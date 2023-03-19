«ПСЖ» проиграл дома в Лиге 1 впервые с апреля 2021-го – было 30 побед и 5 ничьих

«ПСЖ» впервые за 36 матчей потерпел домашнее поражение в Лиге 1.

В 28-м туре Лиги 1 парижане на своем поле уступили « » (0:2). До этого « » не проигрывал дома в чемпионате в течение 35 матчей, одержав 30 побед и 5 раз сыграв вничью.

Последнее поражение на « де Пренс» в Лиге 1 «ПСЖ» потерпел 3 апреля 2021 года, уступив «Лиллю» со счетом 0:1.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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