«Спартаку» даже за второе место придется серьезно побороться». Шишкин об РПЛ
Роман Шишкин считает, что «Спартаку» придется серьезно бороться за второе место в Мир РПЛ.
– В Оренбурге многих командам играть непросто – и атмосфера, и поле искусственное. Это все специфические моменты.
Что касается «Спартака», то нельзя сказать, что красно-белые проиграли игру вчистую и бездарно, особенно во втором тайме мы видели, что моменты у ворот соперника были. Более того, «Спартак» их насоздавал столько, что мог и выиграть этот матч. Но мяч просто не летел в ворота.
И команда даже при 0:2 продолжала гнуть свою линию, создавать моменты. Увы, проблемы в обороне никуда не делись, и эти ошибки стали ключевым фактором поражения.
– Теперь можно говорить, что и без того призрачная борьба за чемпионство закончена?
– Обидно, но да. Когда ты борешься за чемпионство, проигрывать на выезде даже с непростым соперником – не по статусу.
Там еще и другие команды рядом, так что даже за второе место придется серьезно побороться, – сказал бывший защитник «Спартака».
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