Кержаков про 0:1 с ЦСКА: «Может, кто-то думает, что уже чемпионами стали. На первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи»

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков допускает, что игроки «Зенита» заранее уверены в чемпионстве.

В 20-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые уступили на выезде ЦСКА со счетом 0:1.

– У вас, как у вратаря, всегда особенный взгляд на игру. Что помешало сегодня добиться положительного результата?

– Проиграли абсолютно по делу. Мы не наиграли на победу, но мне кажется, что на первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи.

– Почему сегодня, на ваш взгляд, была первая‑вторая скорость? Почему не было чего‑то большего?

– Я не знаю, это нужно спросить у некоторых игроков – может, кто‑то думает, что они уже чемпионами стали.

– Потери очков конкурентами могли каким‑то образом повлиять на настрой команды?

– Мне сложно сказать. Возможно, у кого‑то в голове такие мысли есть.

– Впереди двухнедельная пауза в официальных играх. Это время можно рассматривать как время для работы над ошибками?

– Я надеюсь, мы воспользуемся этим временем должным образом, чтобы после этого перерыва с другим настроем выйти и на других скоростях играть, – сказал вратарь «Зенита».

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19 комментариев

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Lucky_077
Сам-то очередную бабочку пропустил. А так да, ведущие игроки выглядят апатичными.
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vendigo
так на позицию вратаря больше игроков, чем на позицию нападающего.. которых и так номинальных всего 2, а на данный момент 0
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Честный контроль
Устали. Ребяткам снова нужен отдых.Желательно на островах
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Vpered Zenit
Чего то я не понял,им нужно опять отдохнуть,пауза на сборные ?
Зенит же только что с отпуска зимних вышли,блин смотришь Европейские матчи,нашим бы лишь бы отдохнуть,а потом спрашиваешь,а что наши так выглядят на фоне тех.Хотелось бы спросить у Миллера,даже 1 млн Евро в год много это футболистам Зенита или нет.И как вы думаете какая была бы зарплата игрокам Зенита,с таким уровнем мастерства,каждого отдельно,если не берём Бразильцев!Берем Россиян.
Мне так кажется,их бы даже близко не подпустили к составу сильной команды в Европе.
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В Питере Пять
Ответ .ru
сегодня Миша имеет право говорить всё что угодно, сыграл почти как Игорь... спас Зенит от разгрома и лишил Федю Чалова как минимум дубля
Обидно пропустил после рикошета. Но это никак не умаляет заслуги ЦСКА. Они заслужили эту победу, а Зенит заслужил этот пендаль.
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Stas Politik
Ответ Дмитрий Федоровский
Вам мало 8 бразильцев?
Прикиньте, если клубу не хватает игрока на определённую позицию, хоть у него будет бегать 15 иностранцев, все равно нужно будет усиление на конкретную позицию.
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Дмитрий Федоровский
Ответ Stas Politik
Нет у команды нападающего, который в трудный момент сможет решить похожий матч. Очень странная позиция руководства клуба - играть без форварда. Касьерра с нулем голов за 18 игр - это позорище. Сергеев - средний и зависимый игрок. Ерохин - промолчу... Неужели Семаку и боссам клуба нравится на это смотреть? Ну если не в России, так в Бразилии есть куча молодых ноунеймов, которые лучше бьют по мячу. В жизни не поверю, что у клуба нет средств на покупку игрока в нападение, который будет забивать 10-15 голов за сезон.
Вам мало 8 бразильцев?
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Даша Воронцова
Он же по протекции Миллера в составе,так?
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Инженер Управляющий
они что там на мкпп по полю ездят?
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Дядя Гор
Кажется,что уверенны,что запас никуда не денется. а он очень быстро растает,если играть так как они играют с 70 минуты против Химок. Да,всплески есть,но Зенит словно сытый кот,который знает,что ничего ему не грозит.
+4
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Ruscello
Ты бы в воротах позицию правильно занимал, до дальней штанги рукой не достаешь в прыжке. Скорости у него не те...
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Любовь Мелехова
Можно было бы сослаться на плохое поле, но Миша все сказал по делу, так оно все и было. Больно смотреть на такую игру.
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.ru
сегодня Миша имеет право говорить всё что угодно, сыграл почти как Игорь... спас Зенит от разгрома и лишил Федю Чалова как минимум дубля
+10
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stvol927
Ответ Stas Politik
Нет у команды нападающего, который в трудный момент сможет решить похожий матч. Очень странная позиция руководства клуба - играть без форварда. Касьерра с нулем голов за 18 игр - это позорище. Сергеев - средний и зависимый игрок. Ерохин - промолчу... Неужели Семаку и боссам клуба нравится на это смотреть? Ну если не в России, так в Бразилии есть куча молодых ноунеймов, которые лучше бьют по мячу. В жизни не поверю, что у клуба нет средств на покупку игрока в нападение, который будет забивать 10-15 голов за сезон.
когда Касьерра переходил, так не говорили...
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Александр Беляков
По привычке мы проиграем на неделе в товарке с Фенером ))
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igls54
Новые россияне достигли уровня старых
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MyGerodot
Цска был быстрее, точнее и активнее, причём с первых минут. Должен признать, что победа Коней вполне заслужена.
+15
-2
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Stas Politik
Нет у команды нападающего, который в трудный момент сможет решить похожий матч. Очень странная позиция руководства клуба - играть без форварда. Касьерра с нулем голов за 18 игр - это позорище. Сергеев - средний и зависимый игрок. Ерохин - промолчу...
Неужели Семаку и боссам клуба нравится на это смотреть? Ну если не в России, так в Бразилии есть куча молодых ноунеймов, которые лучше бьют по мячу. В жизни не поверю, что у клуба нет средств на покупку игрока в нападение, который будет забивать 10-15 голов за сезон.
+12
-2
+10
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Данко Лазович
щит случается.
спасибо чемпионы десятого места дают шансы.
+7
-4
+3
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