 года)) Ну а Мадридистам не унывать, впереди еще ЛЧ и кубок, на которые теперь можно бросить все силы
спасибо! я бы хотел напомнить что это всего второй подряд победа без разгромного счета. хотя в этом матче забивали только игроки БАрсы...
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Валерий Козлов
Ответ Экспертное мнение
Победы Реала в Лиге Чемпионов с 2014 года для Барсы ничего не стоят, так как Перец грел шары избегая встреч с Барсой. Подумайте, Реал за это время сыграл в ЛЧ со всеми топ клубами, кроме Барсы. Такой случайности не бывает, ибо Барса тоже часто играла в 1/4 за это время. ЛЧ Реала это всего лишь чашки в обход Барсе, которая в Ла Лиге всегда указывала им на место. Создали иллюзию о лучшем клубе) 0 треблов за 120 лет - величайший клуб, анекдот.
Ты имеешь в ввиду , грел шары в своих штанах?
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Седесим Куиндесимов
Анчелотти аут
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f0rmoceft
Анчелотти в очередной игре против Барсы сыграл в трусливый футбол, хотя это был последний шанс.
Выпустил состав, который весь матч отыграл с Ливерпулем в среду. Кроос с прошлого матча еще не отдышался, весь состав не успевал за игроками Барсы. Почему не выпустил со старта Себальоса, Родриго и Тчуамени? И как он хотел играть в атакующий футбол, если Родриго, Асенсио на лавке, не понятно
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Rasul33
Ответ Tristan...
Анчелотти поднимал бровь 12 раз...
Он ее и не спускал
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Serdida Orayew
Ответ falkao2013
Такой отрыв проиграть практически невозможно. Браво Хави!
Возможно все. Главное что бы не расслабили булки и не пропускали. Все таки есть грехи в обороне, иногда не точно пасуют что приводит к нервной концовке.
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NottinghamForest79
Барса чемпион
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Четыреноль
В Европе ты можешь быть кем угодно, но в Испании ты всегда второй!!!!
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Serdida Orayew
Ответ nikolozi33
Сегодня Реал официально оформил чемпионский титул Барсы. С чем и поздравляю всех адекватных поклонников каталонской команды.
Ну спасибо за поздравления. И Вам удачи в ЛЧ. Хотелось бы что бы Испания доминировала в Европе, а так как наших там нет, придётся болеть за реал!
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XAM44
Ответ D3SP7C1TO
Пока отрыв не как у Наполи, расслабляться рано. Но сегодня серьёзную заявочку сделали 😏
Уже можно
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