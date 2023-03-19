Месси не забивает 3 матча. Такой серии не было с сентября 2022-го

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу Футбол

Лионель Месси в третьем матче подряд не сумел забить за «ПСЖ».

Парижане дома уступили «Ренну» (0:2) в 28-м туре чемпионата Франции. Аргентинский форвард результативными действиями не отметился.

Ранее 35-летний футболист не сумел поразить ворота «Баварии» (0:2) в Лиге чемпионов и «Бреста» (2:1) в Лиге 1.

В последний раз серия из трех матчей без голов была у Месси в конце лета – начале осени 2022 года. Тогда Лео не забивал на протяжении пяти игр.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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70 комментариев

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Oleg
Ответ F|||R
Жаль Месси, уже три матча не бьет пенальти
Так их в клубе бьет Мбаппе)
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OldRedWhite
Ответ Los Galácticos
Максимально позорная игра во второй части сезона у парижан, так сказать мешок во всей своей "красе".
Великий :
От рекорда к рекорду 💪
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Oleg
Ответ А. Мостовой
золотой мяч гению. пока у холланда 9 голов за 4 дня
За голы есть награда ЗБ.
Для ЗМ Холланду не мешало бы сборную на ЧМ вывести.
Великие Болгарию и Румынию выводилм, я про Стоичкова и Хаджи.
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Oleg
Ответ Alex Rhea
Пусть скажет спасибо за ЧМ своим хозяевам из ПСЖ
Странно что шейхи своей сборной не купили даже одно очко в группе🤣
Интересно это укладывается у фанатов бездаря из аль насры в логику?)))
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U. M. A. Muhammad
Ответ VERBLYUD
Сколько голов у Холанда на главном турнире сезона?
Сколько голов было у Шевченко когда он получал зм на Евро?
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Блуждающий странник
Ответ Alex Rhea
Пусть скажет спасибо за ЧМ своим хозяевам из ПСЖ
Смогли купить ЧМ для Месси, но не смогли купить сборные Эквадора и Сенегала на групповом этапе. Повезло Аргентине, что на пути попались продажные Франция, Хорватия и Нидерланды. Неподкупных Эквадор и Сенегал пройти бы не удалось
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VERBLYUD
Ответ Alex Rhea
Пусть скажет спасибо за ЧМ своим хозяевам из ПСЖ
Абсурд. Почему хозяева не покупают ЛЧ для ПСЖ? Почему не купили хотя бы одно очко для Катара?))))
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Denis242424
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Пора на пенсию
Он не хочет на маленькую. Может, Мбаппе специально его сливает? Сам он по-любому остается. Да и у Неймара контракт до 2027г. ПСЖ в любом случае будет в зоне ЛЧ. А вот шейхи м.б. призадумаются, зачем вывалить деньги в одни ворота, без отдачи для клуба. Причем, до этого ПСЖ долгие годы (слежу с 2014г.) чувствовал себя очень неплохо.
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fellx
Ответ LIBerly
Лео надо уходить из этого клуба. Ни глубины состава, ни какой-либо философии. Катарский мешок с огромной дырой, которую пытаются закрыть нефтью
Этот клуб дал ему ЧМ. Вы должны быть благодарны
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Блуждающий странник
Более-менее? Лол. Там выход в упор по катящемуся мячу с 7-8 метров ещё и возможность подстроиться под мяч была, более легкий гол сложно представить, ну наверное в пустые с двух метров. Ещё два чистых выхода 1на1 лишь в одном случае по близости был деф, но возможности сыграть в мяч у того не было. По итогу 3 супер шанса, которые не реализовал Мбаппе, а виноват в этом Месси
То, что такие передачи прошли - подтверждение низкого класса оппонентов. Подобные передачи никогда не являются 100%, т.к. всё происходит быстро и в рамках позиционной атаки
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Колыван
Ответ F|||R
Да, я не учел, что они потом будут бить пенальти в каждом матче ЧМ. Моя вина
А в каком матче Аргентина играла хуже соперников, за исключением первой игры?
С Мексикой не хуже играли, забили на мастерстве.
С Польшей без комментариев.
С Австралией без комментариев.
С Голландией первые 70минут и доп.время были лучше, зря скалони снял Ромеро.
С Хорватией без комментариев.
С Францией. Первый в истории финалов ЧМ случай, когда команда НИ РАЗУ не коснулась мяча в штрафной соперника в первом тайме. В начале второго(аналогично первому)вся инициатива была в руках Аргентины, лишь после замены и Ди Марии, следовательно и возможности наказывать на контратаках Аргентина поплыла.
В доп. времени тоже смотрелись лучше.
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Raybay
С брестом месси ассистировал мбаппе забил, с баварией и ренном у обоих нет голов и ассистов
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VERBLYUD
Ответ U. M. A. Muhammad
Холанд забивает 9 мячей в 3 матчах в том числе 5 в лч. Это не претендент на зм 2023. Месии не забивает 3 матча подряд. Ну это фаворит явно уже все решено.
Сколько голов у Холанда на главном турнире сезона?
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Блуждающий странник
Ответ Колыван
20 ноября, к новости о сб.Аргентины: « Буду рад видеть, как эта недокоманда обдстристрается по полной на ЧМ. А это случится с вероятностью 100 %» Ну а потом ты пропал на месяц, оставив пару комментов под матчем Аргентина-Хорватия
Да эти люди вообще не несут ответственности за свои слова. Такое поколение. Школьники считают, что если они болеют за Реал или Барселону, то автоматически нужно хейтить конкурента и их лидеров. Уже вроде ушел из Барселоны, а травмы остались
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Понятное дело, что криштифанам не понять способности Лео Месси. Вы живете в 2D в плоскости - в ограни-ченном мире где ничего кроме замыкании не существует. Житель двухмерного пространства никогда не поймет, что есть в 3D пространстве. Вы обычные двухмерные существа, пытающиеся познать трехмерный мир.
мессиботы уже дошли до такой степени религиозного фанатизма, что буквально восхваляют игрока, вся игрока которого заключается в том, чтобы запульнуть мяч в мбаппе, зачастую даже без прессинга соперника, против игроков нижней таблицы из лиги 2го эшелона
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ReneHoseman
На ветке, полный сбор португальцев?
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Faulheit
Ответ Экспертное мнение
Смотри, включай моз-ги. Месси создал момент для Мбаппе? Создал - исполнил роль плеймейкера. Но в ответ ему никто не создавал моментов, а новость - Месси не забивает.
Месси в прошлом и нынешнем сезоне один из самых бьющих игроков в лиге. Наверно бьёт с центра поля, после обводок 10 полевых.
Тау Месси полузащитник или нет? Если он полузащитник, то какие моменты ему надо создавать? И получается, что он вместе с остальными пзщ тоже никакой, с твоих слов. Если он не полузащитник, то почему такая слабая игра в атаке? Определиться в своих высказываниях сможешь?

