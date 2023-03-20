Анчелотти проиграл 5 из 8 класико в Ла Лиге
Карло Анчелотти проиграл 5 из 8 класико в Ла Лиге.
В 26-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» уступил «Барселоне» со счетом 1:2.
В 8 матчах против «Барселоны» у «Реала» под руководством Анчелотти 3 победы и 5 поражений.
Лишь четыре тренера «Реала» добивалась четырех и более побед в класико в рамках чемпионата Испании: Зинедин Зидан (4), Луис Моловни (5), Франсиско Бру (5) и Мигель Муньос (12).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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И тут тебя как с цепы сорвало) начал отвечать про величие и и про трофеи. Угоманись уже, никто не говорил что Анчелотти плохой тренер, это ты просто по другому все воспринимаешь.
Я не оспариваю что по ходу матча и на них иногда сваливались, но атаковали в целом достаточно разнообразно(единственное, что слева вообще не было опасности, Гави слабый матч для себя выдал)
Но с Хави - гений не согласен, нет такого)
Я оспаривал мнение, что Хави гений
Но не тебе жаловаться.
Как говорится: "Счёт на табло"
Ожидание: Бензема, реальность: Араухо
Лучший защитник Реала в классико:
Ожидание: Милитао, реальность: Фати))