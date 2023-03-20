«Барселона» оторвалась от «Реала» на 12 очков за 12 туров до конца Ла Лиги

Отрыв «Барселоны» от « » в чемпионате вырос до 12 очков.

Команда Хави одолела «Реал» (2:1) в 26-м туре, теперь на ее счету 68 очков.

У мадридцев 56 баллов, они занимают второе место в таблице за 12 туров до конца.

Третьим в Испании идет «Атлетико» (51 очко), четвертым – «Сосьедад» (48).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас