Анчелотти про Азара: «Я в «Реале» для того, чтобы побеждать, а не предоставлять практику каждому»
Карло Анчелотти объяснил, почему редко выпускает Эдена Азара на поле.
«Я здесь не для того, чтобы каждому предоставлять практику. Я здесь для того, чтобы выигрывать матчи. Я выпускаю на поле лучшую команду с целью побеждать.
Я не смотрю на то, сколько игрок зарабатывает, каков его возраст. Все зависит исключительно от его игры», – сказал главный тренер «Реала» Eleven Belgium.
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Ему нравится город и страна, он пользуется деньгами, присосался, и ему спортивные составляющие - до фонаря
"Коуч донт гив чансес энд тайм ту Азар!"
И да, конечно же:
"Итс абсолютли булл шитт!"