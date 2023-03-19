«ПСЖ» проиграл дома в Лиге 1 впервые с апреля 2021-го – было 30 побед и 5 ничьих

Теги Лилль Ренн ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс Футбол

«ПСЖ» впервые за 36 матчей потерпел домашнее поражение в Лиге 1.

В 28-м туре Лиги 1 парижане на своем поле уступили «Ренну» (0:2). До этого «ПСЖ» не проигрывал дома в чемпионате в течение 35 матчей, одержав 30 побед и 5 раз сыграв вничью.

Последнее поражение на «Парк де Пренс» в Лиге 1 «ПСЖ» потерпел 3 апреля 2021 года, уступив «Лиллю» со счетом 0:1.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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10 комментариев

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LLiriKK
Будет даже забавно, если следом за бесславным вылетом из ЛЧ Галтье умудрится отдать и Лигу 1.
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Иван Лапин
Эффект меси
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кто-то
Ответ Direct free kick
Пусть фанаты пешего оставят в покое Мбаппе, Роналду, Левандовски, Холланда и других игроков
Когда они их трогали? Это персофаны7 обычно трогают всех подряд
+1
-6
-5
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Совесть Черданцева
У Баварии - Гладбах
У ПСЖ - Ренн
У каждого свой камень преткновения
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Direct free kick
Ответ кто-то
Вы оставите его в покое или нет? Как будто 11 Месси на поле было
Пусть фанаты пешего оставят в покое Мбаппе, Роналду, Левандовски, Холланда и других игроков
+5
-5
0
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кто-то
Ответ Direct free kick
Деффект пешего номер 30
Вы оставите его в покое или нет? Как будто 11 Месси на поле было
+3
-7
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Роман
Ответ Виталий Ан
И все верят что Неймар им не нужен. Просто позорный клуб. Им нужна хорошая чистка. Сборище слабаков миллионеров.
Неймар и есть основа ПСЖ. С ним прибавляется в креативности, у ПСЖ есть атаки.
Ведь не просто так связка Мбаппе - Неймар доходили до финала и полуфинала ЛЧ,

Без Неймара в какое-то гумно играют.
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Direct free kick
Деффект пешего номер 30
+12
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+7
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Виталий Ан
И все верят что Неймар им не нужен. Просто позорный клуб. Им нужна хорошая чистка. Сборище слабаков миллионеров.
+2
-2
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Роман
А говорите у Месси нет рекордов с ПСЖ.
+3
-5
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