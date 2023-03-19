Араухо забил 1-й автогол в класико в Ла Лиге за XXI век. Мяч влетел в сетку от его головы после подачи Винисиуса

забил в свои ворота в матче «Барселоны» против « ».

На 9-й минуте игры 26-го тура вингер мадридцев сделал подачу, находясь в штрафной площади каталонцев, и мяч от головы защитника влетел в ворота хозяев.

В XXI веке до Араухо ни один футболист не забивал автогол в класико в чемпионате Испании. В других турнирах последним в составе «Барселоны» себе забил Жерар Пике в Суперкубке Испании 2017 года.

«Барселона» – «Реал». 0:1 – Араухо забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас