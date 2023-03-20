«Барселона» обыграла «Реал» трижды подряд – в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании

« » в третий раз подряд одержала победу над « ».

Сегодня команда обыграла мадридцев на «Камп Ноу» со счетом 2:1 в 26-м туре .

Ранее в этом сезоне «блауграна» выиграла класико в Кубке Испании (1:0 в первом полуфинальном матче) и в Суперкубке Испании (3:1).

В последний раз «Реал» побеждал «Барселону» 16 октября 2022 года – в первом круге чемпионата.

Снова команды встретятся в ответном полуфинальном матче Кубка Испании 5 апреля.

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