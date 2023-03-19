Роналду после гола за «Аль-Наср» со штрафного: «Здорово победить и забить на глазах у наших фанатов!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

Криштиану Роналду порадовался победе «Аль-Насра» и своему голу «Абхе» (2:1).

38-летний португалец ударом со штрафного сравнял счет в игре на 78-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии.

«Здорово одержать победу, и я очень рад, что забил здесь, на нашем стадионе, на глазах у наших болельщиков!» – написал форвард.

Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022-го. Гол «Абхе» – его 59-й гол со штрафного в карьере

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16 комментариев

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Gaiar
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры В возрасте Месси был лучшим и это в Серии А, не в Чемпе водокачки
Лучшим в Серии А? Это когда еще более возрастной Куальярелла стал лучшим бомбардиром? Или когда он позорно опустил Ювентус?
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Artem Piatkov
Ответ Joel Campbell
Месси в 35 на ЧМ набрал столько же результативных действий ,сколько Роналду за всю карьеру:)
У Роналду в ЛЧ 2013/2014 столько же результативных действий (17+5) сколько у Месси за всю карьеру)
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Joel Campbell
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры В возрасте Месси был лучшим и это в Серии А, не в Чемпе водокачки
Месси в 35 на ЧМ набрал столько же результативных действий ,сколько Роналду за всю карьеру:)
+5
-1
+4
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Joel Campbell
Ответ Artem Piatkov
Забивает даже в 38, когда всякие Рональдо Бразильцы уже попивали кофеёк, играя за столиком в покер Лучший! Нескончаемый двигатель
Забыл уточнить
«Попивали кофеёк с Кубком Мира в руках»
+1
-1
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Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве:

⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8
⚽⚽ с Аяксом в 1/4
⚽⚽ с Лионом в 1/8

Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат)

Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ:

💨 против Реала в 1/8
💨 против Баварии в 1/8

Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры

В возрасте Месси был лучшим и это в Серии А, не в Чемпе водокачки
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Подкат Мальдини
Ответ Artem Piatkov
Забивает даже в 38, когда всякие Рональдо Бразильцы уже попивали кофеёк, играя за столиком в покер Лучший! Нескончаемый двигатель
Это ты зря
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Геннадий Тимченко
забил со штрафного... а мог бы сказать, что болит пятка (жопа, ухо и т.д.) и пойти домой по переходному переходу🤣🤣🤣денежка-то по любому же капает
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Гендальф серый
Си
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Artem Piatkov
Забивает даже в 38, когда всякие Рональдо Бразильцы уже попивали кофеёк, играя за столиком в покер

Лучший! Нескончаемый двигатель
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Oleg
Ответ QWertY
Чтобы стать лучшим игроком 21 века достаточно забить великому Абхе. А тут некоторые ради этого звания посредственные чемпионаты мира выигрывали. Тьфу!
Месси, Марадона, Пеле имеют 0+0 в плей офф на главном турнире в истории?
Вот то то же, не каждому дано, только легендарному из самой аль насры.
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Барсик Юрана
Кринжофрукт кринжофрукт единственный в мире старпер кринжофрукт
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rigobersong
жесть просто, Ибра в 41 забивает в сериале, позорищу не стыдно пиарить себя у бедуинов:))🤢🤮🤢
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rigobersong
🤣🤣🤣, ждем интервью игрока из Чемпионата Зимбабве, с такой же простыней:)))
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QWertY
Чтобы стать лучшим игроком 21 века достаточно забить великому Абхе.
А тут некоторые ради этого звания посредственные чемпионаты мира выигрывали. Тьфу!
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utsh44psmr
А где 💛💙
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века
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