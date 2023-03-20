«Барселона» выиграла 10 из 11 последних матчей в Ла Лиге
«Барселона» проиграла лишь раз за 11 последних матчей в чемпионате Испании.
Команда Хави победила «Реал» (2:1) в 26-м туре. Это ее третья победа подряд.
Всего с 8 января каталонцы выиграли в Ла Лиге 10 раз, единственное поражение – от «Альмерии» (0:1) 26 февраля.
Далее лидеры чемпионата выступят в гостях у «Эльче» – это случится 1 апреля.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Севилья,
Бетис,
Вильярреал,
Пусть и дохлая, но Валенсия,
Атлетик,
и Мадрид.....
Ребята, эти матчи не шуточные... Это доказывает насколько Барса с Хави готовы принимать звание чемпиона и поднять кубок над головой.
А теперь подумайте, как эти молодые ребята как Гави, Педри, Бальде, Араухо, Фати та и даже тот же Кунде с Дембеле не старые будут играть в ЛЧ в следующем году???? Ведь уже опытные и взрослые. Надеюсь пошумят.
Особенно смешно с должуньки, который за своим боуэли должен следить, а не ныть про Барсу
Асенсио может перейти в Барселону
Глоры Реала должны молить Мбаппе чтобы тот перешел в Риаль
Если бы не ЛЧ Реал за эти все сезоны смотрел бы только на победы Барселоны
Барселона 2-1 Реал
Даже Эспаньол доставляет больше проблема Барселоне чем Реаль
классико