«Спартаку» даже за второе место придется серьезно побороться». Шишкин об РПЛ

Теги Спартак Роман Шишкин премьер-лига Россия Оренбург Футбол

Роман Шишкин считает, что «Спартаку» придется серьезно бороться за второе место в Мир РПЛ.

– В Оренбурге многих командам играть непросто – и атмосфера, и поле искусственное. Это все специфические моменты.

Что касается «Спартака», то нельзя сказать, что красно-белые проиграли игру вчистую и бездарно, особенно во втором тайме мы видели, что моменты у ворот соперника были. Более того, «Спартак» их насоздавал столько, что мог и выиграть этот матч. Но мяч просто не летел в ворота.

И команда даже при 0:2 продолжала гнуть свою линию, создавать моменты. Увы, проблемы в обороне никуда не делись, и эти ошибки стали ключевым фактором поражения.

– Теперь можно говорить, что и без того призрачная борьба за чемпионство закончена?

– Обидно, но да. Когда ты борешься за чемпионство, проигрывать на выезде даже с непростым соперником – не по статусу.

Там еще и другие команды рядом, так что даже за второе место придется серьезно побороться, – сказал бывший защитник «Спартака».

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5 комментариев

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Александр Зубков
Ответ Ильдар Фарукшин
Сначала кто такой Абаскаль все "гении" матча. Тв Потом гений Абаскаль. Опять по кругу. Смешные клоуны. Этот состав 10 место занил. Рыжий что может с зтим составом делает и не плохо получается
Неплохо, Ильдар, но Шишкин ничего плохого про Спартак не сказал. Да имели моменты, да проиграли Оренбургу в Оренбурге, что важно. До первого места 8 очков, от третьего 2. Что не так то?
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Андрей Ткаченко
Даже добавить нечего.
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Ильдар Фарукшин
Сначала кто такой Абаскаль все "гении" матча. Тв Потом гений Абаскаль. Опять по кругу. Смешные клоуны. Этот состав 10 место занил. Рыжий что может с зтим составом делает и не плохо получается
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Александр Зубков
Ответ Беременный малыш
Оооййй🤦🏻‍♂️ Стоило проиграть один матч(за последние 10 игр РПЛ) супер-домашнему Оренбургу, так повылезали сразу эксперты.
А что он не так сказал? Или думаешь Спартак догонит? Или он второе место застолбил?
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Беременный малыш
Оооййй🤦🏻‍♂️ Стоило проиграть один матч(за последние 10 игр РПЛ) супер-домашнему Оренбургу, так повылезали сразу эксперты.
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