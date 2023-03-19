Пирс Морган о голе Роналду со штрафного: «Величайшие никогда не теряют хватку»
Пирс Морган отметил величие Криштиану Роналду после его гола со штрафного.
38-летний форвард «Аль-Насра» сравнял счет в матче с «Абхой» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.
«Величайшие никогда не теряют хватку», – написал журналист.
Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022-го. Гол «Абхе» – его 59-й гол со штрафного в карьере
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Верно
Ригобер, аф007 и остальные фейки работают на спорц за еду)))
Шейхи уделали Старика Хоттабыча)