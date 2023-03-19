Роналду после гола за «Аль-Наср» со штрафного: «Здорово победить и забить на глазах у наших фанатов!»
Криштиану Роналду порадовался победе «Аль-Насра» и своему голу «Абхе» (2:1).
38-летний португалец ударом со штрафного сравнял счет в игре на 78-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии.
«Здорово одержать победу, и я очень рад, что забил здесь, на нашем стадионе, на глазах у наших болельщиков!» – написал форвард.
Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022-го. Гол «Абхе» – его 59-й гол со штрафного в карьере
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⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8
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Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат)
Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ:
💨 против Реала в 1/8
💨 против Баварии в 1/8
Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры
В возрасте Месси был лучшим и это в Серии А, не в Чемпе водокачки
Лучший! Нескончаемый двигатель
Вот то то же, не каждому дано, только легендарному из самой аль насры.
А тут некоторые ради этого звания посредственные чемпионаты мира выигрывали. Тьфу!