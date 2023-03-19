Рой Кин: «МЮ» был так плох, что в это невозможно поверить. Мы видели лишь саморазрушение «Фулхэма»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Фулхэм Кубок Англии Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Рой Кин считает поразительно низким уровень игры «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фулхэмом».

Манкунианцы уступали в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 0:1, но после двух удалений в составе соперника выиграли 3:1.

«Тренер будет серьезно разочарован. «МЮ» был очень плох, настолько, что и поверить в это почти невозможно.

«МЮ» удавалось нащупать свою игру в предыдущих матчах турнира, но сегодня мы видели только саморазрушение «Фулхэма». Но команды нуждаются в удаче, и «МЮ» нередко везло в этом сезоне.

Однако я частично утратил веру в «МЮ» после недавних матчей. У этой команды в последнее время проявляются дурные привычки. В полуфинале при таком отношении они будут обыграны «Брайтоном». Надеюсь, тренер даст им по заднице», – заявил бывший хавбек «Юнайтед» в эфире ITV.

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24 комментария

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Ksandvankneshas
Ну не прям уж "так плох". Фулхэм был чуть лучше в позиционке, да. И это не то, что ты ожидаешь увидеть на Олд Траффорде , но МЮ заметно устал, у МЮ не играют основной нап, правый вингер(вышел как раз перед камбэком), два ЦП и цз –это половина основы.
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Malik Seferbekov
Ответ Lavinka
Просто усталость у футболистов . Играть каждые 3 дня это не шутки .
Так ведь он свои мозги уже пропил братишка))))
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Lavinka
Ответ tackle by Moore
Ты не поверишь, но старина Рой тоже играл раз в три дня когда МЮ шел за треблом в 1999 и ничего, не развалился. Так что в отличие от тебя право ныть имеет
В те времена когда играл Рой - скорости в футболе были другие .
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TiGra
Кин конечно любит сказать, да пожестче)
Иногда кажется, что он продолжит мысль, мол, так-то тренером должна быть бывшая легенда клуба, потом снимет маску, а-ля Фантомас, а там Мостовой)
Но по-честному ситуация двоякая:
с одной стороны, МЮ сыграл вместе с Реалом больше всех матчей в Европе, еще и травмы преследуют, как Бруну с его энергозатратным стилем еще живой - не представляю;
с другой, если с Ливерпулем явно произошел психологический надлом при хорошем первом тайме, то сегодняшняя игра просто ужасна до пенальти. Да, моменты создавали (еще бы с дачниками, нацеленными на атаку, играть без них), но команда была просто никакой. Мысли почти не было, брак, не уверенная игра в обороне.
До пенальти было стойкое ощущение, что это последний матч в Кубке. Хотя ЭТХ регулярно такие матчи вытаскивает.
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Lavinka
Просто усталость у футболистов . Играть каждые 3 дня это не шутки .
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Malik Seferbekov
Ответ Premier SV
Когда тренировать не умеют, то многие привлекают к себе внимание резонансной ерундой в интервью. Вот очередной характерный пример такого "эксперта"
Как же он достал... я его еще со времен Ферги не перевариввл! Он и игроком то толковым не был,что с негобрать сейчас то?! Я поражаюсь тем кто у него вообще интервью умудряется брать?!))))))))
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romaroman26
Ответ Yeskela
"С такими друзьями враги не нужны" - это поговорка про Кина. Да, МЮ был ужасен в этом матче, критика справедлива, но: "Однако я частично утратил веру в «МЮ» после недавних матчей." - это вообще что?
Это нытью дедовское
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Всеволод Коледенков
Ответ Антон Суровый
С учётом графика,травм и отсутствия класса на скамейке (у мю действительно не хватает классных игроков) мю шикарно проводит сезон и еще борется во всех турнирах (один уже в кармане) Игроки уставшие, отсутствие Эриксона, Каземиро ,Варана и Марсияля- конечно игра будет так себе
Ещё и Гаргано нет
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рашпиль
Ответ tackle by Moore
Ты не поверишь, но старина Рой тоже играл раз в три дня когда МЮ шел за треблом в 1999 и ничего, не развалился. Так что в отличие от тебя право ныть имеет
15-летним виднее.
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Антон Суровый
Ответ tackle by Moore
Ты не поверишь, но старина Рой тоже играл раз в три дня когда МЮ шел за треблом в 1999 и ничего, не развалился. Так что в отличие от тебя право ныть имеет
Кин не играл в финале и мю тогда слил кубок лиги- так что Сейчас нагрузок больше
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Антон Суровый
С учётом графика,травм и отсутствия класса на скамейке (у мю действительно не хватает классных игроков) мю шикарно проводит сезон и еще борется во всех турнирах (один уже в кармане)
Игроки уставшие, отсутствие Эриксона, Каземиро ,Варана и Марсияля- конечно игра будет так себе
+5
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рашпиль
Ответ Дмитрий Илющенко
Кин ведёт себя как типичный глор. 3 недели назад: "МЮ вернулся, ЭТХ молодец" Сегодня: "я утратил веру в МЮ" Боже... Яке кончене
Ведь МЮ был шикарен? Отвратительный матч.
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Football Forever
У МЮ очевидный спад, но у кого его не было в этом сезоне? Разве что у Наполи
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Антон Суровый
Ответ elkipalki
Да всем адекватным болельщикам давно ясно, что Тен хряка надо гнать в шею. Игры вообще нет.
Наглый лгун
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Сергей Иванчук
Ответ tackle by Moore
Ты не поверишь, но старина Рой тоже играл раз в три дня когда МЮ шел за треблом в 1999 и ничего, не развалился. Так что в отличие от тебя право ныть имеет
Нести откровенную чушенцию с кислой миной он тоже право имеет, потому что тоже играл каждые 3 дня?

