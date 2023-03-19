Кержаков про 0:1 с ЦСКА: «Может, кто-то думает, что уже чемпионами стали. На первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи»

допускает, что игроки «Зенита» заранее уверены в чемпионстве.

В 20-м туре Мир сине-бело-голубые уступили на выезде со счетом 0:1.

– У вас, как у вратаря, всегда особенный взгляд на игру. Что помешало сегодня добиться положительного результата?

– Проиграли абсолютно по делу. Мы не наиграли на победу, но мне кажется, что на первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи.

– Почему сегодня, на ваш взгляд, была первая‑вторая скорость? Почему не было чего‑то большего?

– Я не знаю, это нужно спросить у некоторых игроков – может, кто‑то думает, что они уже чемпионами стали.

– Потери очков конкурентами могли каким‑то образом повлиять на настрой команды?

– Мне сложно сказать. Возможно, у кого‑то в голове такие мысли есть.

– Впереди двухнедельная пауза в официальных играх. Это время можно рассматривать как время для работы над ошибками?

– Я надеюсь, мы воспользуемся этим временем должным образом, чтобы после этого перерыва с другим настроем выйти и на других скоростях играть, – сказал вратарь «Зенита».

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