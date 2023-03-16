«Локомотив» считает, что Баринов не был дисквалифицирован на матч с «Акроном», но наказал ответственного за заявку сотрудника, не уточнившего в РФС «интерпретацию положений регламента»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации РФС Первая лига Дмитрий Баринов Акрон Футбол

«Локомотив» наказал сотрудника за ситуацию с Дмитрием Бариновым в Фонбет Кубке России.

Капитан красно-зеленых принял участие в матче с «Акроном» (1:1, 6:7 по пен.), хотя должен был пропустить его из-за дисквалификации.

«По результатам внутреннего разбирательства в отношении инцидента, произошедшего на матче Фонбет Кубка России по футболу 14 марта 2023 года, выразившегося во включении в протокол матча футболиста Д. Баринова, имевшего два предупреждения, полученных в матчах 1/4 финала Пути верхней сетки, установлено следующее.

В соответствии с п.4.4 Регламента Кубка России по футболу сезона-2022/23, соревнование состоит из трех стадий:

1. Первая стадия: Путь РПЛ и Путь регионов;

2. Вторая стадия: раунд плей-офф: Путь верхней сетки и Путь нижней сетки;

3. Третья стадия: финал (финальный матч).

В соответствии с п.15.4 Регламента, предупреждения, полученные игроками в разных матчах Кубка, аннулируются «перед проведением матчей 1/4 финала Пути верхней сетки, матчей 1-го этапа 1/4 финала Пути нижней сетки, а также перед финальным матчем Кубка России».

Таким образом, из норм Регламента прямо не следует, что предупреждения аннулируются однократно перед началом второй стадии Кубка России, а указаны 3 стадии, перед началом которых производится аннулирование ранее полученных предупреждений: 1/4 финала Пути верхней сетки, матч 1-го этапа 1/4 финала Пути нижней сетки и финал.

Сотрудник клуба, ответственный за заполнение формы с составом на матч, интерпретировал указанные нормы Регламента буквально, сделав вывод, что все предупреждения, полученные игроками ФК «Локомотив», были аннулированы «перед проведением матчей 1/4 финала Пути верхней сетки», т.е. перед матчем «Локомотив» – «Спартак», состоявшимся 22 февраля 2023 года, а также перед проведением «матчей 1-го этапа 1/4 финала Пути нижней сетки», т.е. перед матчем «Волга» – «Зенит», состоявшимся 25 февраля 2023 года.

Таким образом, ко дню проведения матча 2-го этапа 1/4 финала Пути нижней сетки между командами «Акрон» и «Локомотив» у футболиста Д. Баринова было лишь одно предупреждение, полученное им во втором матче 1/4 финала Пути верхней сетки против команды «Спартак», который состоялся 27 февраля 2023 года. При этом обе команды находились бы в равном положении, поскольку полученные игроками предупреждения считались бы по итогам одинакового количества матчей (по одному у каждой из команд).

Помимо этого, перед матчем с командой «Акрон» в клуб не поступал список с дисквалифицированными футболистами, по сложившейся практике направляемый клубам, имеющим в своей заявке таких игроков.

Вместе с тем клуб посчитал, что сотрудник, ответственный за заполнение формы с составом на матч, не проявил должной осмотрительности и не направил в РФС запрос об интерпретации положений Регламента, чем подверг команду риску присуждения технического поражения.

В этой связи к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч, применено дисциплинарное взыскание», – говорится в заявлении.

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4 комментария

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Михаил
Акрон вас дисквалифицировал
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Чётко_как_чечётка
Ответ Michael33
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Помню тот косяк, он нам бронзы стоил...
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Eric_Cartman
Не читали, но осуждаем 🤡
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Michael33
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Самозанятый
Меня пугает, что юристы РФС раз за разом криво пишут документы, а юристы 16 клубов РПЛ не глядя все это пропускают.
+2
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