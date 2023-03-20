«Барселона» выиграла 10 из 11 последних матчей в Ла Лиге

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» проиграла лишь раз за 11 последних матчей в чемпионате Испании.

Команда Хави победила «Реал» (2:1) в 26-м туре. Это ее третья победа подряд.

Всего с 8 января каталонцы выиграли в Ла Лиге 10 раз, единственное поражение – от «Альмерии» (0:1) 26 февраля.

Далее лидеры чемпионата выступят в гостях у «Эльче» – это случится 1 апреля.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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40 комментариев

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василий иванов
снова выиграли Реал, который обыграл Ливерпуль, который обыграл МЮ, который обыграл Барселону, но уступили предпоследней Альмерии. Барса такая Барса!
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МГЕР
Ответ Joel Campbell
Помню в октябре фанаты Мадрида пели на Бернабеу «Хави оставайся ,как можно дольше и тд» Где они сейчас ?
Пошли спать
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Bakhaa
Не лидеры выступят, а лидер выступит))))
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Serdida Orayew
Ответ GuruFutbola
Хозяин 19 команд примеры на месте)
Альмерия не согласна😂😂
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ЧИКО
Уважаемые крикуны, с нетерпением ждём вашых откликов. Нас очень интересует, что на этот раз придумайте в обвинении Барсы. А также приносим извинения, что на восточной трибуне Камп ноу, не закрыли входные ворота и ветерок подувший от туда помешал вам сконцентрироваться… Передайте вашему танцору, что праздновать автогол это просто мещанство. Он не понял, Араухо просто ему помог, потому что сам этот танцор, ну никак не может портит его…. Чай с лимоном на ночь не забудьте попить …….
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Serdida Orayew
Ответ Кирилл
Просто отличный матч от Барсы ! Второй тайм - так вообще превосходили Реал во всем и не дали ничего сделать за исключением пары контр-атак. И пас Левы на Бальде - это просто конфета )
А ещё и удар в паденииии.. Мммм
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Serdida Orayew
Ответ Arrahmano Matcyev
Щас Kyancey объяснит тебе что в Голе Ассенсио не было оффсайда,судья куплен и тд.
Нет нет, в этот раз бул куплен сам Асенсио😂
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Serdida Orayew
Атлетико,
Севилья,
Бетис,
Вильярреал,
Пусть и дохлая, но Валенсия,
Атлетик,
и Мадрид.....

Ребята, эти матчи не шуточные... Это доказывает насколько Барса с Хави готовы принимать звание чемпиона и поднять кубок над головой.

А теперь подумайте, как эти молодые ребята как Гави, Педри, Бальде, Араухо, Фати та и даже тот же Кунде с Дембеле не старые будут играть в ЛЧ в следующем году???? Ведь уже опытные и взрослые. Надеюсь пошумят.
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Игорь Климов
Барселона в этом сезоне уже не упустит своё чемпионство!
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евГений
Ответ Joel Campbell
Помню в октябре фанаты Мадрида пели на Бернабеу «Хави оставайся ,как можно дольше и тд» Где они сейчас ?
больше всего их паслось на спортсру, но теперь куда-то внезапно пропали((

Особенно смешно с должуньки, который за своим боуэли должен следить, а не ныть про Барсу
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Joel Campbell
Помню в октябре фанаты Мадрида пели на Бернабеу «Хави оставайся ,как можно дольше и тд» Где они сейчас ?
Покупают пуховики, ведь -12 уже совсем не шутки🥶😏
+3
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+3
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umnik3
Ответ Зизуха
Играли бы они в апл, не были бы даже в топ-4
Если мы у моей тети был бы х
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Арег Агаджанян
Р
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Arrahmano Matcyev
Ответ Barca_mania
😁😁😁 теперь мы можем расслабиться с мадридскими путанами со спортса
Щас Kyancey объяснит тебе что в Голе Ассенсио не было оффсайда,судья куплен и тд.
+3
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+3
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llolishe
Месси может вернуться в Барселону
Асенсио может перейти в Барселону

Глоры Реала должны молить Мбаппе чтобы тот перешел в Риаль
+1
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Goofts
Хави построил сильную команду. Кубок и Ла лига вселит уверенность. Суперкубок уже есть. После таких успехов в поход за кубком Лиги Чемпионов. Форса Барса!!!!
+2
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+2
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Real Madrid l
Ответ D3SP7C1TO
Невероятно, но сегодня Барса наконец-то пробила потолок в один гол. Правда, менее валидольным матч от этого не стал 😅
Забили целых 3 гола)
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llolishe
Ответ Mikel Dominator Arteta
Анчелотти — вот кто физрук.
Пересовская ЛЧ не показатель силы клуба
Если бы не ЛЧ Реал за эти все сезоны смотрел бы только на победы Барселоны
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Real Madrid l
Ответ Barca
Остался кубок короля и всё! Требл!
Скорее дубль, суперкубок относится к прошлом сезону)
+1
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Rustam Japbarov
Ответ Зизуха
Играли бы они в апл, не были бы даже в топ-4
Отучился бы ты нормально не был бы дигенератом
+2
-1
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Эзиз Халлыев
Ответ Зизуха
Играли бы они в апл, не были бы даже в топ-4
А Реал в топ-6
+4
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llolishe
Барселона 1-1 Эспаньол
Барселона 2-1 Реал

Даже Эспаньол доставляет больше проблема Барселоне чем Реаль
+2
-2
0
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Rustam Japbarov
Себалиос отсюда сливочные. Барса даже фору даёт забивая в свои, где обладатель Золотого мяча ау? И лучший вингер? На игре с Ливерпулем?
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Barca_mania
Ответ Arrahmano Matcyev
Каталонские мужчины по расслабились с мадридскими путанами))
😁😁😁 теперь мы можем расслабиться с мадридскими путанами со спортса
+17
-5
+12
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инок
Барселону и её болел с очередным успехом! Теперь и в
классико
+2
0
+2
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