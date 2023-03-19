Витинья про 0:2 с «Ренном»: «Очень плохой матч. «ПСЖ» не был похож на себя. Мне жаль, болельщики не заслуживают этого»

извинился перед болельщиками «ПСЖ» за поражение от « ».

В 28-м туре Лиги 1 парижане уступили на своем поле со счетом 0:2. Это первое домашнее поражение «ПСЖ» с 2021 года.

Витинья заявил, что команда провела «очень плохой матч».

«В этой игре мы не были похожи на самих себя, нам очень жаль. Мы никогда не могли представить себе подобное, болельщики этого не заслуживают.

Мы не собираемся сдаваться. Мы подумаем о том, что нам нужно улучшить, во время перерыва [на сборные]», – сказал полузащитник «ПСЖ».

«ПСЖ» проиграл «Ренну» 2-й раз за сезон. Главная проблема суперзвезд

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас