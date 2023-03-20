Анчелотти проиграл 5 из 8 класико в Ла Лиге

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Класико Футбол

Карло Анчелотти проиграл 5 из 8 класико в Ла Лиге.

В 26-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» уступил «Барселоне» со счетом 1:2.

В 8 матчах против «Барселоны» у «Реала» под руководством Анчелотти 3 победы и 5 поражений.

Лишь четыре тренера «Реала» добивалась четырех и более побед в класико в рамках чемпионата Испании: Зинедин Зидан (4), Луис Моловни (5), Франсиско Бру (5) и Мигель Муньос (12).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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50 комментариев

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vova123456
Ответ Юрий Кечко
Да мне вообще насрать я не его поклонник или Реала , но не признавать величие Анчи может только даун
Так тот кому ты отвечал ничего плохого про Анчелоти и не написал, лишь то что по его мнению Анчелотти не самый сильный тренер.
И тут тебя как с цепы сорвало) начал отвечать про величие и и про трофеи. Угоманись уже, никто не говорил что Анчелотти плохой тренер, это ты просто по другому все воспринимаешь.
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KMFDM71
Отцу Буратины осталось отлететь в ЛЧ и получить заслуженного смачного пинка от Переса, в награду.
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Alex Alex
Ответ Miraziz Ergashev
Это тот который из Аргентины? Который пришел после Тито ?
который бестрофейник
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Асан Хайруллин
к Анчи большие вопросы
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Zidan GOAT
Ответ Юрий Кечко
Я про апл запамятовал, разве он он там брал с Челси ? Честно не помню
Да, выиграл в сезоне 2009/10
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Бускетс это позиция
Ответ f0rmoceft
Ну ладно тебе, будем честны, почти весь матч одни навесы. Не видно гения там.
Да не скажи, были моменты у Рафы где он после своих смещений бил, были моменты у Левандовского штуки 3 без навесов, собственно сами голы были не через навесы забиты
Я не оспариваю что по ходу матча и на них иногда сваливались, но атаковали в целом достаточно разнообразно(единственное, что слева вообще не было опасности, Гави слабый матч для себя выдал)
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vill maren
Ответ Юрий Кечко
Да мне вообще насрать я не его поклонник или Реала , но не признавать величие Анчи может только даун
Несомненно он великий, но в реале у него не долгая судьба
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Юрий Кечко
Ответ vill maren
А тебя не смущает что он с одной лиги в другую постоянно прыгает
Да мне вообще насрать я не его поклонник или Реала , но не признавать величие Анчи может только даун
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Юрий Кечко
Ответ Zidan GOAT
Почему 4? Он все 5 уже выиграл, собрал перчатку Таноса так сказать
Я про апл запамятовал, разве он он там брал с Челси ? Честно не помню
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Ansu Fati
Ответ f0rmoceft
Где смеяться?
После сегодняшнего ты еще долго не будешь смеяться))
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Zidan GOAT
Ответ Юрий Кечко
Ну да , куда там тренеру который 3 раза выигрывал лч и топ 4 лиг из 5)))
Почему 4? Он все 5 уже выиграл, собрал перчатку Таноса так сказать
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f0rmoceft
Ответ Ansu Fati
Лучший нападающий Реала в классико: Ожидание: Бензема, реальность: Араухо Лучший защитник Реала в классико: Ожидание: Милитао, реальность: Фати))
Где смеяться?
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Barca
Ответ f0rmoceft
Согласен, победа есть победа. Но с Хави - гений не согласен, нет такого)
Это твоё мнение
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Растиньяк
физрук
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f0rmoceft
Ответ Barca
Сегодня навесов было дофига, да. Но не тебе жаловаться. Как говорится: "Счёт на табло"
Согласен, победа есть победа.
Но с Хави - гений не согласен, нет такого)
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ZaSvabody
белошип, как твой пукам, бедняжка? 😂
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Kyancey
Ответ Barca_mania
похоже тебе пора искать себе новый клуб для боления. а то риал не вывозит уже:)
Эх, а я думал, ты исправляться начал, не, ты неисправим😂😂😂 Эх, Иванушка ты наш😂😂😂
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Игорь Климов
Хави дорогой проб и ошибок ведёт Барселону к чемпионству в Ла Лиге, молодец!
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vill maren
Ответ Юрий Кечко
Ну да , куда там тренеру который 3 раза выигрывал лч и топ 4 лиг из 5)))
А тебя не смущает что он с одной лиги в другую постоянно прыгает
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Ты про «Барсу» 2006, 2009, 2011? Хоть один комментарий в тему от тебя
похоже тебе пора искать себе новый клуб для боления. а то риал не вывозит уже:)
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Kyancey
Ответ Barca_mania
Комментарий удален пользователем
Ты про «Барсу» 2006, 2009, 2011? Хоть один комментарий в тему от тебя
+1
-1
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f0rmoceft
Ответ Эзиз Халлыев
Победа есть победа!
Согласен, молодцы. Я поздравляю болельщиков Барсы, заслуженно.
Я оспаривал мнение, что Хави гений
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Barca
Ответ f0rmoceft
То, что Реал обосрался, чистая заслуга Анчелотти, я это признаю. Но признай и ты, что игра у вас была через навесы. В этом гениальность Хави?
Сегодня навесов было дофига, да.
Но не тебе жаловаться.
Как говорится: "Счёт на табло"
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f0rmoceft
Ответ Barca
Реал только 3 удара в створ нанес
То, что Реал обосрался, чистая заслуга Анчелотти, я это признаю. Но признай и ты, что игра у вас была через навесы. В этом гениальность Хави?
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Ansu Fati
Лучший нападающий Реала в классико:
Ожидание: Бензема, реальность: Араухо
Лучший защитник Реала в классико:
Ожидание: Милитао, реальность: Фати))
+14
-2
+12
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