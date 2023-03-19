Месси не забивает 3 матча. Такой серии не было с сентября 2022-го
Лионель Месси в третьем матче подряд не сумел забить за «ПСЖ».
Парижане дома уступили «Ренну» (0:2) в 28-м туре чемпионата Франции. Аргентинский форвард результативными действиями не отметился.
Ранее 35-летний футболист не сумел поразить ворота «Баварии» (0:2) в Лиге чемпионов и «Бреста» (2:1) в Лиге 1.
В последний раз серия из трех матчей без голов была у Месси в конце лета – начале осени 2022 года. Тогда Лео не забивал на протяжении пяти игр.
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
От рекорда к рекорду 💪
Для ЗМ Холланду не мешало бы сборную на ЧМ вывести.
Великие Болгарию и Румынию выводилм, я про Стоичкова и Хаджи.
Интересно это укладывается у фанатов бездаря из аль насры в логику?)))
С Мексикой не хуже играли, забили на мастерстве.
С Польшей без комментариев.
С Австралией без комментариев.
С Голландией первые 70минут и доп.время были лучше, зря скалони снял Ромеро.
С Хорватией без комментариев.
С Францией. Первый в истории финалов ЧМ случай, когда команда НИ РАЗУ не коснулась мяча в штрафной соперника в первом тайме. В начале второго(аналогично первому)вся инициатива была в руках Аргентины, лишь после замены и Ди Марии, следовательно и возможности наказывать на контратаках Аргентина поплыла.
В доп. времени тоже смотрелись лучше.
Тау Месси полузащитник или нет? Если он полузащитник, то какие моменты ему надо создавать? И получается, что он вместе с остальными пзщ тоже никакой, с твоих слов. Если он не полузащитник, то почему такая слабая игра в атаке? Определиться в своих высказываниях сможешь?
PS
Ты всё таки умеешь отвечать, поэтому я всё ещё жду комментариев о разборе на спортсру насчёт барсы челси.
Разница:
https://twitter.com/albicelestetalk/status/1637519558759120897?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA