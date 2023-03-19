Рой Кин: «МЮ» был так плох, что в это невозможно поверить. Мы видели лишь саморазрушение «Фулхэма»

Рой Кин считает поразительно низким уровень игры « » в матче с « ».

Манкунианцы уступали в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 0:1, но после двух удалений в составе соперника выиграли 3:1.

«Тренер будет серьезно разочарован. «МЮ» был очень плох, настолько, что и поверить в это почти невозможно.

«МЮ» удавалось нащупать свою игру в предыдущих матчах турнира, но сегодня мы видели только саморазрушение «Фулхэма». Но команды нуждаются в удаче, и «МЮ» нередко везло в этом сезоне.

Однако я частично утратил веру в «МЮ» после недавних матчей. У этой команды в последнее время проявляются дурные привычки. В полуфинале при таком отношении они будут обыграны « ». Надеюсь, тренер даст им по заднице», – заявил бывший хавбек «Юнайтед» в эфире ITV.

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