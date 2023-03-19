Месси не забивает 3 матча. Такой серии не было с сентября 2022-го

в третьем матче подряд не сумел забить за « ».

Парижане дома уступили « » (0:2) в 28-м туре чемпионата Франции. Аргентинский форвард результативными действиями не отметился.

Ранее 35-летний футболист не сумел поразить ворота «Баварии» (0:2) в чемпионов и «Бреста» (2:1) в Лиге 1.

В последний раз серия из трех матчей без голов была у Месси в конце лета – начале осени 2022 года. Тогда Лео не забивал на протяжении пяти игр.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.