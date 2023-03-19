Витинья про 0:2 с «Ренном»: «Очень плохой матч. «ПСЖ» не был похож на себя. Мне жаль, болельщики не заслуживают этого»

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Витинья Футбол

Витинья извинился перед болельщиками «ПСЖ» за поражение от «Ренна».

В 28-м туре Лиги 1 парижане уступили на своем поле со счетом 0:2. Это первое домашнее поражение «ПСЖ» с 2021 года.

Витинья заявил, что команда провела «очень плохой матч».

«В этой игре мы не были похожи на самих себя, нам очень жаль. Мы никогда не могли представить себе подобное, болельщики этого не заслуживают.

Мы не собираемся сдаваться. Мы подумаем о том, что нам нужно улучшить, во время перерыва [на сборные]», – сказал полузащитник «ПСЖ».

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3 комментария

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Дядя ТУРА
а бывает, что болельщики заслуживают поражения своей команды?)
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gPk
Да болельщики радоваться должны даже этому. Они ведь понимают что без катарских денег - это обычный середняк своей лиги
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Игорь Новиков
Селекция ПСЖ - это ад. Откуда там люди типа Витиньи?
+3
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