Анчелотти про Азара: «Я в «Реале» для того, чтобы побеждать, а не предоставлять практику каждому»

объяснил, почему редко выпускает на поле.

«Я здесь не для того, чтобы каждому предоставлять практику. Я здесь для того, чтобы выигрывать матчи. Я выпускаю на поле лучшую команду с целью побеждать.

Я не смотрю на то, сколько игрок зарабатывает, каков его возраст. Все зависит исключительно от его игры», – сказал главный тренер « » Eleven Belgium.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас