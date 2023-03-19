«ПСЖ» всухую проиграл 2 из 3 последних матчей – «Баварии» и «Ренну»

Теги Бавария Ренн ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Брест Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» добился лишь одной победы за последние три матча.

Команда Кристофа Гальтье сегодня уступила «Ренну» (0:2) в 28-м туре Лиги 1. 8 марта она с таким же счетом проиграла «Баварии» в Лиге чемпионов.

Между этими матчами парижанам удалось обыграть «Брест» в чемпионате – 2:1.

Далее «ПСЖ» примет «Лион» – это случится 2 апреля.

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27 комментариев

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Jor Hakobyan
псж в сухую. Хоть вазилином могли бы🤣
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Jor Hakobyan
Ответ Lazizbek Gulyamov
К сожалению мы тоже проиграли Байеру.
Я признаю свою порожение и поздравляю Байеру. Игра был отвратительним. Но могу и обрадоватся за порожение мешка🤣😉
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avcgloronalduMU
Ответ AnMe
Ведешь себя как раз ты, позволяешь такие необоснованные слова на желтухе. После уток с покиданием тренировок и конфликта с тренером, на следующий же день отец Лео опроверг это, делают это французы которые пытаются принизить его на фоне главной франц звезды. Ушел с трени день пропустил из-за старой травмы, которая дала дискомфорт и через неск дней (сегодня) вышел и играл. Насчет Вегоста даже говорить не стоит, сам начал, а потом извинился. Фига лезете в мужские разборки, это их проблемы и ничего там такого не было, просто для таких как ты лишняя кость погвкать.
ты себе тыч, спамер, читай новости внимательно, особенно забугорную прессу
что Месси вегосту сказал, какие у него были отношения с Сетьеном
ты ангажированные, или читать не умеешь?
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AnMe
Ответ avcgloronalduMU
вегорст, покидает тренировки, и не первый раз что в ьарсе, что здесь конфликтует с тренерами
Ведешь себя как раз ты, позволяешь такие необоснованные слова на желтухе. После уток с покиданием тренировок и конфликта с тренером, на следующий же день отец Лео опроверг это, делают это французы которые пытаются принизить его на фоне главной франц звезды. Ушел с трени день пропустил из-за старой травмы, которая дала дискомфорт и через неск дней (сегодня) вышел и играл.
Насчет Вегоста даже говорить не стоит, сам начал, а потом извинился. Фига лезете в мужские разборки, это их проблемы и ничего там такого не было, просто для таких как ты лишняя кость погвкать.
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Lazizbek Gulyamov
Шейх должен понять что не нужно покупать всех игроков подряд и подряд. Иногда достаточно купить судью. Почему ему это в голову не приходило после 6 - 1 хз
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Jor Hakobyan
🥳
К сожалению мы тоже проиграли Байеру.
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rej1sta
Ответ Martin Naceri
И это в 35😮
https://twitter.com/albicelestetalk/status/1637519558759120897?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
Вот это в 24 года
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rej1sta
Куда они деньги девают? Сегодня в центре обороны играл Бернат
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Aleksandr Dubovik
Скажите пожалуйста, пешеход опять не виноват и это все одноклубники ?
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atomio
защита - 0.
полузащита - 0.
нападение - 0.

вот и всё. отдельные перфомансы вроде выкатывания 2 раза на выход 1 на 1, и те благополучно запарываются.

тут надо убирать менеджмент и спорт.дира, вкупе с тренером, который не подходит для клуба такого калибра, а уж потом браться за состав - глобальная чистка. ну а оставшийся сезон надо попытаться доиграть до победы.
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avcgloronalduMU
Ответ AnMe
Где он ведет себя так? Или ты просто типичный хейтерок, пзорящий имя Роналду?
вегорст, покидает тренировки, и не первый раз
что в ьарсе, что здесь конфликтует с тренерами
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Martin Naceri
И это в 35😮
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AnMe
Ответ avcgloronalduMU
ангажированные будут за Месси, хотя он ведёт себя как свинья
Где он ведет себя так? Или ты просто типичный хейтерок, пзорящий имя Роналду?
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хавбек+
гоат частенько тормозит игру, все эти паузы после которых следует лонгбол или закидушка упрощают игру парижан до примитивного))
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KING_OF_RUSSIA
No Neymar No Party
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avcgloronalduMU
Ответ Роман
Эффект Месси.
ангажированные будут за Месси, хотя он ведёт себя как свинья
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Имя Фамилия
Пока меси и галтье, скучать не будем.
+2
-3
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Артур Артур
Мбаппе решил сделать перестановку на тренерском мостике
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Роман
С Неймаром ПСЖ был похож на подобие клуба. Сейчас же это груша для битья.
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Женя Андрющенко
Пора расформировать катарское шапито
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окечуква
Шейхи сейчас: перетряхнуть состав, избавившись от возрастных игроков, пассажиров и звёзд, сделать ставку на поступательное развитие тренерской команды…
Да не, бред какой-то, просто уволим Галтье
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Мукунку хороший
Ответ Ussaev M
Гальтье на выход
Дайте Кристофу поработать)))
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Jor Hakobyan
🥳
+6
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Иван Куянец
Ответ Роман
Эффект Месси.
Эффект Мбаппе. Месси не виноват он старался
+1
-7
-6
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Ussaev M
Гальтье на выход
+9
-2
+7
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