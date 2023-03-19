«Спартаку» даже за второе место придется серьезно побороться». Шишкин об РПЛ

считает, что «Спартаку» придется серьезно бороться за второе место в Мир .

– В Оренбурге многих командам играть непросто – и атмосфера, и поле искусственное. Это все специфические моменты.

Что касается «Спартака», то нельзя сказать, что красно-белые проиграли игру вчистую и бездарно, особенно во втором тайме мы видели, что моменты у ворот соперника были. Более того, «Спартак» их насоздавал столько, что мог и выиграть этот матч. Но мяч просто не летел в ворота.

И команда даже при 0:2 продолжала гнуть свою линию, создавать моменты. Увы, проблемы в обороне никуда не делись, и эти ошибки стали ключевым фактором поражения.

– Теперь можно говорить, что и без того призрачная борьба за чемпионство закончена?

– Обидно, но да. Когда ты борешься за чемпионство, проигрывать на выезде даже с непростым соперником – не по статусу.

Там еще и другие команды рядом, так что даже за второе место придется серьезно побороться, – сказал бывший защитник « ».

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