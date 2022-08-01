Медведева, Туктамышева, Ягудин и «Ленинград» выступят на открытии арены «Авангарда» в октябре

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«Авангард» представил абонементную программу на предстоящий сезон КХЛ.

«Впервые абонемент включает в себя не только хоккейные матчи, вместе с ним болельщик получает ряд преимуществ. Прежде всего, специальные клубные активности в рамках «Арены возможностей»: мастер-классы по фигурному катанию и чирлидингу, клуб авангардных идей, массовые катания, киберклуб и многое другое.

Также обладателю абонемента клуб дарит первый раунд плей-офф – при посещении более 15 матчей регулярного чемпионата. Владелец абонемента может покупать со скидкой клубную атрибутику, билеты на концерты, а также посещать различные мероприятия.

До 30% – это выгода, которую получит каждый владелец абонемента на новый сезон по сравнению с теми, кто собирается просто покупать билеты на матчи», – сказано в сообщении на сайте клуба.

В частности, «Авангард» предлагает приобрести абонемент на мероприятия, связанные с открытием «G-Drive Арены».

1 октября обладатели документа смогут посетить первый домашний матч команды – с «Сибирью». На 2 октября запланировано ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», участие в котором примут Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Роман Костомаров и другие фигуристы. 6 октября пройдет концерт группы «Ленинград».

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