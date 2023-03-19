«ПСЖ» всухую проиграл 2 из 3 последних матчей – «Баварии» и «Ренну»
«ПСЖ» добился лишь одной победы за последние три матча.
Команда Кристофа Гальтье сегодня уступила «Ренну» (0:2) в 28-м туре Лиги 1. 8 марта она с таким же счетом проиграла «Баварии» в Лиге чемпионов.
Между этими матчами парижанам удалось обыграть «Брест» в чемпионате – 2:1.
Далее «ПСЖ» примет «Лион» – это случится 2 апреля.
что Месси вегосту сказал, какие у него были отношения с Сетьеном
ты ангажированные, или читать не умеешь?
Насчет Вегоста даже говорить не стоит, сам начал, а потом извинился. Фига лезете в мужские разборки, это их проблемы и ничего там такого не было, просто для таких как ты лишняя кость погвкать.
Вот это в 24 года
полузащита - 0.
нападение - 0.
вот и всё. отдельные перфомансы вроде выкатывания 2 раза на выход 1 на 1, и те благополучно запарываются.
тут надо убирать менеджмент и спорт.дира, вкупе с тренером, который не подходит для клуба такого калибра, а уж потом браться за состав - глобальная чистка. ну а оставшийся сезон надо попытаться доиграть до победы.
что в ьарсе, что здесь конфликтует с тренерами
Да не, бред какой-то, просто уволим Галтье