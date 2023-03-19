Араухо забил 1-й автогол в класико в Ла Лиге за XXI век. Мяч влетел в сетку от его головы после подачи Винисиуса

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо забил в свои ворота в матче «Барселоны» против «Реала».

На 9-й минуте игры 26-го тура Ла Лиги вингер мадридцев Винисиус Жуниор сделал подачу, находясь в штрафной площади каталонцев, и мяч от головы защитника влетел в ворота хозяев.

В XXI веке до Араухо ни один футболист не забивал автогол в класико в чемпионате Испании. В других турнирах последним в составе «Барселоны» себе забил Жерар Пике в Суперкубке Испании 2017 года.

«Барселона» – «Реал». 0:1 – Араухо забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

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18 комментариев

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Raul14
Ответ Bazilic
По какой причине не удалили Начо?
А по какой не удалили Роберто?)))
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Андрей Хенто
Ответ Фёдор Кузнецов
В Ла Лиге написано
Причем тут Примера? Я где-нибудь писал про матчи чемпионата? Читайте внимательнее.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Андрей Хенто
Так Милитао забил в прошлом Класико в свои ворота, а пишут про Пике в Суперкубке. Или все-таки гол официально записали на Кессье?
В Ла Лиге написано
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Yuri Ten
Ответ Yuri Ten
Сейчас каждый судья будет боятся давать что-то в пользу Барсу, из-за всем известного дела
А вот где был вар-это загадка
+1
-1
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Yuri Ten
Ответ Bazilic
По какой причине не удалили Начо?
Сейчас каждый судья будет боятся давать что-то в пользу Барсу, из-за всем известного дела
+5
-1
+4
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Андрей Хенто
Ответ AAgha
В других турнирах последним в составе «Барселоны» себе забил Жерар Пике в Суперкубке Испании 2017 года. в составе «Барселоны»
Это уже отредактировали новость, изначально было написано, что последний автогол в Класико забил Пике в Суперкубке Испании.
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Bazilic
По какой причине не удалили Начо?
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Ramal Ali
Ответ Kyancey
Именно в матче Ла Лиги
Но приплюсовали же гол из супер кубка
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Rustam Japbarov
Решил помочь Винисиусу, а то Реал что-то сам не вывозит. )))
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AAgha
Ответ Андрей Хенто
Так Милитао забил в прошлом Класико в свои ворота, а пишут про Пике в Суперкубке. Или все-таки гол официально записали на Кессье?
В других турнирах последним в составе «Барселоны» себе забил Жерар Пике в Суперкубке Испании 2017 года.

в составе «Барселоны»
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udiekemen
Ответ Kyancey
Именно в матче Ла Лиги
"В других турнирах последним забил Пике в свои ворота аж 2017 году"
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FanRocstar
Ну шо ребята 1-1 а говорили зачем нам нужен этот Сержди Роберто
+9
-1
+8
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Игорь Новиков
Шутка про карман и Вини.
0
-2
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Kyancey
Ответ Андрей Хенто
Так Милитао забил в прошлом Класико в свои ворота, а пишут про Пике в Суперкубке. Или все-таки гол официально записали на Кессье?
Именно в матче Ла Лиги
+3
-2
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udiekemen
У кого-то карман дырявый)
+1
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Андрей Хенто
Так Милитао забил в прошлом Класико в свои ворота, а пишут про Пике в Суперкубке. Или все-таки гол официально записали на Кессье?
+13
-3
+10
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nobrainnopain
Своячок
+1
-1
0
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Пепси пеналдувич
Штеген в шоке был, а вообще очень символичный гол.
+14
-1
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