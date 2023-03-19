Пирс Морган о голе Роналду со штрафного: «Величайшие никогда не теряют хватку»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Пирс Морган Футбол

Пирс Морган отметил величие Криштиану Роналду после его гола со штрафного.

38-летний форвард «Аль-Насра» сравнял счет в матче с «Абхой» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

«Величайшие никогда не теряют хватку», – написал журналист.

Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022-го. Гол «Абхе» – его 59-й гол со штрафного в карьере

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19 комментариев

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Игорь Климов
Над этим Морганом люди уже больше потешаются, чем над его португальским клиентом)
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Evgeniy 72
Вообще то Пирс перебарщивает, Роналду всегда ругали за бесполезные попытки забить со штрафного. Наконец то забил, то ли из за сценария, согласованного с оппонентами, то ли от того что Лига никудышная. Как не крути, но лучше было промолчать.
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jexOn
Полуяхтов тоже вчера отлично сыграл
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miguel_diaz
У меня ощущение,что Роналдо ему приплачивает чтобы Морган судил о нём нейтрально.
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Ротор-Волгоград
Помните смеялись, что Пеле набил 1000+ голов в чемпионате Бразилии. Теперь Рончик,будет бить его рекорд в топовом чемпионате Саудитов.
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Nottingham Forecast
Ответ на войне как на войне
Весь интернет смеётся? Над тобой? Верно
Очень больно, да?(
+3
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Трент Резнор
Он у него на зарплате что-ли?)
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на войне как на войне
Ответ Nottingham Forecast
Саудиты оплачивают голы. Над тем, как перед Рончиком расступаются защитники и вратари прыгают за мячом с задержкой в 2 секунды, весь Интернет смеётся 😄
Весь интернет смеётся?
Над тобой?
Верно
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Real_v_dushe
Пирс красавчик!
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Nottingham Forecast
Ответ КрутойЧувак
Вы видели этот гол? Голубь разбежался и со всей дури лупанул прямо в стенку. Но она магическим образом развалилась прямо в том месте, где прошел мяч) Шейхи уделали Старика Хоттабыча)
Саудиты оплачивают голы. Над тем, как перед Рончиком расступаются защитники и вратари прыгают за мячом с задержкой в 2 секунды, весь Интернет смеётся 😄
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damondiamond
да это же песков
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luasanotu
Ответ Партизанен
Интересно, какая зарплата у него ? Сколько Криш платит за пиар?
Пирс работает за миллионы евро
Ригобер, аф007 и остальные фейки работают на спорц за еду)))
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Dmitriy Racheev
С какой попытки хватка нашлась?
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AF007
Всё больше скатывается в откровенный троллинг самого себя, как наш алонсо
+2
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Denis Fomin
Ага, как всегда ударил тупо в стенку, только игроки в ней разошлись
+11
-1
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КрутойЧувак
Вы видели этот гол? Голубь разбежался и со всей дури лупанул прямо в стенку. Но она магическим образом развалилась прямо в том месте, где прошел мяч)

Шейхи уделали Старика Хоттабыча)
+20
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Андрей Хенто
Пирс теряет хватку, надо ковать железо, пока горячо, а не писать об этом на следующий день)
+7
-3
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Партизанен
Интересно, какая зарплата у него ? Сколько Криш платит за пиар?
+2
-2
0
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blaugrano
Снова вошёл в образ.
+6
-4
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