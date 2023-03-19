«ПСЖ» проиграл дома в Лиге 1 впервые с апреля 2021-го – было 30 побед и 5 ничьих
«ПСЖ» впервые за 36 матчей потерпел домашнее поражение в Лиге 1.
В 28-м туре Лиги 1 парижане на своем поле уступили «Ренну» (0:2). До этого «ПСЖ» не проигрывал дома в чемпионате в течение 35 матчей, одержав 30 побед и 5 раз сыграв вничью.
Последнее поражение на «Парк де Пренс» в Лиге 1 «ПСЖ» потерпел 3 апреля 2021 года, уступив «Лиллю» со счетом 0:1.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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У ПСЖ - Ренн
У каждого свой камень преткновения
Ведь не просто так связка Мбаппе - Неймар доходили до финала и полуфинала ЛЧ,
Без Неймара в какое-то гумно играют.