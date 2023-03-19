Араухо забил 1-й автогол в класико в Ла Лиге за XXI век. Мяч влетел в сетку от его головы после подачи Винисиуса
Рональд Араухо забил в свои ворота в матче «Барселоны» против «Реала».
На 9-й минуте игры 26-го тура Ла Лиги вингер мадридцев Винисиус Жуниор сделал подачу, находясь в штрафной площади каталонцев, и мяч от головы защитника влетел в ворота хозяев.
В XXI веке до Араухо ни один футболист не забивал автогол в класико в чемпионате Испании. В других турнирах последним в составе «Барселоны» себе забил Жерар Пике в Суперкубке Испании 2017 года.
«Барселона» – «Реал». 0:1 – Араухо забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
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