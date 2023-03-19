«ПСЖ» всухую проиграл 2 из 3 последних матчей – «Баварии» и «Ренну»

«ПСЖ» добился лишь одной победы за последние три матча.

Команда Кристофа Гальтье сегодня уступила « » (0:2) в 28-м туре Лиги 1. 8 марта она с таким же счетом проиграла «Баварии» в чемпионов.

Между этими матчами парижанам удалось обыграть « » в чемпионате – 2:1.

Далее « » примет «Лион» – это случится 2 апреля.