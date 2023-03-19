Роналду после гола за «Аль-Наср» со штрафного: «Здорово победить и забить на глазах у наших фанатов!»

порадовался победе « » и своему голу «Абхе» (2:1).

38-летний португалец ударом со штрафного сравнял счет в игре на 78-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии.

«Здорово одержать победу, и я очень рад, что забил здесь, на нашем стадионе, на глазах у наших болельщиков!» – написал форвард.

Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022-го. Гол «Абхе» – его 59-й гол со штрафного в карьере

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