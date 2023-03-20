Анчелотти проиграл 5 из 8 класико в Ла Лиге

проиграл 5 из 8 класико в .

В 26-м туре Ла Лиги мадридский « » уступил «Барселоне» со счетом 1:2.

В 8 матчах против «Барселоны» у «Реала» под руководством Анчелотти 3 победы и 5 поражений.

Лишь четыре тренера «Реала» добивалась четырех и более побед в класико в рамках чемпионата Испании: Зинедин Зидан (4), Луис Моловни (5), Франсиско Бру (5) и Мигель Муньос (12).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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