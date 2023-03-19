Рой Кин: «МЮ» был так плох, что в это невозможно поверить. Мы видели лишь саморазрушение «Фулхэма»
Рой Кин считает поразительно низким уровень игры «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фулхэмом».
Манкунианцы уступали в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 0:1, но после двух удалений в составе соперника выиграли 3:1.
«Тренер будет серьезно разочарован. «МЮ» был очень плох, настолько, что и поверить в это почти невозможно.
«МЮ» удавалось нащупать свою игру в предыдущих матчах турнира, но сегодня мы видели только саморазрушение «Фулхэма». Но команды нуждаются в удаче, и «МЮ» нередко везло в этом сезоне.
Однако я частично утратил веру в «МЮ» после недавних матчей. У этой команды в последнее время проявляются дурные привычки. В полуфинале при таком отношении они будут обыграны «Брайтоном». Надеюсь, тренер даст им по заднице», – заявил бывший хавбек «Юнайтед» в эфире ITV.
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Иногда кажется, что он продолжит мысль, мол, так-то тренером должна быть бывшая легенда клуба, потом снимет маску, а-ля Фантомас, а там Мостовой)
Но по-честному ситуация двоякая:
с одной стороны, МЮ сыграл вместе с Реалом больше всех матчей в Европе, еще и травмы преследуют, как Бруну с его энергозатратным стилем еще живой - не представляю;
с другой, если с Ливерпулем явно произошел психологический надлом при хорошем первом тайме, то сегодняшняя игра просто ужасна до пенальти. Да, моменты создавали (еще бы с дачниками, нацеленными на атаку, играть без них), но команда была просто никакой. Мысли почти не было, брак, не уверенная игра в обороне.
До пенальти было стойкое ощущение, что это последний матч в Кубке. Хотя ЭТХ регулярно такие матчи вытаскивает.
Игроки уставшие, отсутствие Эриксона, Каземиро ,Варана и Марсияля- конечно игра будет так себе
Ну и в 99-м тоже было не всё ровно на пути к треблу. Интересно, какой-нибудь Марк Хьюз вонял в СМИ своим тухлым скепсисом?
Тогда и Мостового давайте оправдывать
3 недели назад: "МЮ вернулся, ЭТХ молодец"
Сегодня: "я утратил веру в МЮ"
Боже... Яке кончене
Да, МЮ был ужасен в этом матче, критика справедлива, но: "Однако я частично утратил веру в «МЮ» после недавних матчей." - это вообще что?
Ну невозможно в таком темпе без спадов и сбоев переть вперёд. Так МЮ ещё и проигрывает супер-супер редко. Наоборот мог бы похвалить за то, что вытаскивают победы даже при плохой игре, но нет. Старина Рой лучше повоняет, потому что ничего другого не умеет