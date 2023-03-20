«Барселона» обыграла «Реал» трижды подряд – в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании
«Барселона» в третий раз подряд одержала победу над «Реалом».
Сегодня команда Хави обыграла мадридцев на «Камп Ноу» со счетом 2:1 в 26-м туре Ла Лиги.
Ранее в этом сезоне «блауграна» выиграла класико в Кубке Испании (1:0 в первом полуфинальном матче) и в Суперкубке Испании (3:1).
В последний раз «Реал» побеждал «Барселону» 16 октября 2022 года – в первом круге чемпионата.
Снова команды встретятся в ответном полуфинальном матче Кубка Испании 5 апреля.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Вот ваша очередь в 21 веке.
Куколды.
Главная гордость Барселоны - победа над Реалом.
Если что, подобная гипотеза существует уже очень давно, не я это придумал.
Просто признай что Барса была сильнее
По ходу, это были жёсткие мухоморы...🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
А так, да. Сейчас ваша очередь нас троллить.