Ну и в 99-м тоже было не всё ровно на пути к треблу. Интересно, какой-нибудь Марк Хьюз вонял в СМИ своим тухлым скепсисом?

Тогда и Мостового давайте оправдывать
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tackle by Moore
Сейчас Кину объяснят как он неправ и на самом деле МЮ играл в монструозный атакующий футбол, ровно такой какой и обещал Тен Хаг когда его подписывали из Аякса
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Premier SV
Когда тренировать не умеют, то многие привлекают к себе внимание резонансной ерундой в интервью. Вот очередной характерный пример такого "эксперта"
+4
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tackle by Moore
Ответ Сергей Иванчук
Как же этот нытик уже утомил. Команда с декабря играет каждые 3 дня, с отрывом от всех европейских команд провели наибольшее количество матчей в сезоне Ну невозможно в таком темпе без спадов и сбоев переть вперёд. Так МЮ ещё и проигрывает супер-супер редко. Наоборот мог бы похвалить за то, что вытаскивают победы даже при плохой игре, но нет. Старина Рой лучше повоняет, потому что ничего другого не умеет
Ты не поверишь, но старина Рой тоже играл раз в три дня когда МЮ шел за треблом в 1999 и ничего, не развалился. Так что в отличие от тебя право ныть имеет
+31
-9
+22
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Дмитрий Илющенко
Кин ведёт себя как типичный глор.
3 недели назад: "МЮ вернулся, ЭТХ молодец"
Сегодня: "я утратил веру в МЮ"
Боже... Яке кончене
+16
-4
+12
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elkipalki
Да всем адекватным болельщикам давно ясно, что Тен хряка надо гнать в шею. Игры вообще нет.
+2
-6
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Balt
Победа есть победа. В кубковом турнире важно в следующую стадию выйти.
0
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lolpro
Ответ Сергей Иванчук
Как же этот нытик уже утомил. Команда с декабря играет каждые 3 дня, с отрывом от всех европейских команд провели наибольшее количество матчей в сезоне Ну невозможно в таком темпе без спадов и сбоев переть вперёд. Так МЮ ещё и проигрывает супер-супер редко. Наоборот мог бы похвалить за то, что вытаскивают победы даже при плохой игре, но нет. Старина Рой лучше повоняет, потому что ничего другого не умеет
полностью согласен
+6
-4
+2
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Yeskela
"С такими друзьями враги не нужны" - это поговорка про Кина.
Да, МЮ был ужасен в этом матче, критика справедлива, но: "Однако я частично утратил веру в «МЮ» после недавних матчей." - это вообще что?
+5
-2
+3
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Сергей Иванчук
Как же этот нытик уже утомил. Команда с декабря играет каждые 3 дня, с отрывом от всех европейских команд провели наибольшее количество матчей в сезоне

Ну невозможно в таком темпе без спадов и сбоев переть вперёд. Так МЮ ещё и проигрывает супер-супер редко. Наоборот мог бы похвалить за то, что вытаскивают победы даже при плохой игре, но нет. Старина Рой лучше повоняет, потому что ничего другого не умеет
+36
-19
+17
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