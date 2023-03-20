«Барселона» обыграла «Реал» трижды подряд – в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Футбол

«Барселона» в третий раз подряд одержала победу над «Реалом».

Сегодня команда Хави обыграла мадридцев на «Камп Ноу» со счетом 2:1 в 26-м туре Ла Лиги.

Ранее в этом сезоне «блауграна» выиграла класико в Кубке Испании (1:0 в первом полуфинальном матче) и в Суперкубке Испании (3:1).

В последний раз «Реал» побеждал «Барселону» 16 октября 2022 года – в первом круге чемпионата.

Снова команды встретятся в ответном полуфинальном матче Кубка Испании 5 апреля.

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167 комментариев

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Сурхай Лукманов
Ответ Дороф
А где? Конкретную минуту матча, пожалуйста.
Не помню уже минуты . Если надо найдешь сам .
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Universal1000
Ответ Дороф
Ну а что, теперь очередь Барсы. А то пять подряд поражений с 20-го по 22-ой дают о себе знать.
3-0, 3-0, 6-2, 5-0, 4-0, 3-0, 5-1, 3-0, 4-0

Вот ваша очередь в 21 веке.

Куколды.
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Дороф
Ответ ARIK2
От игры ощущения: у Барсы адреналин из всех щелей, Реал вроде классико и играть надо, но не верю
Главная гордость Реала - победа в ЛЧ.
Главная гордость Барселоны - победа над Реалом.
Если что, подобная гипотеза существует уже очень давно, не я это придумал.
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Ansu Fati
Ответ Максим Новиков
Напомни где там барса в еврокубках щас?))на какой стадии
Стрелка не повернется)) сегодня будем говорить о классико
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Дороф
Ответ Universal1000
3 подряд класико за 2 месяца просрать - Мадрид топари коэшн. Так то дичь невиданная наверно в истории. Три турнира, 2 месяца, три нагиба. Ну что поделать. Это Хави. Это Хозяин. 5 раз надрал за год, даже в товарняке не забыл кинуть палку.
Ну а что, теперь очередь Барсы. А то пять подряд поражений с 20-го по 22-ой дают о себе знать.
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Дороф
Ответ Седесим Куиндесимов
Анчелотти аут
Не стоит делать скоропалительных заявлений. Вот если Реал не выиграет ЛЧ, тогда да, уволят. А так...
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Дороф
Ответ Лео Месси
Отличная игра которая принесла уйму эмоций 2 сторонам, болельщиков Барсы с победой, болельщики Реала не расстраивайтесь, у вас еще лч где вы всегда опасны👐
Спасибо за утешение. Барсу, по ходу, с чемпионством!
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sheri_24
Ответ BananaMantana
Можно только поздравить соперника. хорошо, что Реал не настроен на ЛЧ как на Барсу. и плохо, что Барса не настроена на ЛЧ как на Реал. з. ы. Асенсио заслуживает больше шансов. это все таки не Азар
Серьезно?) Хочешь сказать Реал не настроился на единственный матч, который оставил бы их в гонке?🤭
Просто признай что Барса была сильнее
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Дороф
Ответ Сурхай Лукманов
Поэтому в матче Начо надо было удалять. за удар по лицу. у него до этого была одна жёлтая. а после этого должна была быть вторая .
А где? Конкретную минуту матча, пожалуйста.
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Дороф
Ответ wodziegg
Ну чё там у "потерпевших"? Опять судья? ахахахахах
Только у грибников, вроде Алонсо. Лично я понимаю, что офсайд чистый. Но всё равно обидно, что не засчитали, хоть и по делу.
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нелюбитель футбола
И в Кубке ж..пу им надерут..
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Garre Garre
Ещё совсем недавно отбитые глоры реала глумились над барсой, что она не может ни кого подписать, рычаги, распиар молодежь, хави физрук и т.д. И что мы видим сейчас! Они получают за щеку и летят со своим реалом в двру. Причем имея столько старперов в составе им это только предстоит
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Дороф
Ответ Человек1991
Барселона можно сказать прошла Ла Лигу ) 11-ое Чемпионство за 15 лет. После такого мерзкого поведения клубов Ла Лиги и футбольной федерации , Барселоне надо отделяться от Испании и переходить в Чемпионат Франции , будет новое очень интересное конкурентное классико с ПСЖ , и надо создавать адекватную СуперЛигу без мерзкой судейской реалки. У Реалки ни одного честного титула за 15 лет , более 2000 подсуживаний , но тишина ноль внимания в мире .
Барселона... и переходить во Францию?
По ходу, это были жёсткие мухоморы...🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
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Дороф
Ответ kx9vs4qvvm
Вот тебя про перло)
Пускай.
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Catalonia is the independent republic
Ответ Большой Сэми
Можно то можно. И сегодня под конец Барса могла лечь в оборону как в первом матче Кубка и сохранить отрыв,заработав очко. Но это Эль Классико, и у себя на стадионе Барсе не имела право так играть, в результате чуть не поплатилась,но благо оффсайд. И в следующем матче опять родные стены и опять Эль Классико. Так что, побеждать нужно.
С оффсайдом повезло, но не повезло с автоголом с нулевого угла... Вообще не вытекал из логики игры...
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sheri_24
Сет собрали, пора делать каре
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Дороф
Ответ Marakana
Скоро будет и 4 победа
Не хотелось бы, конечно, но... Учитывая то, во что Мадрид играет в матчах с Барсой, это более чем вероятно.
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Дороф
Ответ Философ Востока
Казалось бы весна уже наступила, но в Мадриде сейчас -12 😂
Ну да, это не минус - 12 в прошлом году после 0:4. Теперь мы поменялись ролями.
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Rasul33
Ответ Goofts
Хави хозяин Мадрида
Не Мадрида, а Анчелотти. Не знаю почему Реад нормально не играет против Барсы? Вообще очень странно, желания как будто бы нету
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Игорь Климов
Барселона практически всё время держала нити игры в своих руках, заслуженная победа!
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Дороф
Ответ Burel
с условной Осасуной сложнее, чем меньше, чем клубом
Меньше, чем клуб? Это что за команда? Спартак, что ли?
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NottinghamForest79
Барса чемпион
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Дороф
Ответ Burel
куда им троллить после 2:6 0:5 0:4 0:3 1:5 0:3 0:4
Были моменты. Особенно когда Барса пять раз подряд проигрывала Реалу, начиная с постковидного матча в 2020, заканчивая полуфиналом суперкубка в январе 22-го.
А так, да. Сейчас ваша очередь нас троллить.
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Rasul33
Ответ Кирилл
Осталось выиграть в ответном матче в Кубке и будет «сезонный свип» )))
Легко когда играешь только в одном чемпионате
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aim
Там сейчас на Окко сидит икс-перд, который рассуждает о том, что Анчи никто не может переиграть, что все решили какието там технологии, нелепо выделяющие макушку атакующего и защищаюсегося, и что истинный МВП - Модрич. А я видел, как Реал забил случайный гол, а Барса полностью доминировала в игре, а когда Модрича заменили - у Реала и его Виносипеда появились шансы
+2
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