PS
Ты всё таки умеешь отвечать, поэтому я всё ещё жду комментариев о разборе на спортсру насчёт барсы челси.
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тигр настоящий
Ответ Экспертное мнение
Единственный плеймейкер в истории, для которого три матча без голов является поводом удивления и отдельной новости. А то, что у него моментов за матч примерно столько же, сколько у опорников Урала, никого не волнует)
он больше уже не нападающий ?
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Блуждающий странник
Ответ KING_OF_RUSSIA
Из них только 1 более менее нормальный. Я не говорю, что Мбаппе сыграл хорошо, но подобные передачи даже игроки Ренна делали. Никто почему-то не оценивает, что тут еще нужен суперскоростной рывок мбаппе, принять обработать и тд.
Более-менее? Лол. Там выход в упор по катящемуся мячу с 7-8 метров ещё и возможность подстроиться под мяч была, более легкий гол сложно представить, ну наверное в пустые с двух метров. Ещё два чистых выхода 1на1 лишь в одном случае по близости был деф, но возможности сыграть в мяч у того не было. По итогу 3 супер шанса, которые не реализовал Мбаппе, а виноват в этом Месси
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Alex Rhea
Ответ LIBerly
Лео надо уходить из этого клуба. Ни глубины состава, ни какой-либо философии. Катарский мешок с огромной дырой, которую пытаются закрыть нефтью
Пусть скажет спасибо за ЧМ своим хозяевам из ПСЖ
+9
-10
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U. M. A. Muhammad
Холанд забивает 9 мячей в 3 матчах в том числе 5 в лч. Это не претендент на зм 2023. Месии не забивает 3 матча подряд. Ну это фаворит явно уже все решено.
+5
-6
-1
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rej1sta
«Мбаппе делает всю разницу в ПСЖ»
Разница:

https://twitter.com/albicelestetalk/status/1637519558759120897?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
+3
-2
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F|||R
Ответ Колыван
20 ноября, к новости о сб.Аргентины: « Буду рад видеть, как эта недокоманда обдстристрается по полной на ЧМ. А это случится с вероятностью 100 %» Ну а потом ты пропал на месяц, оставив пару комментов под матчем Аргентина-Хорватия
Да, я не учел, что они потом будут бить пенальти в каждом матче ЧМ. Моя вина
+2
-4
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Экспертное мнение
Ответ KING_OF_RUSSIA
У эти клоунов в зависимости от ситуации Месси то плеймейкер, то опорник, то еще кто. Вся его роль сводиться к тому, чтобы получив мяч запульнуть его на Мбаппе - это и есть его плеймейкерство и игра в опорке
Понятное дело, что криштифанам не понять способности Лео Месси. Вы живете в 2D в плоскости - в ограни-ченном мире где ничего кроме замыкании не существует. Житель двухмерного пространства никогда не поймет, что есть в 3D пространстве. Вы обычные двухмерные существа, пытающиеся познать трехмерный мир.
+1
-3
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Блуждающий странник
3 выхода 1на1 для Мбаппе. Ничего не сделал. Интересная информация, а не предвзятый ли ты человек?))
Из них только 1 более менее нормальный. Я не говорю, что Мбаппе сыграл хорошо, но подобные передачи даже игроки Ренна делали. Никто почему-то не оценивает, что тут еще нужен суперскоростной рывок мбаппе, принять обработать и тд.
+1
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