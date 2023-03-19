Пирс Морган отметил величие после его гола со штрафного.

38-летний форвард « » сравнял счет в матче с «Абхой» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

«Величайшие никогда не теряют хватку», – написал журналист.

Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022-го. Гол «Абхе» – его 59-й гол со штрафного в карьере

«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу

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