Анчелотти про Азара: «Я в «Реале» для того, чтобы побеждать, а не предоставлять практику каждому»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Карло Анчелотти объяснил, почему редко выпускает Эдена Азара на поле.

«Я здесь не для того, чтобы каждому предоставлять практику. Я здесь для того, чтобы выигрывать матчи. Я выпускаю на поле лучшую команду с целью побеждать.

Я не смотрю на то, сколько игрок зарабатывает, каков его возраст. Все зависит исключительно от его игры», – сказал главный тренер «Реала» Eleven Belgium.

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21 комментарий

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fallout
Азар давно сбитый летчик
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ ДЖИН
Азар легенда реала так же как Бэйл, возможно более легендарный.
Бэйл трофеи помогал выигрывать так то
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Женя Григорьев
Предоставьте ему абонемент в Бургер Кинг
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Искандер Нагимов
Мне кажется Азар вообще не парится. Получает свою зарплату и все. А по окончанию контракта уедет в млс, или вообще завершит карьеру. Не достоин не одного трофея за Реал Мадрид!
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ДЖИН
Азар легенда реала так же как Бэйл, возможно более легендарный.
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dmitriy7631
Ответ U. M. A. Muhammad
Откуда столько злобы в адрес Азара, он что как Бейл говорил что ставит нац сборную выше или шантажировал клуб, или вёл себя как истеричка что плохого он сделал. Многие рассуждают о личке так такую личку на момент перехода ему были готовы платить многие клубы.
В Испании помнят его разговоры года 2 назад, что ему максимально комфортно в Испании, он уезжать не хочет из-за семьи, из-за детей, жене нравится море песок, ему нравится рестораны, соц услуги, он НЕ собирается менять ничего, он все обрел. Про футбол он сказал в конце, мол, уходить из клуба не собираюсь.
Ему нравится город и страна, он пользуется деньгами, присосался, и ему спортивные составляющие - до фонаря
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xDe xDe
Ответ U. M. A. Muhammad
Откуда столько злобы в адрес Азара, он что как Бейл говорил что ставит нац сборную выше или шантажировал клуб, или вёл себя как истеричка что плохого он сделал. Многие рассуждают о личке так такую личку на момент перехода ему были готовы платить многие клубы.
Да нет никакой злобы. По большей части комментарии сводятся к одному и тому же: Азар не заслуживает места в основе, поэтому, собсно, он его и не получает. Да и Карло сказал то же самое.
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Team_Coach
Жестко, но по делу сказано. Шансов ему давали достаточно раз.
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Jaxongir Shodiev
Бургера уже никто и не жалеет
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deadjoker
Видать конфликт у них. Анчи обычно так не жестит с высказываниями
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Вася Столяр
Ну Барселону победить не можешь, factos
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U. M. A. Muhammad
Откуда столько злобы в адрес Азара, он что как Бейл говорил что ставит нац сборную выше или шантажировал клуб, или вёл себя как истеричка что плохого он сделал. Многие рассуждают о личке так такую личку на момент перехода ему были готовы платить многие клубы.
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Kyancey
Ответ MauleniumiX.1987
Бэйл реально Легенда! Выиграл 4 ЛЧ, 3 года в финалах. Забег с Бартрой. Их вообще нельзя сравнивать!
5 ЛЧ :)
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Overkiller
Ответ RealM_13
Азарду не давали шансов и времени!? Итс абсолютли булл шитт.
У вас ошибка.
"Коуч донт гив чансес энд тайм ту Азар!"
И да, конечно же:
"Итс абсолютли булл шитт!"
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MauleniumiX.1987
Ответ ДЖИН
Комментарий удален пользователем
Бэйл реально Легенда! Выиграл 4 ЛЧ, 3 года в финалах. Забег с Бартрой. Их вообще нельзя сравнивать!
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Андрей Хенто
Абсолютно прав Карло, каждый должен доказывать свою состоятельность на тренировках, а затем на поле, если Азар этого не делает, то нечего удивляться и жалеть его.
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ДЖИН
Комментарий удален пользователем
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RealM_13
Азарду не давали шансов и времени!? Итс абсолютли булл шитт.
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Dr.aydar
Азару клуб попроще надо, чтобы в себя придти. Реал он уже ментально не тянет
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Aleksey Yashin
Тите на чемпионате мира: я здесь чтобы предоставлять практику каждому, а не побеждать
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Morpeh Kaspiya
Всё правильно дон Карло разложил😎
+2
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igls54
Так Бургер Кинг еще никто не унижал
+6
-4
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