«Барселона» выиграла 10 из 11 последних матчей в Ла Лиге

« » проиграла лишь раз за 11 последних матчей в чемпионате .

Команда Хави победила « » (2:1) в 26-м туре. Это ее третья победа подряд.

Всего с 8 января каталонцы выиграли в Ла Лиге 10 раз, единственное поражение – от «Альмерии» (0:1) 26 февраля.

Далее лидеры чемпионата выступят в гостях у «Эльче» – это случится 1 апреля.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас