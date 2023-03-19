Кержаков про 0:1 с ЦСКА: «Может, кто-то думает, что уже чемпионами стали. На первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи»
Михаил Кержаков допускает, что игроки «Зенита» заранее уверены в чемпионстве.
В 20-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые уступили на выезде ЦСКА со счетом 0:1.
– У вас, как у вратаря, всегда особенный взгляд на игру. Что помешало сегодня добиться положительного результата?
– Проиграли абсолютно по делу. Мы не наиграли на победу, но мне кажется, что на первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи.
– Почему сегодня, на ваш взгляд, была первая‑вторая скорость? Почему не было чего‑то большего?
– Я не знаю, это нужно спросить у некоторых игроков – может, кто‑то думает, что они уже чемпионами стали.
– Потери очков конкурентами могли каким‑то образом повлиять на настрой команды?
– Мне сложно сказать. Возможно, у кого‑то в голове такие мысли есть.
– Впереди двухнедельная пауза в официальных играх. Это время можно рассматривать как время для работы над ошибками?
– Я надеюсь, мы воспользуемся этим временем должным образом, чтобы после этого перерыва с другим настроем выйти и на других скоростях играть, – сказал вратарь «Зенита».
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Зенит же только что с отпуска зимних вышли,блин смотришь Европейские матчи,нашим бы лишь бы отдохнуть,а потом спрашиваешь,а что наши так выглядят на фоне тех.Хотелось бы спросить у Миллера,даже 1 млн Евро в год много это футболистам Зенита или нет.И как вы думаете какая была бы зарплата игрокам Зенита,с таким уровнем мастерства,каждого отдельно,если не берём Бразильцев!Берем Россиян.
Мне так кажется,их бы даже близко не подпустили к составу сильной команды в Европе.
Неужели Семаку и боссам клуба нравится на это смотреть? Ну если не в России, так в Бразилии есть куча молодых ноунеймов, которые лучше бьют по мячу. В жизни не поверю, что у клуба нет средств на покупку игрока в нападение, который будет забивать 10-15 голов за сезон.
спасибо чемпионы десятого места дают шансы.